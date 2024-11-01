Карпин и «Ростов» не побеждают два месяца! Не помог даже «привоз» Лунёва

Первая игра 14-го тура РПЛ – ничейная. «Динамо», потеряв дома очки, упустило возможность обойти «Локомотив». «Ростов» продлил безвыгрышную серию до семи матчей.

В составах «Динамо» и «Ростова» были потери. У бело-голубых травму получил Бителло – бразилец сломал ребро в прошлом туре. Команда Валерия Карпина осталась без Глебова, заработавшего дисквалификацию. В отсутствие капитана ростовчане сыграли с трио центральных защитников Сако – Мелёхин – Осипенко. Кроме того, в ворота вернулся Ятимов. Карпин и Виталий Кафанов продолжают менять голкиперов, словно перед каждым туром бросают жребий, кому из трёх выходить на поле.

На первых минутах «Ростов» был непривычно робким, глубоко оборонялся по схеме 5-4-1 и не прессинговал. «Динамо» много владело мячом, а вот моментов создавало мало. Фернандес умудрился не забить из вратарской, откликнувшись на кросс с правого фланга. Правда, в том эпизоде боковой судья поднял флажок, но после проверки гол, возможно, засчитали бы. Спорный офсайд. Затем Нгамалё, как на тренировке, расправился один в один с защитником сборной России Осипенко и выстрелил в дальний угол. Мяч, коснувшись руки защитника, пролетел рядом с целью. Тем не менее ни углового, ни пенальти бело-голубые не получили.

К середине первого тайма «Ростов» заиграл посмелее, но пропустило «Динамо» совсем неожиданно. На ровном месте. Маричал классно прервал контрвыпад, обокрав Роналдо и отдав мяч Лунёву. А вот голкипер поспешил с передачей вперёд – «привёз» гол в свои ворота. Вместо паса Бальбуэне Лунёв сделал подарок Комличенко. Экс-динамовец забил первым же ударом «Ростова» в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако вела команда Карпина всего пару минут. «Динамо» поразительно легко отыгралось. Тюкавин ловко зацепился за мяч у штрафной и развернул атаку, а Кутицкий с Нгамалё придумали хитрую стенку. Ростовчане слишком глубоко сели в штрафную, Комарову, кажется, не хватило опыта игры опорником. В результате Кутицкий забил в касание.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сам Тюкавин до перерыва пробил пару раз. Но один его удар был неточным, а второй – заблокированным. Лучший же момент выпал, пожалуй, ростовчанину Мелёхину, который зарядил с подбора. Вот только Лунёв, как и должен голкипер, быстро забыл свою ошибку и собрался – красивым сейвом потащил непростой мяч.

После перерыва команда Карпина заиграла в соответствии с динамовским девизом «сила в движении». Первые минуты второго тайма наверняка понравились главному тренеру «Ростова». Да и тренер сборной России наверняка был бы доволен таким отрезком в исполнении своей команды. Динамовцы же как будто застряли мыслями в раздевалке. У хозяев никак не выходило зацепиться за чужую половину поля.

«Динамо» потребовалось время, чтобы вернуть игру к воротам Ятимова. А в штрафной «Ростова», несмотря на большое количество защитников, достаточно часто встречался с мячом подвижный Тюкавин. На 70-й минуте после контрвыпада Константин забил ударом в дальний угол. Вероятно, чуть-чуть потерял ворота голкипер ростовчан. Но гол динамовца отметили из-за офсайда – это было восьмое касание Тюкавина в штрафной команды Карпина.

В последнюю четверть часа игра раскрылась. Атака на атаку! Мохеби простил «Динамо», пробив головой выше цели из убойной позиции. Нгамалё не реализовал чистый выход один на один. Вот тут Ятимов сыграл здорово, правда, и камерунец принял слишком простое решение. Затем ожививший атаку бело-голубых Маухуб нырнул в штрафной «Ростова», приняв мяч за ногу соперника. Но марокканец быстро вспомнил, чем это завершилось в дерби со «Спартаком», и тут же показал судье Левникову жестом – фола не было.

Гол в концовке назревал. «Динамо» заметно превзошло «Ростов» по ударам (14:8, в створ – 6:2), тем не менее команда Карпина отбилась. В компенсированное время Маухубу не дал забить ещё одним сейвом разыгравшийся Ятимов, так что голкипер сборной Таджикистана точно должен выйти в следующем туре.