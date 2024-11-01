Топ-события субботы: ЦСКА — «Спартак», «Локо» — «Рубин» в РПЛ, хоккей и фигурка

Насыщенное 2 ноября: Слуцкий рвётся к чемпионскому титулу в Китае, противостояние Кучерова и Капризова, волейбол и Ф-1!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли Панарин и дальше бороться за звание лучшего бомбардира НХЛ?

Артемий шикарно начал сезон, оформив 15 (6+9) очков за девять матчей и долгое время держась в лидерах гонки бомбардиров. В последнем матче Хлебушек очков не набрал, теперь он только 10-й в таблице. На этот раз ему и «Рейнджерс» придётся столкнуться с «Оттавой», которая много пропускает на старте сезона. Хорошая возможность для Панарина вернуться на вершину?

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто выйдет победителем из дуэли российских лидеров?

Кучеров и Капризов сейчас — лучшие российские бомбардиры в НХЛ. Кирилл набрал 18 (5+13) очков и занимает третью строчку в общем списке, а Никита — шестой с 17 (9+8) очками. Кроме того, их команды сейчас показывают качественный хоккей, так что вклад лидеров будет иметь решающее значение.

🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Эдвардс снова окажется сильнее Йокича?

«Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» подарили всем фанатам баскетбола невероятно красочную серию в прошлом плей-офф НБА, которая дошла до решающей седьмой игры. В итоге «волки» с Энтони Эдвадсом во главе пробились в финал Запада, оставив на тот момент действующего чемпиона за бортом борьбы за кубок Ларри О’Брайена. Команды встречались между собой в предсезонке, где «Денвер» с Николой Йокичем оказался сильнее, но сейчас оба клуба в регулярном чемпионате переживают не самую удачную серию – две победы и два поражения. Кому удастся улучшить положение дел?

⚽ 10:30: «Чэнду Жунчэн» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Слуцкий станет чемпионом Китая?

Леонид Слуцкий может стать чемпионом Китая в первый же сезон работы с «Шанхай Шэньхуа». Правда, неделю назад команда потеряла очки и упустила первую строчку в таблице. За тур до финиша «Шанхай» отстаёт от лидера турнира на одно очко, так что теперь не всё в руках команды Слуцкого. В заключительном туре она играет с третьим клубом чемпионата Китая. При определённом раскладе «Шанхай Шэньхуа» станет победителем турнира.

🎾 10:30*: Диана Шнайдер (Россия, 1) — Лейла Фернандес (Нидерланды), Гонконг, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Шнайдер до пятого финала в карьере?

20-летняя Диана Шнайдер успешно продвигается по сетке турнира в Гонконге, где добралась уже до седьмого полуфинала в сезоне. Теперь, чтобы оказаться в пятом финале в карьере, Диане необходимо справиться с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес из Канады. Теннисистки ранее уже встречались дважды в этом году, и в обоих случаях сильнее была канадка — в Цинциннати и в Канаде. Победительница нового матча сразится за титул с кем-то из пары Юань Юэ — Кэти Бултер.

⛸️ 13:30: Фигурное катание, второй этап Гран-при России в Казани, короткие программы

Интрига: будут ли ультра-си от девушек?

На первом этапе Гран-при фигуристки не исполняли ни четверные прыжки, ни тройной аксель, но в Казани всё может измениться, ведь на лёд выйдут ученицы Этери Тутберидзе Аделия Петросян и Дарья Садкова.

У мужчин за промежуточное лидерство поборются Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин, но мы наверняка вправе ждать сюрпризов и от Матвея Ветлугина, и от Артура Даниеляна, и от Григория Фёдорова.

Ну а закроют соревновательный день пары, где суперфаворитами будут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

🏐 15:00: «Локомотив» — «Белогорье», Кубок России, 1/4 финала, первый матч

Интрига: битва за полуфинал Кубка России!

Кубок России приближается к решающей стадии. Впереди четвертьфиналы! Пара «Локомотив» — «Белогорье» — самая интересная на этой стадии, здесь шансы равны. Сибиряки долго запрягали, но набрали форму, одержав несколько важных побед. Белгородцы же уже привычно находятся в топе команд. Кто сделает первый шаг к полуфиналу?

⚽ 15:30: «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Арсенал» с 12-й командой АПЛ?

«Арсенал» не побеждает в АПЛ в течение двух туров. Это привело к тому, что лондонский клуб отстал от первой строчки в таблице на пять очков, от второй — на четыре. Впереди игра с «Ньюкаслом», который не побеждает в течение пяти туров. Команда Эдди Хау откатилась на 12-е место в таблице АПЛ, но в прошлом сезоне она уже побеждала «Арсенал» (1:0). Получится ли у хозяев повторить такой результат?

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли СКА оправиться от поражения от «Локомотива»?

Санкт-петербургская команда уступила железнодорожникам после семиматчевой серии побед и отстала от соперника на семь очков. Теперь придётся сразиться с мотивированными юлаевцами. Уфимцы постепенно подбираются к лидерам Востока, но периодически теряют очки в важные моменты. Настало время изменить тенденцию?

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Бразилии, спринт

Интрига: приблизится ли Норрис к Ферстаппену?

У первого номера «Макларена» Ландо Норриса остаётся всё меньше времени, чтобы приблизиться к Максу Ферстаппену на дистанцию атаки в общем зачёте Формулы-1. При 47 очках отставания наличие спринтерских гонок — дополнительный мини-шансик для Норриса. Если он победит в спринте, а Ферстаппен финиширует, скажем, четвёртым, то Ландо сумеет отыграть четыре очка – не так много, но всё-таки и это стало бы шажочком вперёд перед оставшейся частью уикенда. Но справится ли Норрис с подобной задачей и позволит ли Максу машина сказать своё решительное «нет»?

⚽ 18:00: «Локомотив» — «Рубин», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли «Локомотив» без двух ключевых футболистов?

В прошлом туре железнодорожники отобрали очки у «Зенита» (1:1). Хороший результат, с учётом того, что матч проходил в Санкт-Петербурге. С другой стороны, красно-зелёные остались без Дмитрия Баринова и Алексея Батракова — у них перебор жёлтых карточек. «Рубин», в свою очередь, одержал волевую победу в матче с «Оренбургом» — превратил 0:1 в 2:1. В прошлом сезоне «Локомотив» ни разу не обыграл «Рубин» (2:2, 1:1) в чемпионате. Удастся ли набрать три очка без Баринова с Батраковым?

⚽ 18:00: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли оборона «Динамо» с атакой «Зенита»?

Эту игру можно назвать исторической, ведь раньше «Зенит» и махачкалинское «Динамо» ни разу не играли друг с другом. С одной стороны, тут всё понятно. «Зенит» играет дома, а его шансы на победу значительно выше. С другой — дагестанский клуб здорово играет в обороне. Команда пропустила всего 11 мячей — четвёртый результат в лиге. Впрочем, у «Зенита» полный порядок с забитыми мячами (29 голов, лучший показатель в РПЛ). Сотворят ли гости сенсацию?

⚽ 18:00: «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: испортит ли «Брайтон» настроение «Ливерпулю»?

«Брайтон» неплохо смотрится в этом сезоне — шестое место по итогам девяти туров. Команда уступила всего один раз — это произошло в гостевом матче с «Челси» (2:1). «Брайтон» забил 16 мячей — это почти столько же, сколько у «Ливерпуля» (17). С другой стороны, мерсисайдцы значительно лучше играют в обороне (пять пропущенных мячей против 12). В прошлом сезоне «Ливерпуль» победил соперника (2:1) дома, но до этого «Брайтон» хорошо смотрелся на «Энфилде» в течение трёх сезонов подряд (1:0, 2:2 и 3:3).

⚽ 18:00: «Борнмут» — «Манчестер Сити», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Манчестер Сити» легко наберёт три очка?

Кажется, у «Манчестер Сити» не должно возникнуть проблем. Правда, есть один нюанс. Недавно «Борнмут» обыграл на своём поле «Арсенал» — 2:0. Да, гости остались вдесятером на 30-й минуте, но результат всё равно можно назвать сенсационным. А после этого «Борнмут» отобрал очки у «Астон Виллы» (1:1). «Ман Сити» вернулся на первое место в таблице по итогам прошлого тура. Главный вопрос: останется ли команда Гвардиолы на вершине после матча с «Борнмутом»?

🎾 18:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Соболенко проведёт первый матч после возвращения звания первой ракетки мира?

10 дней назад Арина Соболенко вернула себе звание первой ракетки мира, которое упустила в прошлом ноябре, и теперь проведёт первый матч в новом статусе в рамках Итогового чемпионата WTA. Её соперницей стала олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь из Китая. Теннисистки ранее играли четыре раза, и во всех случаях сильнее была белоруска, включая финал недавнего «тысячника» в Ухане. Формат турнира таков, что проигравшая в матче ничего не теряет — шансы на выход в плей-офф всё равно остаются.

⚽ 19:00: «ПСЖ» — «Ланс», Лига 1, 10-й тур

Интрига: остановит ли лучшая оборона Лиги 1 лучшую атаку?

«ПСЖ» неплохо стартовал в новом сезоне — семь побед в девяти матчах чемпионата Франции. Неудивительно, что команда Луиса Энрике возглавляет таблицу с отрывом от ближайшего преследователя в три очка. Нас ждёт игра лучшей атаки Лиги 1 («ПСЖ» забил 28 мячей) с лучшей обороной («Ланс» пропустил шесть мячей). На чьей стороне будет успех? «Ланс» проиграл «Лиллю» (0:2) в прошлом туре и тем самым прервал серию из восьми матчей без поражений.

Радикальные меры от французского клуба: ПСЖ пожизненно отстранил фаната за расистские высказывания

🏒 19:00: «Флорида Пантерз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли Бобровский «пантерам» во втором финском матче?

Команды продолжат своё европейское турне, сыграв вторую встречу в Финляндии. А Сергей Бобровский продолжит тащить «Флориду», которая держится в лидерах Восточной конференции. Соперник, однако, непростой — одна из лучших команд Запада. Окажется ли усилий Боба достаточно, чтобы отпраздновать победу?

Новое достижение Боба: Сергей Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей

🏀 19:00: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: армейцы отомстят нижегородцам за единственное поражение в сезоне?

Действующий чемпион Единой лиги ЦСКА выше всяких похвал стартовал в сезоне-2024/2025. Команда во главе с Андреасом Пистиолисом выиграла восемь встреч из девяти, уступив только «Пари Нижний Новгород». Нижегородцы на домашнем паркете навязали нешуточную борьбу армейцам, а Обри Доукинс реализовал победную «трёшку» на последних секундах игры. Матч получился невероятно интересным, удастся ли повторить такой же накал от начала и до конца или же ЦСКА на мотивации заберёт своё?

🎾 19:30*: Жасмин Паолини (Италия, 4) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как скажется на игре Рыбакиной сотрудничество с новым тренером Иванишевичем?

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина не выступала с US Open. И вот теперь пятая ракетка мира стартует на Итоговом чемпионате WTA с новым тренером — Гораном Иванишевичем, с которым Новак Джокович добился немало побед. В первом круге казахстанская теннисистка померяется силами с итальянкой Жасмин Паолини. Девушки ранее играли четыре раза, и счёт личных встреч пока равный — 2-2. Причём последний их матч — в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2024 остался за итальянкой.

🏒 19:30: «Сочи» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: подберутся ли москвичи к СКА?

Красно-белые успешно начали сезон и теперь располагаются на третьем месте на Западе. «Спартак» отстаёт от второго СКА всего на четыре очка, имея при этом на четыре очка больше. Им предстоит сразиться с неуступчивыми сочинцами, которые, однако, никак не могут подняться с последнего места в конференции. «Сочи» тоже будет мотивирован.

🏒 20:00: «Филадельфия Флайерз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли доверять Мичкову?

Матвей получил достаточно заслуженную критику от главного тренера «Филадельфии», однако тот не стал сокращать игровое время 19-летнего форварда. Пока что на счету Мичкова 9 (4+5) очков в 11 матчах. У Матвея будет хороший шанс доказать тренеру свой талант в матче с мощнейшим «Бостоном».

⚽ 20:30: «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг», Бундеслига, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве топ-клубов Германии?

Интригующая встреча с участием двух участников Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» пока выступает намного увереннее. Во-первых, «быки» ни разу не проиграли в Бундеслиге (шесть побед, две ничьих). Во-вторых, они пропустили всего три мяча — лучший результат в турнире. Плюс «Лейпциг» набрал 20 очков — столько же у занимающей первое место в таблице «Баварии». А вот клуб из Дортмунда пока находится лишь на седьмой строчке. 4:1, 2:0, 3:0, 2:1 — в последнее время «быки» постоянно побеждают соперника на домашнем стадионе. Но на этот раз соперники сыграют в Дортмунде, где хозяева в нынешнем сезоне смотрятся очень прилично.

⚽ 20:45: ЦСКА — «Спартак», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кому достанется победа в матче принципиальных соперников?

Главный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Принципиальные соперники занимают не те места в таблице, на которые рассчитывают. ЦСКА находится на пятой строчке, а «Спартак» — на шестой. Проигравший в дерби ещё больше отдалится от самых высоких мест. Кто победит в противостоянии сербских тренеров? Марко Николич работает с ЦСКА, Деян Станкович — со «Спартаком». Армейцы не проигрывают на протяжении восьми матчей во всех турнирах, а «Спартак» одержал четыре победы в пяти предыдущих играх.

🏎 21:00: Формула-1, Гран-при Бразилии, квалификация

Интрига: переломит ли ход Гран-при после спринта?

Традиционный вопрос для уикендов Формулы-1, которые проходят со спринтерской гонкой. С одной стороны, у пилотов и команд совсем мало времени на то, чтобы подобрать оптимальные настройки. С другой – субботний спринт позволяет как следует проверить возможности машины, после чего у гонщиков ещё есть возможности внести поправки, если они нужны. Нередко бывало, что подобные изменения заметно меняли расклад сил на оставшуюся часть уикенда. И вот вечерняя квалификация покажет, случится ли то же самое и на «Интерлагосе». Кроме того, напоминаем: есть угроза дождя.