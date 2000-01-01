Форвард «Айтрахта» отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина. Фото

Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина

Омар Мармуш удивляет в этом сезоне не только результативностью, но и яркими выходками. В честь Хэллоуина форвард «Айнтрахта» подготовил необычную маску, в которой появился на поле!