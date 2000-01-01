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Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Вратарь «Росмалена» забил чудо-гол в 1-м туре Кубка Нидерландов на 90+3-й минуте. Во время подачи штрафного при счёте 2:0 в пользу «Эмдейка» вратарь оказался у ворот соперника и, лёжа на газоне, сумел забить мяч, но он не спас команду.
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Вратарь забил чудо-гол на 90+3-й минуте, лёжа на газоне. Видео
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