Команда Роналду прервала впечатляющую серию соперника! А фанаты провоцировали Криштиану

Главный матч 9-го тура саудовской лиги прошёл в Эр-Рияде — «Аль-Наср» встретился с «Аль-Хилялем». Хозяева прервали впечатляющую серию соперника.

«Аль-Хиляль» — действующий чемпион Саудовской Аравии, а также победитель Кубка и Суперкубка страны. Он превосходно начал новый сезон — восемь побед в восьми матчах чемпионата. Более того, команда Жорже Жезуша выигрывает и в других турнирах. Итог: серия из 15 побед со старта сезона. А ещё «Аль-Хиляль» регулярно обламывает «Аль-Наср» и раз за разом оставляет его без трофеев.

Команда Стефано Пиоли вышла на поле с запредельным настроем. Ей не потребовалось много времени, чтобы открыть счёт. Андерсон Талиска оказался на линии офсайда, легко разобрался с Али Аль-Булайхи в штрафной площади «Аль-Хиляля» и уложил мяч в дальний угол. И это на первой минуте! Кстати, Талиска забил шестой мяч в чемпионате и догнал по этому показателю Роналду.

«Аль-Хиляль» мог отыграться уже на пятой минуте, но обладатель российского паспорта Малком не переиграл вратаря Бенто. Первые 15-20 минут прошли с преимуществом «Аль-Насра». Гости редко владели мячом, а хозяева на некоторых отрезках давили соперника. Правда, после этого «Аль-Хиляль» отодвинул игру от своих ворот и провёл вторую половину первого тайма лучше соперника.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Аль-Насра». Каждая из них нанесла всего по одному удару в створ. В конце первого тайма соперники обменялись голами из офсайдов. У гостей туда залез Александр Митрович, у хозяев — Талиска. Запомнился разве что удар Салема Аль-Давсари, когда мяч пролетел над перекладиной.

И Роналду, и Митрович в первом тайме редко находились в центре внимания. Фанаты «Аль-Хиляля» устроили психологическую атаку на Криштиану в конце первого тайма, когда скандировали: «Месси! Месси! Месси!» Это их излюбленный ход — они так регулярно делают в ходе матчей с «Аль-Насром». На этот раз Роналду иронично улыбнулся и показал болельщикам соперника большой палец.

Криштиану Роналду показывает большой палец болельщикам «Аль-Хиляля» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Гости ответили в начале второй половины. Не забили, но выглядело всё перспективно. Сначала штанга приняла на себя удар Аль-Давсари, а через несколько секунд Бенто смахнул рукой мяч на угловой после добивания Ренана Лоди. Спустя пару минут Малкому не хватило сантиметров, чтобы сравнять счёт. Бывший игрок «Зенита» расчехлил «пушку», но мяч немного не попал в дальнюю девятку.

И всё-таки «Аль-Хиляль» добился своего. Сложно сказать, чем руководствовались защитники «Аль-Насра», когда оставили Сергея Милинковича-Савича одного на дальней штанге. Серб спокойно выпрыгнул и головой вонзил мяч в ближний угол — 1:1.

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Позднее футболисты «Аль-Хиляля» претендовали на пенальти. Митрович оказался на газоне после того, как в него влетел вратарь Бенто (он шёл на верховой мяч, но явно опоздал). Немецкий арбитр Феликс Цвайер сам сбегал к монитору и оставил первоначальное решение в силе — нет пенальти. Судья накинул девять минут к основному времени матча, однако огня в концовке не было. «Аль-Хиляль» прервал победную серию и впервые в сезоне потерял очки. «Аль-Наср», в свою очередь, не обыгрывает принципиального соперника в течение шести встреч подряд.