Сохранит ли «Краснодар» отрыв и кто победит в дерби? Интриги 14-го тура РПЛ

После 13-го тура в РПЛ появился очевидный лидер – «Краснодар» оторвался от второго места на три очка и теперь может чувствовать себя уверенно. А вот остальным нужно догонять: справится ли «Зенит» с крепкой махачкалинской обороной, а «Локомотив» – с бывшим тренером? А ещё в 14-м туре нас ждёт дерби!

У «Ростова» нет побед с 1 сентября. С забитыми голами тоже сложно, хоть и закинули два «Ахмату». Однако не стоит забывать, что грозненцы — одни из аутсайдеров сезона. Да, Карпин утверждает, что контролирует ситуацию, но на поле это не особо заметно. Сейчас нет речи о его увольнении, однако в случае поражения от «Динамо» эта тема может возникнуть. Команда Марцела Лички в последних матчах много забивает: по четыре мяча получили «Рубин» и «Химки». Динамовцы приближаются к лидирующей тройке, и вряд ли их способен остановить «Ростов».

«Локомотив» спас ничью с «Зенитом», а Галактионов после матча отметил психологическую зрелость команды. Но это потребуется демонстрировать на дистанции – матч с «Рубином» в этом плане станет отличной проверкой. Рахимов на фоне слухов о своей возможной отставке максимально мотивирован. Тем более давным-давно он работал с «Локо», так что встреча для него точно особенная. В трёх из четырёх последних матчей в РПЛ команды сыграли вничью. Наверняка и в этот раз будет напряжённо.

«Зенит» встретится с одной из лучших оборон чемпионата. С игры Махачкала пропустила только шесть голов за 13 туров. Так что Питер ждёт низкий блок, и, похоже, в этом случае Семак сделает ставку на Соболева. У Александра есть результативные действия в Кубке, однако в РПЛ пока по нулям. Действующим чемпионам сейчас точно нельзя терять очки, учитывая, что от первого места они отстают уже на целую победу. И каждая осечка может ещё сильнее отдалить сине-бело-голубых от титула.

ЦСКА не побеждал «Спартак» больше двух лет. Последний раз это случилось в начале 2022-го. Перед новым матчем команду Николича трудно назвать фаворитом. Ещё недавно казалось, что армейцы набрали ход, однако потом – 0 голов «Факелу» на своём поле. Можно сколько угодно говорить об игровом преимуществе, но, если команда хочет на что-то претендовать, в таких матчах нужно побеждать.

«Спартак» в последнем матче справился с задачей по дожиманию аутсайдера, вот только нельзя сказать, что сделал это уверенно. А многие эксперты продолжают задаваться вопросом – какой же футбол ставит Станкович. Одно можно сказать наверняка – игра во многом зависит от настроения Барко. Впрочем, дерби – отдельная история. И здесь всё может качнуться в любую сторону.

Первое в истории дерби Самарской области пройдёт в Самаре. Команды ещё не встречались на уровне РПЛ. И вряд ли кто-то предполагал, что к матчу они подойдут соседями по турнирной таблице. «Крылья Советов» продолжают подвергаться информационной бомбардировке. Спортивный директор Сергей Корниленко был уволен, хотя ещё недавно казалось, что после встречи с губернатором ситуация нормализовалась. Вряд ли эти новости провоцируют позитивное настроение в коллективе. «Акрон» в последнее время чуть просел по результатам – пять голов от «Зенита» и ничья с Махачкалой, вырванная в концовке. В клубе наверняка ждут возвращения Артёма Дзюбы. Правда, непонятно, случится ли это в дерби.

«Ахмат» после победы над «Ростовом» выбрался с последнего места, где находился почти со старта сезона. Теперь цель – подняться как можно выше. И ближайший матч точно располагает к достижению позитивного результата. Да, «Пари НН» преобразился после прихода Виктора Гончаренко, однако состав едва ли позволяет тренеру реализовывать все свои идеи. Тем более для Нижнего это будет гостевая встреча. А где «Ахмату», как не у себя дома, одерживать победы?

«Факел» потихоньку возвращает себе статус кусачей команды. Поражений нет уже больше месяца, последний раз команда уступила в Петербурге «Зениту». Да, с победами тоже непросто, но главное – команда стабильно набирает очки. «Химки» неожиданно на своём поле победили «Локо», а потом забили три мяча «Динамо». Однако оборона остаётся самой проблемной зоной команды. В ворота химчан действительно залетает почти всё. Команды встречались всего дважды, и оба матча завершились вничью. Вряд ли кто-то будет против такого результата в ближайшем матче.

Казалось, какая может быть интрига в матче первой и последней команд чемпионата. «Краснодар» выдал серию из 10 побед. Лидеры в отличной форме, оборона на удивление очень надёжна, так ещё и домашняя встреча впереди. Играть в ноябре в Оренбурге было бы куда тяжелее. Слишковичу совсем не позавидуешь: ничья с «Крыльями», поражение от «Рубина», а дальше – «Краснодар», Махачкала, «Зенит». И при таком календаре надо выбираться с последнего места. Теоретически получиться может. Но должно очень повезти.