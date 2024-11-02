«В том дерби со «Спартаком» все были трезвыми!» Куда пропал легенда ЦСКА Рахимич

Больше 10 лет Рахимич не играет в футбол, но остаётся самым титулованным легионером в истории ЦСКА и всей РПЛ. 18 командных трофеев собрал он в России, не считая перволиговой медали с «Анжи». После окончания карьеры добродушный (в жизни, но не на поле!) боснийский Папа долгие годы трудился в академии столичного клуба, казалось, окончательно обрусел, а потом вдруг уехал.

В канун главного столичного дерби мы разыскали Элвира в Сараеве и расспросили о новой жизни и о золотых старых временах. Начали, разумеется, с актуального.

«ЦСКА — «Спартак» — самая принципиальная игра в России»

— Вы наиграли 24 матча против «Спартака». Какой самый памятный?

— Сразу после победы в Кубке УЕФА в 2005-м. Мы вернулись из Португалии с трофеем в Москву, а уже через два-три дня играли со «Спартаком» в «Лужниках». И выиграли 3:1! Для меня это самое памятное дерби.

— После грандиозной европобеды все были в кондиции?

— Мы хорошо отпраздновали успех в Лиссабоне. Нас тепло встретили болельщики. Но мы знали, что впереди «Спартак», и полностью осознавали важность этой игры. Поэтому все были абсолютно трезвыми, ха-ха!

— По ощущениям, вы чаще выигрывали или проигрывали «Спартаку»?

— Мне кажется, чаще выигрывал. С ЦСКА — 100%.

— Я вам больше скажу: с Рахимичем на поле ЦСКА только раз уступил «Спартаку» — 0:1 в 2011-м.

— Ну вот. У меня нет такой статистики, но помню, что побеждали в дерби мы чаще, чем проигрывали. Это самое главное.

— Любимый соперник?

— Самый принципиальный. Ведь ЦСКА — «Спартак» — крупнейшее дерби России. Мы с уважением относились ко всем командам, но старались побеждать везде, где бы ни играли.

— На красно-белых настрой был мощнее, чем на «Зенит»?

— «Зенит» — тоже большая команда с богатыми традициями, и сегодня она это в полной мере показывает. Но мне кажется, ЦСКА — «Спартак» — самая принципиальная игра в России.

— Наверное, самая огненная атмосфера была на дерби в «Лужниках»?

— Мне кажется, меньше 60 тысяч человек на дерби в «Лужниках» никогда не собиралось. Каждая игра со «Спартаком» была по-своему принципиальной и значимой, но матчи в такой атмосфере — просто фантастика!

Элвир Рахимич (слева) Фото: РИА Новости

«Сложнее всего было с Титовым. Великий игрок!»

— С кем из спартаковцев самые жёсткие зарубы случались?

— В «Спартаке» всегда играли очень хорошие футболисты. Поэтому «Спартак» с ЦСКА и были двумя самыми большими клубами России. В центре поля у них классные мастера играли — Титов, Аленичев… Наверное, с Егором у меня были самые принципиальные противостояния на поле. Против него сложнее всего игралось в России. Титов — великий футболист.

— В чём заключалось это величие?

— В понимании футбола, видении поля. С мячом Титов очень хорошо работал. Быстрый, лёгкий. Много двигался по полю, вторым темпом всегда заходил в штрафную и угрожал воротам. Современный игрок центра поля.

— Когда в последний раз смотрели дерби по телевизору?

— Последнее дерби на «Спартаке» видел. Хорошая игра получилась, динамичная, боевая. ЦСКА очень хорошо сыграл — «Спартак» только на последних минутах сравнял счёт (на 90+7-й. — Прим. «Чемпионата»).

«Акинфеев и до 45 может дотянуть!»

— Из команды 2014 года, вашего последнего в качестве футболиста, в ЦСКА до сих пор играет Акинфеев. Удивлены его спортивным долголетием?

— Вообще не удивлён. Акинфеев — легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА. Фурик (прозвище Акинфеева в молодости. — Прим. «Чемпионата») — большой профессионал. Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему и дальше защищать цвета родного клуба. Он ещё долго может играть. А главное — может много дать ЦСКА.

— Насколько долго? Всё-таки 39-й год идёт.

— Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он ещё не один год будет радовать наших болельщиков.

— Вы тоже долго играли — дадите совет Акинфееву на правах старшего товарища?

— Игорь уже дольше меня играет! Теперь он может спросить: «Ты почему так рано закончил?», ха-ха.

— В ЦСКА вас называли Папой. Теперь уже Акинфеев – как отец молодым вратарям?

— Думаю, что да. Игорь передаёт им свой опыт. Не сомневаюсь, что молодые вратари относятся к нему, как к папе.

— С земляком Пьяничем на связи?

— Да, конечно, на связи постоянно. Созваниваемся, переписываемся.

— Ожидания с реальностью у него пока не расходятся?

— Миралем всем доволен, потихоньку осваивается. Никаких проблем нет. Больше скажу: его приятно удивили город, клуб, чемпионат. Он и раньше бывал в России, играл в том числе против нас, ЦСКА, в Лиге чемпионов. Но всё равно не ожидал, что уровень жизни в Москве окажется настолько высоким, а организация работы в клубе — суперпрофессиональной.

— В Боснии его не критикуют за переезд в Россию?

— Нет-нет, вообще. Если что, у него есть хороший защитник. Рахимич фамилия, ха-ха!

«Этому ЦСКА не хватает своего Рахимича»

— Видите в современном ЦСКА жесткача а-ля Рахимич или Вернблум?

— Мне кажется, таких вообще почти не осталось. Сегодня тренеры предпочитают в опорной зоне более техничных и мобильных полузащитников, которые подключаются в атаку, играют бокс-ту-бокс, от штрафной до штрафной. Наверное, это требования современного футбола. Но мне, например, в «Железничаре» сейчас не хватает такого игрока, каким был я. Да, футбол меняется, а вместе с ним – и тренерские требования. Сегодня все опорники хорошо работают с мячом, любят идти вперёд, но кому-то же нужно и защищаться. Потому что футбол состоит не только из атаки, но и из обороны. Таких игроков не хватает. Думаю, и ЦСКА сейчас условный Рахимич пригодился бы. Хотя бы один такой игрок должен быть в любой команде.

— В ЦСКА, кажется, после Вернблума такого не было?

— Скорее всего. Зделар сейчас пытается играть так и временами показывает очень хороший уровень, но он всё-таки чуть другого склада футболист.

— Помимо Пьянича, кого ещё из соотечественников в РПЛ знаете?

— Всех знаю. Рахманович травмирован, но раньше вызывался в сборную. Тодорович из «Ахмата» тоже имеет опыт игр за Боснию. Башич был капитаном молодёжки, а сейчас за первую команду выходит в основе — против Германии недавно тайм провёл. За всеми слежу. По-моему, боснийские футболисты хорошо проявляют себя в России.

— Как для себя объясняете популярность в России тренеров из бывшей Югославии — тех же Станковича, Николича?

— Да, внутри дерби ЦСКА — «Спартак» будет ещё и персональное сербское дерби Николич — Станкович. Наверное, в России высоко ценят тренерскую школу бывшей Югославии. Ну и сами сербы хорошо проявляют себя в РПЛ.

— В чём их конкурентное преимущество перед российскими коллегами?

— Наверное, видение футбола у них совсем другое. Сербия ближе к Европе, поэтому и подход к делу у сербских тренеров более европейский. Может быть, это тоже влияет на выбор российских топ-менеджеров.

Элвир Рахимич против Деяна Станковича Фото: РИА Новости

«Гегемония «Зенита» всем надоела»

— Из ваших бывших одноклубников круче всех себя проявляет в тренерстве Семак. У него и 20 лет назад были организационные таланты?

— Семак — прежде всего очень хороший человек. Вот эти качества у него на высоте. Ну и организационные задатки с молодости просматривались. Он всегда видел футбол по-своему. Наверное, Сергей внимательно слушал иностранных тренеров «Зенита» и многое у них почерпнул. Благодаря всему этому Семак и стал лучшим тренером России последних шести-семи лет. И он этот статус постоянно подтверждает. Очень сложно выигрывать чемпионат каждый год, но Семаку это удаётся.

— Вам как бывшему армейцу гегемония «Зенита» не поднадоела?

— Не только мне — всем эта гегемония «Зенита» надоела. ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и другим командам, которые на что-то претендуют. Но «Зенит» из года в год берёт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно.

— Но сейчас не «Зенит» — «Краснодар» на первом месте.

— Они и в прошлом сезоне до последних туров шли наверху и претендовали на титул, хотя и поменяли весной тренера. Тоже, кстати, серба — Ивича. В этом чемпионате «Краснодар» держит свой уровень. Молодцы, поздравляю! Надеюсь, кто-то уже прервёт эту серию «Зенита», хотя сделать это будет очень сложно. «Зенит» — большой клуб.

— Почему ЦСКА после Слуцкого ни разу не был чемпионом?

— Наверное, тренерский фактор тоже имеет значение. Всё-таки Слуцкий — очень хороший специалист и человек. Но определяющим всё равно остаётся класс игроков. Тот ЦСКА имел очень сильных индивидуально мастеров. Всё это в комплексе позволило много чего выиграть.

«Буду в Москве — зайду к папе Гинеру на кофе!»

— Ограничение власти в клубе президента Гинера не повлияло на отход ЦСКА с первых позиций?

— Это тоже может быть. Но Гинер остаётся в клубе. Он до сих пор наш любимый президент. Папа нам всем! Я надеюсь, мы всё-таки увидим ещё ЦСКА там, где он должен быть всегда, — на первом месте. И команда снова будет радовать нас всех трофеями. А Гинер такой человек, что у него других целей и быть не может.

— Давно не виделись с Евгеним Ленноровичем?

— Когда приеду в Москву, обязательно зайду в клуб, к папе. Попьём с ним кофе, как раньше, поговорим — о футболе и не только. Гинер всегда может дать хороший совет.

— Папа заглянет к папе?

— Я Папа внизу, а он — папа всем нам, ха-ха. Он один такой. Гинер — молодец, большое уважение к нему.

Игорь Акинфеев и Евгений Гинер Фото: Денис Целых, «Чемпионат»

«Вижу Головина в мадридском «Реале». Вместо Модрича!»

— При вас к первой команде ЦСКА подтянули юного Головина. Его карьера — лучший пример для молодёжи?

— Конечно, Головин молодец. Смотрю «Монако», слежу за ним. Это пример не только ребятам из академии, но и футболистам первой команды ЦСКА, как надо работать, тренироваться и показывать себя, чтобы играть в больших клубах Европы.

— «Монако» для него потолок или он способен ещё выше подняться?

— «Монако» — хорошая, большая команда во Франции, но я надеюсь, что у него будут даже более крутые клубы. Саша может подняться ещё выше.

— Где его видите в идеале?

— В мадридском «Реале», конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет.

Первый сезон Александра Головина в РПЛ Фото: РИА Новости

«Россия — моя вторая родина. Надеюсь, мы ещё вернёмся»

— Сколько вы в итоге прожили в России?

— Больше, чем в родной Боснии. С 1999 года — считай, почти четверть века. Россия — моя вторая родина.

— Почему же уехали?

— Прежде всего из-за семьи. Дети учатся в школе, университете. У них немецкие паспорта. Ради их учёбы мы переехали в Стамбул.

— Ваши сыновья Амар и Маджид ведь играли в футбол?

— Играли, но теперь пошли другим путём. Выбрали образование. Старший оканчивает школу, младший — университет. Это тоже хорошо. Пусть сами выбирают, какой дорогой идти.

— Тяжело было уезжать спустя столько лет?

— Конечно, тяжело. А с другой стороны, я всю жизнь был без семьи: сборы, заезды, игры. Профессиональный футбол жесток в этом плане. Решили, что хотя бы сейчас нужно больше времени быть вместе. Но я надеюсь, что мы ещё вернёмся в Россию. У меня и квартира в Москве осталась. Связей не разрываем.

Элвир Рахимич с партнёрами по ЦСКА Фото: РИА Новости

— Почему вы покинули сборную Боснии?

— Мы долго работали в связке с Хаджибегичем. Заняли первое место в своей группе Лиги наций и вышли в дивизион A. Но после смены руководства федерации в сборную пришёл новый главный тренер, и мне пришлось уйти.

— Однако результаты, мягко говоря, не улучшились.

— Стали только хуже.

— Почему? Не появляются новые Джеко?

— Как раз Джеко ещё есть. Но старое поколение — Пьянич, Шехич — потихоньку уходит. Пришло много молодёжи. А смена поколений — это самое больное место для таких маленьких стран, как Босния и Герцеговина.

— Какой у вас круг обязанностей в «Железничаре»?

— Я спортивный директор и отвечаю за все спортивные вопросы в клубе, от академии до первой команды. Здесь тоже поменялось руководство, новый совет директоров. И мы хотим поднять «Железничар» на европейский уровень. Надеюсь, что получится.

— А пока вы на четвёртом месте?

— В прошлом году чуть не вылетели из Премьер-лиги, а сейчас идём четвёртыми в чемпионате, прошли дальше в Кубке. Так что двигаемся вперёд, растём.

— Ждать игроков «Железничара» в РПЛ?

— Почему нет? У нас есть очень интересные молодые ребята. Дай бог скоро увидим кого-то из них в России. Балканы всегда были интересным рынком, и сейчас почти в каждой команде РПЛ есть игроки из бывшей Югославии.

— А вы в гости не собираетесь?

— Скоро приеду, может быть, в конце года.

— Привет никому не хотите передать?

— Всем привет в России. Ребятам из ЦСКА — успеха в дерби со «Спартаком»! Всех уважаю, люблю. И очень надеюсь, что ЦСКА скоро приедет к нам в гости, в Боснию, и сыграет с «Железничаром». У нас есть такое желание.

— А у ЦСКА?

— С ЦСКА мы пока не обсуждали эту идею, но мне кажется, что им тоже было бы интересно посетить Боснию. Дай бог найдём время и возможность и сыграем товарищеский матч. Это моё большое желание, и надеюсь, оно скоро исполнится.