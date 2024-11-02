Команда Слуцкого перевернула ключевой матч. Но всё равно не добралась до золота

«Шанхай Шэньхуа» перед последним туром потерял преимущество в борьбе за золото чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого неожиданно сыграла вничью дома с «Шэньчжэнь Пэн Сити» и пропустила на первое место «Шанхай Порт». И в заключительном туре сезона не всё зависело от «Шэньхуа». Но команде под руководством российского тренера для борьбы за титул была необходима победа над «Чэнду Жунчэнем».

Однако первый тайм встречи «Шэньхуа» и «Жунчэня» получился странным. Сложилось ощущение, что за золото бьётся «Чэнду»: хозяева атаковали намного чаще и активнее, создавая момент за моментом. Команда Слуцкого «перегорела»? Другого объяснения не было. «Чэнду» упустил как минимум четыре убойных момента: «Шанхай» спасала либо фортуна, либо голкипер Бао Ясюн. А скамейка под Леонидом Викторовичем раскачивалась всё сильнее от нервов.

В параллельном матче «Шанхай Порт» уверенно разбирался с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» (2:0 после первого тайма). А «Шэньхуа» пропустил мяч в концовке первой половины: Дун Яньфэн набежал во вратарскую соперника и вколотил мяч под перекладину. Катастрофа для Слуцкого. Его команда отдалилась от титула на огромное расстояние. Теперь помочь «Шэньхуа» могло только чудо.

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К счастью, «Шанхай» отыгрался до перерыва. Уже на 45+6-й минуте счёт сравнял полузащитник «Шэньхуа» У Си, повторив мяч «Чэнду». Он оказался во вратарской соперника и после скидки пробил головой под перекладину. Надежда замелькала в конце тоннеля.

Во втором тайме «Шэньхуа» опомнился. Команда стала походить на фаворита и действовала активнее соперника. Нет, «Чэнду» также огрызался и атаковал. Но «Шанхай» владел инициативой чуть больше. Хотя перспектив для команды не было: в параллельной встрече «Порт» громил «Тяньцзинь» и уверенно забирал титул. Что делать «Шэньхуа»? Конечно, идти вперёд и забивать. Нужно было порадовать болельщиков хотя бы победой.

Леонид Слуцкий Фото: Nigel Roddis/Getty Images

И на 82-й минуте гости нашли свой момент. И уже в третий раз за матч забить помогла голова. На этот раз вышедший на замену Юй Ханьчао оказался один на дальней штанге, точно пробив после подачи от лицевой.

«Шэньхуа» в итоге добыл нужную победу. Но их соперник – «Порт» – разнёс «Тяньцзинь» со счётом 5:0 и стал чемпионом. Как же обидно Леонид Слуцкий упустил титул! Если бы «Шэньхуа» в прошлом туре обыграл «Шэньчжэнь», то сегодня мы поздравляли бы российского тренера с золотом. Пока что не судьба. Зато «Шэньхуа» показал лучший результат в лиге за 16 лет + выиграл Суперкубок.

Останется ли Слуцкий в Китае и пойдёт за реваншем? Тренер построил крепкую и боевую команду, так что шансы на второй заход неплохие.