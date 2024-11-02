Рахимов против бывшего клуба, ну и, конечно, дерби «Спартака» и ЦСКА! 14-й тур РПЛ! LIVE

Сегодня, 2 ноября, состоятся матчи 14-го тура РПЛ. «Локомотив» примет «Рубин», а ЦСКА встретится со «Спартаком». Также махачкалинское «Динамо» приедет в гости к «Зениту».

Рашид Рахимов много лет назад тренировал «Локомотив» – получилось так себе. Сейчас под тренером немного шатается кресло, ведь результаты «Рубина» оставляют желать лучшего, но всё-таки пока приемлемые. Команда Михаила Галактионова же чувствует себя хорошо и вполне борется за титул, потихоньку подбираясь к «Зениту» и «Краснодару». Фаворит понятен.

Дерби ЦСКА и «Спартака» – вещь в себе, поэтому прикидывать какие-то расклады заранее просто не имеет смысла. Команды соседствуют в таблице, и поэтому борьба за очки с турнирной точки зрения может считаться обострённой. Однако поражение тоже как-то сильно скажется на перспективах – что тренеров, что команд. Интересно, что последние три из четырёх этих матчей завершились вничью. Будет ли так снова?

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