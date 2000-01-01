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5 трофеев, которые сложнее всего выиграть
5 трофеев, которые сложнее всего выиграть
Испанский портал Gol del Corazon изучил этот вопрос, оценив историческую ценность наград и сложность их получения. Как выглядит пятёрка наиболее трудных титулов?
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5-е место — Копа Америка
5-е место — Копа Америка
С 1916 года трофей забирали восемь стран: Аргентина (16), Уругвай (15), Бразилия (9), Парагвай, Перу, Чили (все по 2), Колумбия и Боливия (обе по 1).
4-е место — ЛЧ
4-е место — ЛЧ
С сезона-1955/1956 ЛЧ выигрывали 23 различные команды. Больше всего титулов у «Реала» — 15 трофеев.
3-е место — Евро
3-е место — Евро
С 1960 года титул брали 10 стран: Испания (4), Германия (3), Италия и Франция (обе по 2), СССР, Португалия, Чехословакия, Нидерланды, Дания, Греция (все по 1).
2-е место — Кубок Жюля Риме
2-е место — Кубок Жюля Риме
На чемпионате мира с 1930-го по 1970-й вручали Кубок Жюля Риме. За эти годы трофей получили пять сборных: Бразилия (3), Уругвай и Италия (обе по 2), ФРГ и Англия (обе по 1).
1-е место — ЧМ
1-е место — ЧМ
С 1974 года на ЧМ начали вручать новый трофей. С тех пор титул завоевали шесть сборных: ФРГ/Германия и Аргентина (обе по 3), Италия, Бразилия и Франция (обе по 2), Испания (1).
5 футбольных трофеев, которые сложнее всего выиграть
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