Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»
20-летний Жорди Паулина дебютировал за «Боруссию» в Кубке Германии. Новость могла бы пройти незамеченной, если бы ещё в феврале нападающий не играл за любительский клуб!
Удивительный случай
Ещё в начале года Паулина шикарно играл за середняк четвёртой лиги Нидерландов «УСВ Херкулес». В декабре команда выбила из Кубка Нидерландов «Аякс» (3:2), и тогда на футболистов обратили внимание скауты.
Настоящая мечта
В июне Жорди перешёл в молодёжку «Боруссии». В третьей лиге за дортмундцев провёл 10 матчей, забив гол и отдав ассист. А 29 октября Паулина дебютировал за основу «Боруссии», отыграв восемь минут в матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (0:1 д.в.).
20-летний футболист дебютировал за «Боруссию». Полгода назад он был любителем
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