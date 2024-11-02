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Локомотив — Рубин, прямая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ, где смотреть, 2 ноября 2024

Рахимов против бывшего клуба, ну и, конечно, дерби «Спартака» и ЦСКА! 14-й тур РПЛ! LIVE
Георгий Илющенко
«Локомотив» — «Рубин»
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Следим за чемпионатом России вместе.

Сегодня, 2 ноября, состоятся матчи 14-го тура РПЛ. «Локомотив» примет «Рубин», а ЦСКА встретится со «Спартаком». Также махачкалинское «Динамо» приедет в гости к «Зениту».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рашид Рахимов много лет назад тренировал «Локомотив» – получилось так себе. Сейчас под тренером немного шатается кресло, ведь результаты «Рубина» оставляют желать лучшего, но всё-таки пока приемлемые. Команда Михаила Галактионова же чувствует себя хорошо и вполне борется за титул, потихоньку подбираясь к «Зениту» и «Краснодару». Фаворит понятен.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дерби ЦСКА и «Спартака» – вещь в себе, поэтому прикидывать какие-то расклады заранее просто не имеет смысла. Команды соседствуют в таблице, и поэтому борьба за очки с турнирной точки зрения может считаться обострённой. Однако поражение тоже как-то сильно скажется на перспективах – что тренеров, что команд. Интересно, что последние три из четырёх этих матчей завершились вничью. Будет ли так снова?

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