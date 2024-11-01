Битва Месси и Миранчука, топ-игра в АПЛ и каталонское дерби. Главные матчи выходных

По традиции отобрали для вас самые интригующие встречи выходных. Тут не только европейский футбол, но и важные игры в США и Китае. Ваша задача — распределить матчи по местам в рейтинге. Он формируется в зависимости от ваших голосов.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.