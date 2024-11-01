Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна

Некоторые уже начинают привыкать, что «Краснодар» – лидер РПЛ. Это не так уж и трудно, если не забывать прошлый сезон, когда клуб находился на первом месте бо́льшую часть времени. Сейчас – пока только три тура. После победы над «Зенитом» «быки» взлетели на вершину и никого к себе не подпускают.

Более того, недавно отрыв от второго места вырос до трёх очков. А это значит, что у «Краснодара» появилось право на ошибку. В случае поражения в любом из ближайших матчей конкуренты не смогут их обогнать. Главное, чтобы это не привело к самоуспокоенности. Иначе возникнут проблемы.

Ещё один интересный момент – в общественном сознании «Краснодар» наверняка в большей степени ассоциируется с двумя футболистами – Кордобой и Сперцяном. Неудивительно. Первый – оформил 6+2 в пяти последних матчах и стал лучшим нападающим осени в РПЛ. У второго 5+3 со старта сезона, да и функции Эдуарда глобальнее – конструировать всё, что происходит впереди.

Однако важно признать другой факт: эти парни хороши, но в этом сезоне игра «Краснодара» зависит не только от них. У Мурада Мусаева появилось ещё несколько системообразующих футболистов, без которых сейчас невозможно представить команду. А с учётом того, что тренер почти не проводит ротацию и играет преимущественно одним составом, то они вдвойне важны.

Станислав Агкацев, вратарь

Станислав Агкацев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стать основным его благословил чуть ли не Матвей Сафонов. В первом же интервью после ухода нынешний голкипер «ПСЖ» заявил, что Стас должен стать первым номером. И полностью к этому готов. Мусаев не стал экспериментировать, несмотря на приглашение опытного Дюпина, и доверился Агкацеву. Вряд ли хотя бы раз пожалел.

Стас не так давно попал даже в рейтинг лучших вратарей Европы по проценту сухих матчей на старте чемпионата. За 13 матчей у него шесть пропущенных мячей. И в среднем по три спасения за игру. Всего с начала РПЛ набралось 37 сейвов.

Голкипер сильно вовлечён в игру – в среднем у него по 35 касаний за матч, правда, с процентом точности передач нужно поработать. Особенно дальних. Но это наверняка придёт.

Диего Коста, защитник

Диего Коста Фото: ФК «Краснодар»

Бразильца привезли в «Краснодар» за несколько дней до 1-го тура. Но он очень быстро стал своим: попал в стартовый состав почти без тренировок и с момента дебюта провёл все матчи от начала до конца. Уникальный сценарий, ведь обычно латиноамериканцам требуется время на адаптацию.

Да, по цифрам он неидеален – около 2,5 перехвата за игру, чуть больше 60% выигранных единоборств – не так уж и много для центрдефа. Хотя именно при его игре в защите Агкацев оформил восемь «сухарей». И именно Коста стал заменой Алонсо, который уехал после прошлого сезона.

Важно, что Коста действует без грубых ляпов. Да, может, не всегда идеально, но не «привозит» из-за странных действий в обороне. Так что за первую часть сезона он однозначно показал свой высокий уровень.

Кевин Ленини, полузащитник

Любопытный факт: два предыдущих трансферных окна, по информации телеграм-канала «не советник Галицкого», полузащитник был одним из главных «на выход». Однако претендентов не появлялось. Хотя в какой-то период его хотел «Пари НН», но сейчас это точно не актуально.

Ведь Ленини после провального матча за Суперкубок, где он вышел на фланг обороны, резко преобразился. В первых трёх турах выходил на замену, а с 4-го влетел в стартовый состав. И с того момента только раз начинал игру на скамейке. В его пользу говорят цифры – в среднем он делает 2,0 отбора за игру, 5,0 возврата мяча и около 50 касаний. Также он имеет больше 80% точных передач – важные цифры для центрального полузащитника. А недавно ещё и стал забивать – помните мяч в ворота «Спартака»?

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Понятно, что у Мусаева достаточный выбор игроков в центре. Это чуть ли не единственная зона с реальной альтернативой, ведь есть Кривцов, Кастаньо, Черников и остальные. Однако бо́льшую часть матчей играет именно Ленини. Удивительный прогресс.

Виктор Са, нападающий

Когда бразильский нападающий приехал в «Краснодар» зимой, это вызвало скепсис. Бывший главный тренер Владимир Ивич хотел более звёздного игрока, а Виктор Са больше напоминал списанного футболиста, который не пригодился в Европе и вернулся на родину завершать карьеру.

При Ивиче он действительно играл не так много, а вот уже Мусаев разглядел в нём потенциал. И с апреля начал выпускать в основном составе. В этом сезоне Са выходит в старте в каждом матче и уже сделал 3+3. Очень достойно. Но куда важнее его влияние на игру.

Виктор очень эффективен на фланге атаки, при этом не противится оборонительной работе. А в системе Мусаева это очень важно. Неудивительно, что в сентябре клуб продлил с 30-летним футболистом контракт до лета 2026 года.