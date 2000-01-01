Моуринью получил от футболиста на тренировке
Жозе вышел на поле, а один из игроков «Фенербахче» случайно срубил его сзади. В итоге уходить на бровку Особенному пришлось с помощью медиков.
Моуринью пострадал на тренировке «Фенербахче» от одного из игроков. Видео
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