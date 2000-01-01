Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Омар Мармуш удивляет в этом сезоне не только результативностью, но и яркими выходками. В честь Хэллоуина форвард «Айнтрахта» подготовил необычную маску, в которой появился на поле!
Важный мяч
Во втором раунде Кубка Германии «Айнтрахт» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1). На 70-й минуте Омар Мармуш забил победный гол, а после отпраздновал его в пугающей маске в честь приближающегося Хэллоуина.
Форвард «Айтрахта» отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина. Фото
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