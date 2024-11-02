Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Челси», «Севилья» — «Реал Сосьедад», UFC и КХЛ

Спорт 3 ноября: первое волжское дерби в РПЛ, Миранчук против Месси, много хоккея, волейбол и баскетбол. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Александр Овечкин забить в третьем матче подряд?

Капитан «Вашингтона» набрал отличный ход, в последних двух встречах записав на свой счёт пять результативных действий. Приятно, что три из них — голы, которые постепенно приближают Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки. Получится ли у Александра продлить удачную серию и поразить ворота «Коламбуса»?

👊 01:00: Александр Романов (Молдова) — Родриго Насименто (Бразилия), UFC Fight Night 246

Интрига: Кинг-Конг спасёт место в UFC?

Александр Романов, который считает себя одновременно и молдавским, и российским спортсменом, врывался в UFC с серией из пяти побед. Но потом у парня по прозвищу Кинг-Конг что-то сломалось: из последних четырёх боёв он проиграл три, причём дважды — досрочно. Есть ощущение, что сейчас Романов на грани вылета из UFC, особенно если учитывать не самый зрелищный стиль Александра. Но если Кинг-Конг победит бразильца Родриго Насименто, перспективы в лучшей лиге мира точно найдутся.

⚽️ 2:00: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: совершит ли «Атланта» чудо в матче с Месси?

«Атланта Юнайтед» в первой гостевой встрече в борьбе уступила «Интер Майами» (1:2). У команды остаются неплохие шансы на выход в 1/4 финала. Но обыграть команду с Лионелем Месси — тяжёлая задача. Ждём подвигов от российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «пингвины» одержать вторую победу подряд?

В предыдущей встрече с «Анахаймом» «Питтсбург» смог положить конец кошмарной серии из шести поражений, вырвав у «уток» победу в дополнительное время. У подопечных Майка Салливана есть отличная возможность закрепить успех — для этого необходимо оказаться сильнее соседей по турнирной таблице из «Монреаля», которые пока что имеют на своём счету те же девять очков, что и «Пингвинз», хоть и провели на матч меньше.

🏒 2:00: «Сент-Луис Блюз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: каким получится возвращение Крэйга Берюбе в Сент-Луис?

Новоиспечённый наставник «Торонто» впервые вернётся в город, которому в 2019 году он принёс Кубок Стэнли, в качестве главного тренера другой команды, а не «Блюз». Берюбе имеет все шансы огорчить домашнюю публику — его «листья» одержали две победы подряд, в то время как «музыканты» проиграли три последних матча, включая фиаско 1:8 с «Оттавой».

Недавняя встреча в Торонто закончилась крупной победой «Сент-Луиса»: Главный тренер «Торонто» раскритиковал команду за поражение в матче с «Сент-Луисом»

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Донован Митчелл и компания останутся непобеждёнными?

Регулярный чемпионат НБА сезона-2024/2025 пока удивляет. Прежде всего это связано с Восточной конференцией, где пока «Индиана», «Филадельфия» и «Милуоки» – одни из лидеров прошлого сезона – находятся в конце турнирной таблицы. У кого проблем нет, так это у «Кливленд Кавальерс». Команда сменила главного тренера в межсезонье, но это не помешало ей начать регулярку с шести побед кряду. В свою очередь, «олени» пока выглядят очень слабо – одна победа при четырёх поражениях. Удастся ли «Кливленду» сохранить серию побед?

⚽️ 13:00: «Акрон» — «Крылья Советов», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первое дерби клубов в РПЛ

«Акрон» и «Крылья Советов» вместе делят стадион в Самаре и представляют один регион. Поэтому предстоящий матч носит принципиальный характер. У обеих команд тяжёлая ситуация в таблице: и «Акрон», и «Крылья» не так далеко от зоны стыков. Очки важны и нужны обоим клубам.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, второй этап Гран-при России в Казани, произвольные программы

Интрига: получатся ли четверные прыжки у Аделии Петросян?

В короткой программе Аделия Петросян первой из женщин в серии Гран-при этого сезона исполнила элемент ультра-си — тройной аксель. Теперь ей предстоит отличиться в произвольной программе, где разрешены четверные прыжки. Разумеется, чемпионка России лидирует, опережая Веронику Яметову и Софью Важнову.

У мужчин промежуточное первое место захватил Владислав Дикиджи, планирующий четыре квада. За ним расположились Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В парах после снятия Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука из-за травмы осталось только два дуэта — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в короткой программе перекатали Елизавету Осокину и Артёма Грицаенко.

🏒 14:00: «Трактор» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какой будет встреча лидеров конференций?

В КХЛ состоится едва ли не главный матч сезона на этот момент — в Челябинске сойдутся лидеры Восточной и Западной конференций. При этом обе команды в отличной форме — «Локомотив» выиграл семь встреч подряд, а «Трактор» на таком же отрезке потерпел лишь одно поражение. Битва обещает быть нешуточной — кто же заберёт два очка в этом противостоянии?

Капитан «Трактора» сохраняет трезвый взгляд на вещи: «Мы не ловим эйфорию». Владимир Ткачёв — о лидерстве «Трактора» на Востоке

🏀 15:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: «Локо» реабилитируется за первое поражение в сезоне?

«Локомотив-Кубань» в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги впервые в сезоне уступил. Случилось это в игре с действующим чемпионом ЦСКА. Команды на протяжении всей встречи боролись, но армейцы оказались сильнее со счётом 92:91. Теперь же «Локо» предстоит домашний матч с «Зенитом». Краснодарцы уже встречались с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге и увезли победу – 83:76. Поражение от ЦСКА придаст новых сил подопечным Андрея Ведищева?

⚽️ 15:15: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ахмат» выберется из зоны вылета?

«Ахмат» в прошлом туре впервые в сезоне одержал победу. Грозненцы разобрались в гостях с «Ростовом» — 3:2. Теперь в гости к «Ахмату» приедет «Пари НН». В таблице команды разделяет три очка. Так что в случае победы «Ахмат» не только наверняка покинет зону вылета, но и догонит нижегородцев.

Тренер «Ахмата» оптимистично смотрит на РПЛ: Сергей Ташуев: РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, к нам приезжают хорошие легионеры

🏐 17:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Кубок России, 1/4 финала. Первый матч

Интрига: сможет ли Алекно взять реванш у Вербова?

Совсем недавно эти клубы встречались в рамках Суперлиги, тогда казанцы одержали уверенную победу. У Владимира Алекно в распоряжении сильные игроки, но пока ему не удаётся создать из них единое целое. Реабилитироваться петербуржцы могут в Кубке России. Но и казанцы не намерены делать подарков сопернику. Кто победит и сделает шаг к полуфиналу?

⚽️ 17:30: «Факел» — «Химки», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва аутсайдеров РПЛ

«Факел» и «Химки» — команды, располагающиеся в зоне стыковых матчей. Поэтому в предстоящей очной игре они могут решить две задачи: выбраться со дна и «насолить» конкуренту. В пользу «Факела» — фактор домашнего поля. Поможет он воронежцам? Всё же «Химки» набрали хороший ход, обыграв «Локомотив» (2:0) и зарубившись с московским «Динамо» (3:4) в прошлых турах.

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Эспаньол», Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каталонское дерби

«Барселона» уверенно идёт к золоту Примеры. После 11 туров каталонцы набрали 30 очков, а в прошлом матче разнесли мадридский «Реал» (4:0). «Эспаньол» прошлый сезон провёл в Сегунде, а теперь вернулся в элиту. Вернулось и дерби с «Барсой». Получится у менее статусного каталонского клуба отобрать очки у гранда? Задача очень сложная. Но в дерби может произойти что угодно.

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» разберётся с «Челси» без тен Хага?

Первый матч «Манчестер Юнайтед» без Эрика тен Хага состоится на «Олд Траффорд». Команда примет дома «Челси». Лондонцы в нынешнем сезоне бьются за топ-4, а вот «МЮ» пока что оседает во второй части таблицы. Из-за этого нидерландца и уволили из «Юнайтед». Вместо него в клуб приходит Рубен Аморим, но на встрече с «Челси» его ещё не будет. Справятся ли манкунианцы с «Челси» с и. о. Рудом ван Нистелроем?

⚽️ 19:45: «Краснодар» — «Оренбург», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Краснодар» продолжит победную серию?

«Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая на три очка «Зенит». Южане выдают серию из 13 матчей без поражений и с 10 победами подряд. Есть хороший шанс продолжить ход. В 14-м туре «Краснодар» принимает дома идущий на 16-м месте «Оренбург». Получится у команды Мурада Мусаева сделать ещё один шаг к золоту?

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Бразилии, гонка

Интрига: будет ли Пиастри снова помогать Норрису?

В субботней спринтерской гонке на «Интерлагосе» гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подарил своему напарнику Ландо Норрису победу, пропустив его вперёд. Благодаря этому британец отыграл лишнее очко в общем зачёте у Макса Ферстаппена. Но будет ли австралиец так же любезен по отношению к напарнику, если его помощь вновь понадобится в главной гонке уикенда? Всё-таки победа в спринте и одно очко не так важны и престижны, как выигрыш основной гонки. Может, конечно, ситуация разрешится сама собой благодаря раскладам после старта, но посмотрим, не придётся ли «Макларену» вновь изобретать командную тактику. Отдельный вопрос – не будет ли всё это происходить на фоне потенциально дождливой погоды…

⚽️ 20:30: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 12-й тур

Интрига: Захарян дебютирует в нынешнем сезоне?

Арсен Захарян восстановился после травмы и готов к дебюту в сезоне. Россиянин может появиться на поле в игре с «Севильей». «Сосьедад» плохо начал сезон: после 11 туров команда идёт на 13-м месте. Может, появление Арсена изменит положение? «Севилья» тоже не блещет результатами (10-е место), но обыграть андалусийцев в гостях — непростая задача в любое время.

Из-за чего «Сосьедад» не сыграл в Кубке: Матч «Реала Сосьедад» в Кубке Испании перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

🏒 21:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто окажется сильнее в дерби?

Битва двух нью-йоркских команд — всегда захватывающее зрелище независимо от положения соперников в турнирной таблице. Сейчас оно говорит в пользу «Рейнджерс», которые по потерянным очкам возглавляют Восточную конференцию, в то время как «островитяне» не попадают даже в зону плей-офф. Значит ли это, что «синерубашечники» заберут два очка?