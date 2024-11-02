Что вы помните о матчах ЦСКА и «Спартака»? Сложный тест перед дерби

ЦСКА против «Спартака» — это в любом случае интригует. Перед такими матчами всегда достаточно много разговоров, а места команд в таблице не имеют никакого значения. Сейчас каждый из соперников находится вне топ-4, что не устраивает ни тех, ни других.

Перед такой встречей мы подготовили для вас достаточно сложный тест из 10 вопросов. Кое-где действительно придётся напрячь память. Помните ли вы, в каком году произошло знаменитое столкновение нападающего «Спартака» Веллитона и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева? А кто из арбитров показал жёлтую карточку выбежавшей на поле собаке? Сколько лет длилась серия «Спартака» без побед в матчах с принципиальным соперником? Попробуйте справиться с заданием без поисковиков. Грузите свои результаты в комментарии.

Если у вас не отображается тест, его можно пройти по ссылке.