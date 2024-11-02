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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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ЦСКА — Спартак, 14-й тур РПЛ, 2 ноября 2024 года, сложный тест к матчу, Веллитон, Акинфеев, Вагнер Лав

Что вы помните о матчах ЦСКА и «Спартака»? Сложный тест перед дерби
Кирилл Закатченко
Тест к матчу ЦСКА — «Спартак»
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Далеко не каждый ответит на все вопросы.

ЦСКА против «Спартака» — это в любом случае интригует. Перед такими матчами всегда достаточно много разговоров, а места команд в таблице не имеют никакого значения. Сейчас каждый из соперников находится вне топ-4, что не устраивает ни тех, ни других.

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Перед такой встречей мы подготовили для вас достаточно сложный тест из 10 вопросов. Кое-где действительно придётся напрячь память. Помните ли вы, в каком году произошло знаменитое столкновение нападающего «Спартака» Веллитона и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева? А кто из арбитров показал жёлтую карточку выбежавшей на поле собаке? Сколько лет длилась серия «Спартака» без побед в матчах с принципиальным соперником? Попробуйте справиться с заданием без поисковиков. Грузите свои результаты в комментарии.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.

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