Битва Месси и Миранчука, топ-игра в АПЛ и каталонское дерби. Главные матчи выходных

По традиции отобрали для вас самые интригующие встречи выходных. Тут не только европейский футбол, но и важные игры в США и Китае. Ваша задача — распределить матчи по местам в рейтинге. Он формируется в зависимости от ваших голосов.
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: воскресенье, 3 ноября, 19:30 мск
Интрига: как «МЮ» проведёт первый матч в АПЛ после увольнения тен Хага?
«Манчестер Юнайтед» так неудачно стартовал в новом сезоне, что оказался на 14-й строчке в таблице АПЛ. Неудивительно, что боссы клуба отправили Эрика тен Хага домой. Новым тренером манкунианцев станет Рубен Аморим, но он, судя по всему, не будет руководить командой в ближайшем матче. «Челси» выступает намного лучше — пятое место в таблице. Лондонский клуб проиграл два раза в АПЛ и в обоих случаях не справился с топ-командами. «Челси» неудачно провёл встречи с «Манчестер Сити» (0:2) и «Ливерпулем» (1:2). Лондонцы не обыгрывают «МЮ» в АПЛ на «Олд Траффорд» больше 10 лет — с весны 2013-го.
«Атланта Юнайтед» — «Интер Майами»: воскресенье, 3 ноября, 2:00 мск
Интрига: Месси выбьет Миранчука из плей-офф МЛС?
Команды встретились друг с другом несколько дней назад, и тогда «Интер» победил соперника со счётом 2:1. Теперь соперники сыграют в штате Джорджия. В этом раунде плей-офф команды проводят серию до двух побед. Если «Атланта» уступит, то завершит выступление в турнире. Если выиграет, то соперники проведут третий матч на поле «Интер Майами». В прошлой встрече главный тренер «Атланты» заменил Алексея Миранчука в перерыве. А как будет на этот раз?
«Наполи» — «Аталанта»: воскресенье, 3 ноября, 14:30 мск
Интрига: тормознёт ли «Аталанта» лидера чемпионата Италии?
Антонио Конте перестроил «Наполи» таким образом, что команда возглавила таблицу Серии А. Правда, основные испытания ещё впереди. На этом неделе южане обыграли «Милан» (2:0) на «Сан-Сиро», а теперь их ждёт ещё один непростой соперник. «Аталанта» одержала четыре победы подряд и поднялась в зону Лиги чемпионов. Команда уже наколотила 26 голов (больше всех в лиге), а Джан Пьеро Гасперини знает, как побеждать в Неаполе. К примеру, в прошлом сезоне она разгромила соперника (3:0). Правда, тогда «Наполи» выглядел совсем неважно.
«Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»: суббота, 2 ноября, 15:30 мск
Интрига: реабилитируется ли «Арсенал» за поражение в прошлом сезоне?
Год назад «Арсенал» приехал в гости к «Ньюкаслу» и проиграл. Более того, команда Микеля Артеты так и не забила ни одного мяча — 0:1. Сейчас лондонский клуб не побеждает в АПЛ в течение двух туров (в этих матчах он пропустил суммарно четыре мяча). Всё это привело к тому, что «Арсенал» оказался на третьем месте в таблице с отставанием от первой команды в пять очков. Не сказать, что это много, но «Манчестер Сити» пока играет почти безупречно. А что «Ньюкасл»? Серия из пяти матчей без побед — и команда оказалась во второй половине таблицы. Кстати, она пропускает столько же, сколько и «Арсенал» (по 10 мячей).
«Чэнду Жунчэн» — «Шанхай Шэньхуа»: суббота, 2 ноября, 10:30 мск
Интрига: станет ли Слуцкий чемпионом Китая?
На прошлой неделе команда Слуцкого потеряла очки в игре с «Шэньчжэнь Пэн Сити» (2:2) и тем самым упустила первое место в таблице. «Шанхай» сохраняет шансы на чемпионский титул — за тур до финиша он отстаёт от первой команды на одно очко. Но теперь не всё зависит от «Шанхай Шэньхуа». Впереди — тяжёлая игра с «Чэнду» (третья команда чемпионата Китая). А «Шанхай Порт» (лидер турнира) встретится на своём поле с «Тяньцзинь Тайгер» (шестое место). Доберётся ли Слуцкий до победы в китайской Суперлиге?
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: пятница, 1 ноября, 21:00 мск
Интрига: прервёт ли команда Роналду серию неудачных матчей с «Аль-Хилялем»?
Битва топ-клубов Саудовской Аравии станет украшением 9-го тура. В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» оставил соперника без золота чемпионата, а также обыграл его в полуфинале Кубка Саудовской Аравии — и в финале Кубка страны. А в этом сезоне команда Жорже Жезуша разгромила «Аль-Наср» в финале Суперкубка — 4:1. Команда Криштиану Роналду потерпела четыре поражения в пяти предыдущих матчах с «Аль-Хилялем». Если «Аль-Наср» снова уступит, то отставание от лидера чемпионата увеличится до девяти очков. История знает примеры, когда отыгрывали и не такое, но «Аль-Хиляль» выглядит настолько мощно, что опередить его будет непросто.
«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: суббота, 2 ноября, 18:30 мск
Интрига: кто победит в битве участников Лиги чемпионов?
«Боруссия» буксует под руководство нового тренера. Команда Нури Шахина оказалась всего лишь на седьмой строчке в таблице. Бросается в глаза разница между домашними и гостевыми матчами. «Боруссия» прекрасно чувствует себя в Дортмунде — четыре победы в четырёх встречах. С другой стороны, «Лейпциг» пока не проигрывает на выезде (три победы, одна ничья). У «быков» самая надёжная оборона лиги (три пропущенных мяча), а их победная серия в турнире составляет четыре матча. Справится ли «Боруссия» со второй командой Бундеслиги?
«Ливерпуль» — «Брайтон» энд Хоув Альбион: суббота, 2 ноября, 18:00 мск
Интрига: «Брайтон» снова преподнесёт сюрприз?
«Ливерпуль» набрал в АПЛ 22 очка из 27 возможных. Хороший результат? Не будь в лиге «Манчестер Сити», команда Слота возглавляла бы таблицу. В прошлом туре мерсисайдцы ушли от поражения в гостевой игре с «Арсеналом» (2:2), но прервали серию из четырёх побед. Кстати, у «Ливерпуля» самая надёжная оборона чемпионата (всего пять пропущенных мячей). «Брайтон» уступил всего один раз по итогам девяти туров — неудачно съездил в гости к «Челси» (2:4). В этом сезоне команда отобрала очки у «Арсенала» (1:1) и обыграла «Тоттенхэм» (3:2). Так что она знает, как рубиться с топ-клубами.
«Барселона» — «Эспаньол»: воскресенье, 3 ноября, 18:15 мск
Интрига: «Барса» легко победит в каталонском дерби?
Сине-гранатовые отлично стартовали в новом сезоне — 10 побед в 11 матчах чемпионата Испании. На прошлой неделе команда Ханси Флика растерзала «Реал» (4:0) в Мадриде и увеличила отрыв от главного преследователя в таблице до шести очков. В этот уикенд команда Карло Анчелотти не сыграет (встречу перенесли из-за наводнения), так что у лидера Примеры есть шанс сделать преимущество ещё более весомым. В прошлом домашнем матче с «Эспаньолом» сине-гранатовые не смогли победить — игра завершилась со счётом. А что будет теперь?
«Монако» — «Анже»: пятница, 1 ноября, 21:00 мск
Интрига: оформит ли Головин результативные действия?
Монегаски подходят к игре с мини-серией из двух матчей без побед в Лиге 1. Сначала команда Ади Хюттера сгоняла по нулям с «Лиллем» (0:0), после чего уступила на выезде «Ницце» — 1:2. Итог: «Монако» потерял первое место в таблице чемпионата Франции. Более того, монегаски уже отстают от лидера турнира на три очка. «Анже» в этом сезоне, судя по всему, ждёт ожесточённая борьба за выживание. Сейчас она занимает четвёртое с конца место в таблице, а в графе «победы» у неё значится «единица». «Анже» — очень удобный соперник для «Монако» (монегаски обыграли соперника семь раз подряд). Александр Головин до сих пор не оформил ни одного результативного действия в чемпионате. Может, пришло время прервать серию?
«Борнмут» — «Манчестер Сити»: суббота, 2 ноября, 18:00 мск
Интрига: «Ман Сити» сохранит первое место в АПЛ?
«Манчестер Сити» — единственный клуб АПЛ, не проигравший в этом сезоне (семь побед, две ничьих). Команда Хосепа Гвардиолы забила больше всех в лиге (20 мячей) и набрала больше всех очков (23). С другой стороны, «Сити» только два раза отыграл «на ноль». По итогам прошлого тура команда вернулась на первое место в АПЛ, но теперь необходимо удержаться на вершине. У «Борнмута» интересная статистика — три победы, три поражения, три ничьих, 11 забитых мячей, 11 пропущенных. Любители нумерологии наверняка оценят. «Манчестер Сити» ни разу не терял очков в гостевых встречах с «Борнмутом» — девять побед в девяти матчах.