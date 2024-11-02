Главный фланговый универсал РПЛ зажигает в «Локо». Дальше — в «Зенит»?

«Локомотив» принято обсуждать только через фигуру Алексея Батракова. Парень действительно ярчайший сапфир на фоне многих, но игра команды зависит не только от него. А, например, от Ильи Самошникова – защитник, превратившийся в полузащитника, пропускал последнюю игру с «Зенитом» из-за перебора жёлтых, и это стало серьёзной потерей. Хотя бы потому, что до этого 26-летний футболист сыграл во всех матчах сезона и почти всегда по 90 минут. Только в 1-м туре Михаил Галактионов оставил его на скамейке запасных, когда ещё окончательно не определился с тактической схемой.

А со 2-го по 12-й туры Самошников сделал 4+2 в личной статистике и очень помог «Локомотиву». Неудивительно, что после «Зенита» один из вопросов Галактионову был как раз про отсутствующего футболиста. Вот как ответил тренер.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Илья набрал хорошую форму. Даёт большой объём, позволяет нам иметь разные опции в атаке и обороне. Он универсален, неважно, вышел бы с первых минут или по ходу матча, но это футболист, который нам сегодня необходим. С учётом того, что Батраков пропускает следующий матч, а Самошников возвращается, возможны различные варианты».

Высокая оценка, которую сам Самошников еженедельно подтверждает на поле.

Галактионов изменил позицию Самошникова. А ещё Илья — спец по аутам

Ещё со времён «Рубина» Илья запомнился многим как интересный фланговый защитник. Играл преимущественно слева, но порой перемещался направо, а летом 2023-го оказался в «Локомотиве». Тогда мало кто понял этот переход, ведь в «Локо» на одном фланге играл Наир Тикнизян, на другом был Максим Ненахов. А некоторые в медиа высказывались, что Самошников меняет основу «Рубина» на скамейку «Локо».

Первые полгода защитник действительно играл нестабильно. А Галактионов, хоть и хвалил парня за старания, но всё равно никак не мог найти ему позицию – выпускал на разных флангах обороны, а иногда – в полузащите. Весной игрового времени стало больше, но из-за присутствия Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и Максима Глушенкова тренер так и не смог окончательно поставить Самошникова на правый фланг полузащиты. Требовалось время, пока эти футболисты покинут клуб, чтобы для Ильи нашлась идеальная роль.

Илья Самошников в «Локомотиве» Фото: fclm.ru

И главное – у Самошникова поперло. Он раскрылся не только как футболист, способный эпизодически подключаться в атаку, но и показал, что способен действовать в этой роли системно. Илья эффективно предлагает себя партнёрам, ищет свободные зоны в атаке и часто смещается в центр, при этом стабильно возвращается в оборону на помощь Ненахову. Во многом из-за этого правый фланг «Локо» в этом сезоне – грозное оружие для всех соперников.

Самошников уже закинул победный Махачкале, «Спартаку», плюс отличился в матче с «Ростовом». Также у него две голевые – с «Пари НН» и «Ахматом». Понятно, что до результатов Батракова ему далеко, но и позиции разные. Казалось, что изначально идея Галактионова заключалась в том, чтобы укрепить оборону правого фланга. И вряд ли даже сам тренер ожидал, что Самошников так раскроется в атаке, подкрепив статус одного из самых главных фланговых универсалов в лиге.

А ещё Самошников – спец про выбрасываниям аутов. Удивительное дело – он приходит даже на другой фланг, чтобы сделать это. Получается очень эффективно – мяч всегда летит либо в штрафную либо во вратарскую, причём из разных мест. А нередко его броски приводят не только к опасным моментам, но и даже к результативным атакам. Это стало фишкой «Локомотива», хоть и в последнее время в этом компоненте против команды действуют особенно внимательно.

Самошников чуть не ушёл в «Динамо» из «Рубина». Дальше — «Зенит»?

Самый удивительный факт о Самошникове – до 20 лет он не играл на профессиональном уровне, когда его подписал «Арарат». До этого парень катался по КФК и вряд ли строил планы на РПЛ или на сборную России, где в итоге оказался в 2021-м.

Но прежде он попал в «Рубин», который забрал его из «Торпедо» за € 50 тыс. А Леонид Слуцкий в тот момент даже шутил, что не знает, как звучит голос Самошникова, потому что тот постоянно молчит. Парень действительно очень смущался, когда оказался на таком уровне. Но предпочитал доказывать всё на поле. В итоге задержался в Казани на четыре сезона – в 87 матчах оформил 5+5. Ничего выдающегося. Зато – стабильность.

Интересно, что период в «Рубине» мог быть короче. Сразу после вылета команды в Первую лигу Ильёй заинтересовалось «Динамо». Клубы были близки к сделке, но всё сорвалось в последний момент. Так защитник остался в Казани, а потом в интервью говорил: «Я был в той команде, которая вылетала, и я хотел помочь команде вернуться, потому что я тоже был причастен к вылету».

Илья Самошников в «Рубине» Фото: РИА Новости

Правда, остался он ненадолго. И уже через полгода договорился о подписании контракта с «Локо» свободным агентом. Здесь ничего удивительного: на тот момент Казань не могла гарантировать возвращение в РПЛ, а Москва – родной город футболиста.

Сегодня Самошников сыграет с бывшей командой уже в статусе одного из лучших защитников (или всё-таки полузащитников?) чемпионата. А в прессе уже аккуратно циркулируют слухи об интересе со стороны «Зенита», у которого проблемы с правым флангом. Может, и правда в итоге Илья окажется в Петербурге?