«И тут из темноты выходит большой русский мужчина…» Приключения африканского новичка РПЛ

Нападающий сборной Кабо-Верде Жилсон Тавареш Беншимол только в середине минувшего лета пополнил тольяттинский «Акрон». Но новых впечатлений уже набрал массу.А впереди — очередное: первое дерби Самарской области на уровне РПЛ!

В интервью «Чемпионату» Беншимол сравнил чемпионаты России и Португалии, вспомнил Зе Луиша и рассказал о самом большом курьёзе, который с ним приключился в Тольятти.

«Смотрел матчи «Спартака», когда там играл Зе Луиш»

— В воскресенье у «Акрона» областное дерби с «Крыльями Советов». Важное противостояние?

— Конечно! Мы и в таблице находимся очень близко, прямые конкуренты в РПЛ. Наша задача — удержаться в лиге на следующий сезон. А для этого надо постараться выигрывать в таких матчах.

— Как тебе местные болельщики?

— Непередаваемые, потрясающие чувства от их поддержки! Где бы мы ни играли, они стараются быть с нами. Спасибо им за это! Если же говорить о других командах, очень понравились болельщики «Зенита», когда играли с ними в Кубке. Безумная атмосфера была в Петербурге. В России любят футбол, переживают за свои команды.

— Как ты вообще оказался в РПЛ?

— Представители «Акрона» вышли со мной на связь, рассказали о своём видении, целях клуба. Мне всё понравилось, и я решил принять предложение. Несмотря на то что команды не выступают в еврокубках, чемпионат остаётся очень сильным и конкурентоспособным. Мне было интересно попробовать свои силы тут.

— Что знал о российской лиге до перехода?

— Не могу сказать, что прямо следил за всеми командами РПЛ. Но я смотрел матчи «Спартака», когда там играл Зе Луиш. Он мой партнёр по сборной. Было интересно, в каком клубе играет.

Зе Луиш в «Спартаке» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Говорил с ним перед переходом?

— Нет, такой возможности не было, потому что всё произошло достаточно быстро. Потом уже немного поговорили.

— А с Кевином Ленини из «Краснодара» советовался?

— Да, с ним я больше на связи. Когда только узнал о возможности приехать сюда, связался с ним. Он рассказал мне о жизни, полях, погоде в России.

— Как семья отреагировала на решение переехать в Россию?

— Когда моя мама только узнала, не очень обрадовалась. Она насторожилась, так как относится к той категории людей, которые часто следят за новостями. Про Россию сейчас много говорят во всем мире, поэтому мама переживала, ведь не знала, как всё обстоит. Я поговорил с братом, и он ответил, что надо ехать — это может быть хорошей возможностью для моей футбольной карьеры.

— Как прошла адаптация в команде?

— Одним из мотивов перехода в «Акрон» было наличие в команде ребят, которые говорят на португальском. Понимал, что буду не один. Плюс я говорю по-английски, поэтому могу общаться и с другими ребятами. Никаких проблем нет. Русские парни учат меня языку. В начале всегда немного тяжело адаптироваться, потому что тебя никто не знает, и нужно время на знакомство.

— Доволен своим игровым временем?

— Это нормально, что первые матчи я начинал со скамейки. Сейчас же ситуация поменялась, я успел познакомиться с ребятами, лучше понимаем друг друга. Дела идут намного лучше.

— Чем российский футбол отличается от португальского?

— Сразу бросилось в глаза, что тут больше физики, мужской футбол. В Португалии больше техники, пытаются тактически разыгрывать, решать моменты за счёт индивидуального мастерства. Там больше любят работать с мячом. В России же бывают игры, где выигрывают в борьбе, в единоборствах. Футбол достаточно агрессивный, а игроки физически хорошо подготовлены.

— Какая из команд удивила своим уровнем?

— В плане техники и тактики назову «Краснодар» и «Зенит». Эти команды не просто так идут в лидерах — против них было сложно, практически не давали нам шансов почувствовать, что можем выиграть. Но удивлением стало «Динамо» из Махачкалы. Понятно, что у всех свой стиль игры. Махачкалинцы отдают больше длинных передач, выигрывают единоборства, однако это было чем-то особенным. Какое-то сражение, где каждый мяч был на вес золота.

«Задача «Акрона» — постараться сохранить прописку в РПЛ»

— За счёт чего команде-дебютанту удаётся держаться довольно высоко в таблице?

— Это еженедельная работа, подготовка к матчам. Мы детально готовимся к сопернику. Против лидирующих команд тяжелее играть — футболисты там другого уровня. Однако это не значит, что с ними невозможно соперничать. Нам нужно бороться за очки в каждом матче, но прежде всего — с прямыми конкурентами.

— Почему «Акрон» так нестабилен: то выиграет в гостях, то крупно проиграет?

— Мы стараемся придерживаться определённого стиля. Конечно, не всегда получается играть в свой футбол. Наша первостепенная задача — постараться сохранить прописку в РПЛ. Мы только делаем первые шаги тут, поэтому иногда не хватает стабильности.

— Кто из защитников в РПЛ доставил больше всего проблем?

— По именам назвать не могу, но это были игроки «Зенита».

Артём Дзюба в «Акроне» Фото: ФК «Акрон»

— Не так давно к команде присоединился Дзюба. Знал о нём до перехода?

— Конечно! Узнал о нём ещё после чемпионата мира 2018 года. Россия очень хорошо проявила себя, а Артём забивал и проводил сильные матчи против больших команд.

— Как тебе его физическая форма?

— Несмотря на возраст, он находится в хорошей форме. Проводить по 90 минут на поле — дорогого стоит. И он не просто отстаивает их на поле, а играет и помогает команде. Посмотрите на статистику — Дзюба и гол забил, и ассисты есть. Это говорит о его хорошей готовности.

— Дзюба — лидер команды?

— Несомненно. У него колоссальный опыт выступлений в больших клубах, на чемпионате мира. Не могу сказать, что только он берёт на себя ответственность, мы — тоже. Но Артём нам помогает, объединяет, чтобы мы двигались в одном направлении.

«Испугался большого русского мужчины, но он оказался болельщиком «Акрона»

— Привык уже к жизни в России?

— Я спокойно адаптировался, никаких сложностей не возникло. Единственное, тяжело привыкнуть к холоду — после тренировок сразу еду домой, в тепло. Бо́льшую часть времени провожу в квартире.

— В курьёзные ситуации не попадал?

— Было два момента. Первый раз, когда открывал дверь своей квартиры, а сосед одновременно со мной вышел из своей. Я очень сильно испугался, не понял, что случилось. Второй же случай произошел, когда решил снять показания счётчиков для хозяйки квартиры. Вышел на лестничную площадку поздним вечером, стал с телефонным фонариком искать счётчик — и тут, будто из ниоткуда, появился большой русский мужчина. Я так испугался!

— Что было дальше?

— Он стал говорить что-то на русском, а для иностранца, который не понимает язык, речь может выглядеть немного агрессивной. На всякий случай я приготовился и думаю: что будет делать этот человек? Мы так и не поняли друг друга, но я позвонил переводчику, он поговорил с этим мужчиной. Оказался болельщиком «Акрона»! Просто рад был меня увидеть и хотел помочь, ха-ха.

Жилсон Беншимол в «Акроне» Фото: ФК «Акрон»

— Какие впечатления от Тольятти?

— Достаточно спокойный город. Нет суеты, происшествий.

— Не скучно?

— Конечно, скучаю по дому и семье, потому что в первый раз переехал в другую страну. Скучаю по девушке, с которой ждём ребёнка. Но это часть футбольной жизни, порой приходится находиться далеко от семьи. Когда есть время, с ребятами из клуба и нашим переводчиком выбираемся поесть. Либо остаюсь дома и играю в видеоигры.

— Как тебе русская еда?

— Я спокойно к ней отношусь, но есть продукт, который не могу есть — гречка. Не понимаю, как вы её едите, мне не понравилось. В остальном всё супер.

«Большинство людей в Португалии боготворят Роналду»

— Как оценишь шансы Кабо-Верде выйти на Кубок Африки?

— Шансы есть, всё полностью зависит от нас. До конца осталось два тура, а одна из игр будет с сильной сборной (в ноябре сборную Кабо-Верде ожидают отборочные матчи с командами Египта и Мавритании. — Прим. «Чемпионата»). Но мы не впервые оказываемся в такой ситуации, и один раз уже смогли пройти дальше. Ничего невозможного нет.

— У тебя есть гражданство Португалии — почему же играешь за Кабо-Верде?

— Я родился в Кабо-Верде и жил там до восьми лет. После уже перебрались в Португалию. Когда в 18 лет получил приглашение в сборную Кабо-Верде, сразу согласился, не раздумывая. Мы с братом следили за играми команды. Считаю, что сделал правильный выбор.

— Можешь сравнить жизнь в Португалии и России?

— Мы жили в неспокойном районе, где была некая турбулентность. Я многое видел за своё детство, но родители мне объясняли, что правильно, а что нет. В Португалии жизнь была насыщенной.

— Там по-прежнему боготворят Роналду?

— Большинство жителей боготворят его. Они счастливы жить в одно время с ним. Криш является самой большой звездой за всю историю Португалии. У него потрясающие рекорды, столько всего выиграл! Да, ему не удалось взять Кубок мира, но зато на Евро побеждал. Это один из лучших игроков мира.

— Самый известный игрок, с которым ты пересекался в одной команде, – Жоау Невеш?

— Это потрясающий футболист, высокого качества. Свой первый гол я забил как раз с его передачи (в «Бенфике Б». — Прим. «Чемпионата»). Однако я не только с ним играл, но и с Диегу [Морейрой] пересекался.

— Какая у тебя цель в футболе?

— Я бы хотел выиграть какую-нибудь сильную лигу. А если ещё и получится стать лучшим бомбардиром или лучшим игроком чемпионата, будет вообще замечательно.