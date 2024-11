Новый тренер уже изменил «Ливерпуль». Слот сотворил невозможное

«Ливерпуль» круто стартовал в этом сезоне АПЛ под руководством нового тренера. И даже установил рекорд – 11 побед в 12 стартовых матчах, с учётом всех турниров. Такого в истории клуба не было никогда. Затем последовала ничья на выезде с «Арсеналом» (2:2), из-за которой на первое место вышел «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы теперь на одно очко опережает «Ливерпуль». И всё же новый тренер стартовал на удивление сильно. В преддверии встречи с «Брайтоном» разбираемся, как это стало возможным.

Куда пришёл Арне Слот?

Важен контекст. Тренер из «Фейеноорда» попал не просто в топ-клуб. Он оказался в команде, которую покинул Юрген Клопп. Немец влюбил в себя болельщиков «Ливерпуля» и стал символом команды. Победы в Лиге чемпионов и в АПЛ дали тренеру статус живой легенды. На титулы наложился ещё и характер Клоппа, благодаря которому Юрген стал действительно своим для болельщиков. Его взмахи кулаком после матча превратились в фирменный элемент общения со зрителями, а город до сих пор полон муралов с изображением немца. Даже Дэвид Бекхэм, которого ничего не связывает с «Ливерпулем», говорил: «Я люблю Юргена Клоппа».

Изображение Клоппа на стене дома Фото: Dan Mullan/Getty Images

Можно было ожидать, что «Ливерпуль» откатится по результатам. Если бы команда сейчас шла в середине таблицы, многие прекрасно понимали бы причину. Настроение вокруг «Ливерпуля» летом 2024 года можно проследить по словам бывших футболистов команды:

Грэм Сунесс опасался из-за отсутствия опыта у Слота за пределами Нидерландов;

Робби Фаулер говорил, что даже не знает, кто такой Слот;

Майкл Оуэн признался, что боится спада «Ливерпуля»;

А наиболее точно выразился, пожалуй, Джейми Каррагер: «Когда «Ливерпуль» назначил Клоппа в 2015 году, болельщики «красных» были благодарны, что Юрген выбрал этот клуб. Когда придёт Слот, он будет благодарен «Ливерпулю», что выбрали его».

Какой футбол ставит Слот?

Вопреки ожиданиям «Ливерпуль» резво стартовал. И в АПЛ, и в ЛЧ занимает второе место. В одном случае лишь на очко отстаёт от «Сити», а в другом – только из-за разницы мячей пропустил вперёд «Астон Виллу». Очевидно, что Слоту досталось хорошее наследие. Тот уникальный случай, когда смена главного тренера случилась вовсе не из-за плохих результатов. Однако нидерландец не просто продолжил линию, но и уже привнёс кое-что от себя. Правда, сначала лично пообщался с Клоппом и посмотрел видео с его тренировками в «Ливерпуле».

Один из игроков команды Коди Гакпо заявил, что произошло много изменений. По его словам, раньше больше делалась ставка на контратаки. Примерно об этом же говорил и Харви Эллиотт, когда отмечал, что команда стала чаще владеть мячом. Самое забавное, что это не подтверждается цифрами. По крайней мере пока. Сейчас владение «Ливерпуля» остаётся на уровне 57,6%, а за восемь полных сезонов при Клоппе оно никогда не опускалось ниже 60%. Похоже, что слова футболиста больше говорят о требованиях нового тренера.

Арне Слот Фото: Alex Pantling/Getty Images

Kill them with passes («убейте их передачами»), – кричал Слот своим футболистам во время сбора в США, по наблюдениям репортёра The Athletic. Журналист уже тогда отмечал тенденцию к более медленному построению атак. И если сейчас взглянуть на количество касаний в центральной трети поля, то «Ливерпуль» остаётся первой командой АПЛ по этому показателю в сезоне-2024/2025.

Проект Coaches' Voice делал сравнительный анализ Клоппа и Слота. Среди прочего в разборе отмечалось, что и при обороне новый тренер «Ливерпуля» более прагматичен: «Он добивается большей структурности, поддержки и подстраховки, если сопернику удаётся обойти первую линию прессинга». В результате «Ливерпуль» пропустил меньше всех (пять мячей), и допустил у своих ворот меньше моментов, чем любая другая команда в нынешнем чемпионате Англии (xGA: 7,0).

Что ещё изменилось в «Ливерпуле» с приходом Слота?

Этим летом «Ливерпуль» на трансферном рынке был пассивен. К середине августа и вовсе оказался единственной командой в топ-7 лигах без покупок футболистов. Лишь под конец трансферного окна клуб оформил два перехода. Причём Георгий Мамардашвили сразу отправился обратно в аренду в «Валенсию», а Федерико Кьеза пришёл явно на скамейку, да ещё и травмировался. То есть фактически «Ливерпуль» остался без новичков. С другой стороны, команду не покинул никто из важных футболистов. Стефан Байчетич, Фабиу Карвалью, Тьяго Алькантара и даже Жоэль Матип ещё при Клоппе перестали играть.

Обычно для выводов по игрокам требуется больше девяти туров. Однако в случае с «Ливерпулем» некоторые вещи можно отметить уже сейчас. И главное впечатление – прогресс Райана Гравенберха. Он относительно случайно оказался в команде. Летом 2023 года «Ливерпуль» упустил и Мойсеса Кайседо, и Ромео Лавиа. Пришлось брать запасной вариант. Гравенберх лишь 12 раз вышел в основе в прошлом сезоне. Практически всегда (в 11 случаях) полузащитника убирали с поля во втором тайме.

«Ливерпуль» Фото: Julian Finney/Getty Images

Этим летом нидерландец из второстепенного футболиста превратился в одного из лидеров. Теперь он играет по 90 минут во всех матчах АПЛ и ЛЧ. Является лучшим игроком команды по отборам и перехватам. При этом хорош ещё и при владении. Сделал больше продвигающих передач (как и передач в финальную треть поля), чем любой другой игрок «Ливерпуля» в этом сезоне АПЛ. Уже даже речи не идёт, чтобы Алексис Мак Аллистер садился в опорную зону.

Главной звездой «Ливерпуля» был и остаётся правый вингер Салах, но теперь на другом фланге два футболиста «в огне». Луис Диас был стабильно хорош и при Клоппе, но на старте сезона набрал шикарную форму. Как и Гакпо! Ощущение, что Слот просто обязан ставить в основу сразу обоих, хотя это сложновато. На днях в матче Кубка лиги тренер выпустил одного на левом фланге атаки, а другого на правом – Диас забил, а Гакпо оформил дубль. Второй демонстрирует свой лучший футбол в карьере.

Насколько Слот освоился в АПЛ?

Тут напрашивается ответ: раз он ругает арбитров, значит, освоился. Тренер возмущался после матча с «Челси», хотя там ещё большой вопрос, к кому судейство было более благосклонно. Например, наступ Трента Александер-Арнольда на ногу Джейдону Санчо выглядел весьма похожим на пенальти в ворота «Ливерпуля». Пограничных решений хватало в обе стороны.

Хотя глобально тренер выглядит, скорее, обаятельным. Часто шутит на пресс-конференциях. И даже о своей жёлтой карточке рассказал как о весёлой истории – посмеялся вместе с журналистами. По словам Слота, он выругался в разговоре с Ибраимой Конате, а резервный судья воспринял это на свой счёт.

Арне Слот Фото: Jan Kruger/Getty Images

Журналистка Sky Sports Натали Жедра в октябре делала эксклюзивное интервью со Слотом и рассказывала, что была удивлена сложившемуся между ними диалогу. Тренер ещё до начала интервью был настолько приветлив, что расспрашивал, как она увлеклась профессией и оказалась в Англии. По словам журналистки, Слот показался ей вежливым и приятным человеком.

Сейчас сложно найти негативные отзывы об этом тренере. Даже с учётом специфики английских СМИ. Разве что Гари Линекер возмущался из-за публичной критики Слота в отношении Джарелла Куансы. Правда, другие могли это воспринять за открытость и честность со стороны специалиста. Как это часто бывает, подобные истории трактуются с оглядкой на результат. Сейчас он в диапазоне от хорошего до отличного. В каком-то смысле Слот сотворил невозможное – без трансферов сделал команду лучше, когда этого мало кто ожидал. Осталось сохранить результат и игру на дистанции сезона.