Головин и «Монако» стали проигрывать во Франции. Россиянин опять без голевых действий

«Монако» Александра Головина потерпел второе поражение подряд в Лиге 1 – на сей раз сенсационно уступил дома «Анже».

В прошлом туре «Монако» проиграл «Ницце» и отпустил лидера «ПСЖ» на три очка. По первым минутам сегодняшнего матча с «Анже» тоже складывалось впечатление, что один из аутсайдеров французского чемпионата вышел на охоту за очками более голодным, чем претендент на золото. Хозяева как будто мыслями были в Лиге чемпионов – через четыре дня команда Ади Хюттера сыграет в главном еврокубке с «Болоньей» в Италии.

«Анже» начал игру живее, тем не менее первый удар на 11-й минуте нанёс «Монако». А конкретно – Головин. Российский полузащитник, действовавший в центре поля в схеме 4-4-2, открылся в левом полуфланге и зарядил из-за штрафной прямо в голову экс-защитнику монегасков Аолу. Если бы ивуариец не спас свою команду ценой лёгкого нокдауна, то, возможно, был бы гол.

В битве «Монако» и «Анже» хватало жёсткой борьбы за мяч. Один из таких эпизодов завершился подсечкой в исполнении игрока монегасков Камара в стиле настоящих единоборств. Выглядело это впечатляюще и пугающе одновременно. Сенегальцу повезло избежать удаления – получил только жёлтую карточку. А на исходе получаса игры «Монако» пропустил, к сожалению, после потери Головина в центре поля. Аолу забил своей бывшей команде классным ударом из-за штрафной. Россиянин попытался заблокировать его, однако опоздал.

В первом тайме «Монако» в два раза уступил по ударам (3:6) и ни разу не попал в створ. Монегаскам сильно недоставало скорости и креатива впереди. До перерыва у команды Хюттера и вспомнить нечего, если говорить о действиях в атаке, поэтому неудивительно, что трибуны проводили футболистов в раздевалки свистом.

Тренер «Монако» поменял перед вторым таймом молодого форварда Иленикену, который умудрился совершить всего четыре касания за 45+ минут. Хюттер добавил в группу атаки ещё одного «художника» – Бен-Сегира. Именно Элисс нанёс первый удар монагесков в створ. Хозяева наконец оказали реальное давление на ворота «Анже». Вскоре и Головин получил хороший момент, но невовремя поскользнулся.

Впрочем, «Анже» гнулся, но не ломался. Один из аутсайдеров Лиги 1 сумел чуть-чуть отодвинуть игру от своих ворот – мяч застрял между штрафными. «Монако» по-прежнему с большим трудом создавал голевые моменты. Головин поучаствовал в нескольких симпатичных комбинациях монегасков, а лучшую из них должен был завершить голом Эмболо. Центрфорвард бил с линии вратарской, однако абсолютно гениальный сейв сотворил голкипер Фофана. Он выскочил на швейцарца и остановил мяч ногой.

В итоге «Монако» нанёс всего на один удар больше, чем «Анже» – 11:10 (в створ – 3:3). Очень мало для команды уровня Лиги чемпионов, которая должна была спасать матч. В концовке у хозяев снова пропала скорость в атаке. А мысль не появилась. Монегаски пытались хотя бы пенальти выпросить у судьи Херраджи – однажды в чужой штрафной свалился и Головин, но никакие ходы не сработали.

Россиянин завершил игру с 84 касаниями мяча, одним ударом (заблокированным) и без пасов под удар. У Александра 83% точных передач, шесть из 10 выигранных единоборств, по одной обводке и заработанному на себе фолу, четыре отбора, один перехват и один вынос мяча. Головин заработал от Sofascore 7,4 балла – это вторая лучшая оценка в составе монегасков.