«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. На картах — Дзюба, Тюкавин и Лещук

Ироничные отсылки

Среди карт есть «дьявол» в образе лысого арбитра, «суд» в виде экспертно-судебной комиссии, «король жезлов» в лице Артёма Дзюбы, «ловкач» с изображением Нгамалё, «отшельники» в образах Александра Ташаева и Ивана Соловьёва, «рыцарь кубков» в лице Михаила Якушина.