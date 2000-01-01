20-летний футболист дебютировал за «Боруссию». Полгода назад он был любителем

Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»

20-летний Жорди Паулина дебютировал за «Боруссию» в Кубке Германии. Новость могла бы пройти незамеченной, если бы ещё в феврале нападающий не играл за любительский клуб!