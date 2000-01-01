Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Вратарь «Росмалена» забил чудо-гол в 1-м туре Кубка Нидерландов на 90+3-й минуте. Во время подачи штрафного при счёте 2:0 в пользу «Эмдейка» вратарь оказался у ворот соперника и, лёжа на газоне, сумел забить мяч, но он не спас команду.
Вратарь забил чудо-гол на 90+3-й минуте, лёжа на газоне. Видео
Читайте также
Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Москва»
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго
Как Родри отметил получение «Золотого мяча». Видео
Серий, как у «Краснодара», в РПЛ не было 10 лет
Обновлённый прогноз аналитиков на чемпиона РПЛ
Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом
Самые быстрые удаления в истории футбола
«Барса» прервала рекордную серию «Реала»
Лучшие тренеры «МЮ» после ухода Фергюсона