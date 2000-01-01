Рюдигер попытался выбить мяч в шпагате. Видео
Антонио шокировал партнёров на тренировке «Реала». А всё потому, что защитник попытался выбить мяч у Килиана Мбаппе в шпагате!
Рюдигер попытался выбить мяч у Мбаппе в шпагате. Видео
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