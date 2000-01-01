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«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
«Динамо» решил необычно отметить Хэллоуин. На своей странице в социальной сети команда запустила бот «Футбольный таролог». В предсказаниях смешались футбол и мистика!
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Особый смысл
Особый смысл
В боте болельщики могут узнать предсказание, получив одну из 78 карт. На них — различные отсылки к истории «Динамо» и российскому футболу.
Необычный приз
Необычный приз
Бело-голубые даже пообещали разыграть одну из таких колод среди своих подписчиков.
Ироничные отсылки
Ироничные отсылки
Среди карт есть «дьявол» в образе лысого арбитра, «суд» в виде экспертно-судебной комиссии, «король жезлов» в лице Артёма Дзюбы, «ловкач» с изображением Нгамалё, «отшельники» в образах Александра Ташаева и Ивана Соловьёва, «рыцарь кубков» в лице Михаила Якушина.
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. На картах — Дзюба, Тюкавин и Лещук
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