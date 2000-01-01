5 футбольных трофеев, которые сложнее всего выиграть

2-е место — Кубок Жюля Риме

На чемпионате мира с 1930-го по 1970-й вручали Кубок Жюля Риме. За эти годы трофей получили пять сборных: Бразилия (3), Уругвай и Италия (обе по 2), ФРГ и Англия (обе по 1).