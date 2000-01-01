Для Ямаля и Бонмати выпустили особые джерси
«Барселона» выпустила специальные джерси в честь Ламина и Айтаны после церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024. Что необычного в этих футболках?
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Для Ямаля подготовили белую футболку, на которой с числом 304, отсылающим к коду района, где родился Ламин.
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Для Бонмати выпустили чёрное поло, на лицевой стороне которого разместили логотип «Барсы» и игровой номер девушки.
Коллекция
Футболки доступны не только футболистам, но и всем болельщикам. Фанаты могут купить джерси в клубном магазине за € 59,99.
«Барселона» выпустила специальные джерси для Ямаля и Бонмати. Фото
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