Вратарь забил чудо-гол на 90+3-й минуте, лёжа на газоне. Видео

Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео

Вратарь «Росмалена» забил чудо-гол в 1-м туре Кубка Нидерландов на 90+3-й минуте. Во время подачи штрафного при счёте 2:0 в пользу «Эмдейка» вратарь оказался у ворот соперника и, лёжа на газоне, сумел забить мяч, но он не спас команду.