Мы посмотрели новый фильм о Черенкове. Разбираем, что удалось, а что — не очень

Странное ощущение. Тот случай, когда кино хочется сразу и хвалить, и критиковать. И непонятно, чего больше. Начнём, пожалуй, с хорошего. Создатели картины публично пообещали честное кино. И его вполне можно считать таковым.

Главный герой фильма – футболист Черенков – хоть и вызывает безусловную симпатию, но представлен замкнутым человеком. Одновременно неуверенным и вспыльчивым. А ещё ментально неустойчивым. Для тех, кто знал футболиста, было важно увидеть настоящего Черенкова, без идеализации личности. В этом плане кино действительно получилось честным. Видно, что над ним работали футбольные люди.

Илья Казаков Фото: РФС

Здесь достаточно тонкая грань, чтобы показать ту самую ментальную неустойчивость, но при этом получить благодарность и даже поклон от Анастасии Черенковой (дочери футболиста) в адрес съёмочной бригады. Пожалуй, это был самый трогательный момент на предпремьерном показе.

Главное попадание в этом фильме – футбольные отсылки. Зрителя в них не тыкают, а ненавязчиво преподносят в разных сценах. Кто не интересуется футболом, даже не поймёт, что за комментатор работает на матче (легендарный Владимир Маслаченко), почему Черенков передал мяч парню по имени Егор (очевидно, подразумевается Титов) или что за фотографию наклеивают на стену (реальный кадр с Черенковым). От голевых комбинаций до росписи футболиста – всё воспроизведено в точности. Классно переданы характеры футболистов. И эпизоды с ними чаще всего вызывают улыбку или даже смех.

Фёдор Черенков Фото: РПЛ

И ещё одно преимущество – фильм вовсе не короткий по хронометражу (2 часа 6 минут), однако смотрится легко за счёт динамичного монтажа. Правда, вот здесь как раз стоит перейти к минусам.

В 2018-м году вышел фильм «Тренер». Тогда режиссёр (он же исполнитель главной роли) Данила Козловский заявил, что ещё никто а мире не снимал так футбол. В 2024-м уже Сергей Шишкарёв, генеральный продюсер фильма о Черенкове, заявил: «Так футбол не снимал никто в России, а возможно, и в мире». Однако именно эта часть вызывает вопросы. Показалось, что создатели переборщили с ускоренной и замедленной съёмкой и другими спецэффектами. Как и с кадрами с дрона.

«Федя. Народный футболист» Фото: Кадр из фильма

Дело в том, что съёмка футбола в каком-то смысле сложнее батальных сцен. Когда воины идут стенка на стенку, то ты волен чередовать крупные, средние и общие планы. А если взялся показывать спартаковский футбол и его геометрию паса, то общего плана должно быть больше. Расстановка футболистов убеждает в необходимости поделиться мячом. Сочные «крупняки» – это зрелищно, но на них тяжелее оценить красоту комбинаций. Мы живём в мире, где реклама Nike и adidas дошла до космического уровня. В такой ситуации создателям фильмов стоило чуть сдержаннее себя оценивать.

И, пожалуй, последняя претензия – ощущение недосказанности в конце фильма. Всё-таки карьера Черенкова явно не заканчивается в 1987 году. После этого в его жизни было ещё много важных событий, однако здесь невозможно найти хорошее решение. Растягивать хронометраж дальше было нереально. И всё же получается, что фильм закончился, ты сидишь в кресле и думаешь: «Федя ведь потом в чемпионат Франции уехал – где об этом!?» С другой стороны, если хочется, чтобы фильм не заканчивался, то создателям явно что-то удалось.