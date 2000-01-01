Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Для Ямаля и Бонмати выпустили особые джерси
Для Ямаля и Бонмати выпустили особые джерси
«Барселона» выпустила специальные джерси в честь Ламина и Айтаны после церемонии вручения «Золотого мяча» — 2024. Что необычного в этих футболках?
AMP-версия
Лучший молодой игрок
Лучший молодой игрок
Для Ямаля подготовили белую футболку, на которой с числом 304, отсылающим к коду района, где родился Ламин.
Лучшая футболистка мира
Лучшая футболистка мира
Для Бонмати выпустили чёрное поло, на лицевой стороне которого разместили логотип «Барсы» и игровой номер девушки.
Коллекция
Коллекция
Футболки доступны не только футболистам, но и всем болельщикам. Фанаты могут купить джерси в клубном магазине за € 59,99.
«Барселона» выпустила специальные джерси для Ямаля и Бонмати. Фото
Читайте также
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
«Динамо» выпустило футбольную колоду таро. Фото
Моуринью получил от футболиста на тренировке
Моуринью получил от футболиста на тренировке
Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»
Игрок за полгода прошёл от любителя до «Боруссии»
Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Вратарь забил чудо-гол, лёжа на газоне. Видео
Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Форвард отпраздновал гол в маске в честь Хэллоуина
Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
Волшебный перформанс в Кубке Либертадорес. Видео
На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Москва»
На джерси «Шеффилд Уэнсдей» написано «Москва»
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты выбежали на поле, чтобы отметить титул
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго
Фанаты Винисиуса кошмарят игроков с именем Родриго
Как Родри отметил получение «Золотого мяча». Видео
Как Родри отметил получение «Золотого мяча». Видео
Серий, как у «Краснодара», в РПЛ не было 10 лет
Серий, как у «Краснодара», в РПЛ не было 10 лет
Обновлённый прогноз аналитиков на чемпиона РПЛ
Обновлённый прогноз аналитиков на чемпиона РПЛ
Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Родри — первый испанец с «ЗМ» за 64 года
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
Все награды с церемонии вручения «Золотого мяча»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Игроки каких клубов чаще получали «Золотой мяч»
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»
Сака побил рекорд Анри в «Арсенале»

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android