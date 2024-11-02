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Расписание спортивных матчей 3 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «МЮ» — «Челси», «Севилья» — «Реал Сосьедад», UFC и КХЛ
Михаил Георгиев
Спортивные события 3 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Спорт 3 ноября: первое волжское дерби в РПЛ, Миранчук против Месси, много хоккея, волейбол и баскетбол. Не пропустите!

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Посмотреть все события 3 ноября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Александр Овечкин забить в третьем матче подряд?

Капитан «Вашингтона» набрал отличный ход, в последних двух встречах записав на свой счёт пять результативных действий. Приятно, что три из них — голы, которые постепенно приближают Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки. Получится ли у Александра продлить удачную серию и поразить ворота «Коламбуса»?

Овечкин на грани ещё одного рекорда:
Овечкин скоро станет главным кошмаром вратарей в истории НХЛ. Сколько и кому надо забить?
Овечкин скоро станет главным кошмаром вратарей в истории НХЛ. Сколько и кому надо забить?

👊 01:00: Александр Романов (Молдова) — Родриго Насименто (Бразилия), UFC Fight Night 246

UFC 2024. UFC Fight Night 246, Эдмонтон, Канада
Александр Романов — Родриго Насименто
03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Романов
Не началось
Родриго Насименто

Интрига: Кинг-Конг спасёт место в UFC?

Александр Романов, который считает себя одновременно и молдавским, и российским спортсменом, врывался в UFC с серией из пяти побед. Но потом у парня по прозвищу Кинг-Конг что-то сломалось: из последних четырёх боёв он проиграл три, причём дважды — досрочно. Есть ощущение, что сейчас Романов на грани вылета из UFC, особенно если учитывать не самый зрелищный стиль Александра. Но если Кинг-Конг победит бразильца Родриго Насименто, перспективы в лучшей лиге мира точно найдутся.

Вспоминаем бой Романова с Волковым:
Как вам борьба Саши? Волков завалил и разбил огромного Кинг-Конга. Видео
Как вам борьба Саши? Волков завалил и разбил огромного Кинг-Конга. Видео

⚽️ 2:00: «Атланта Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: совершит ли «Атланта» чудо в матче с Месси?

«Атланта Юнайтед» в первой гостевой встрече в борьбе уступила «Интер Майами» (1:2). У команды остаются неплохие шансы на выход в 1/4 финала. Но обыграть команду с Лионелем Месси — тяжёлая задача. Ждём подвигов от российского полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука.

Как прошла первая встреча команд:
Тренер «Атланты» странно поступил с Миранчуком. Остановить Месси и Суареса это не помогло
Тренер «Атланты» странно поступил с Миранчуком. Остановить Месси и Суареса это не помогло

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «пингвины» одержать вторую победу подряд?

В предыдущей встрече с «Анахаймом» «Питтсбург» смог положить конец кошмарной серии из шести поражений, вырвав у «уток» победу в дополнительное время. У подопечных Майка Салливана есть отличная возможность закрепить успех — для этого необходимо оказаться сильнее соседей по турнирной таблице из «Монреаля», которые пока что имеют на своём счету те же девять очков, что и «Пингвинз», хоть и провели на матч меньше.

В чём причина проблем «Питтсбурга»?
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа
Кросби и Малкина тянет на дно оборона «Питтсбурга». Там полная катастрофа

🏒 2:00: «Сент-Луис Блюз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каким получится возвращение Крэйга Берюбе в Сент-Луис?

Новоиспечённый наставник «Торонто» впервые вернётся в город, которому в 2019 году он принёс Кубок Стэнли, в качестве главного тренера другой команды, а не «Блюз». Берюбе имеет все шансы огорчить домашнюю публику — его «листья» одержали две победы подряд, в то время как «музыканты» проиграли три последних матча, включая фиаско 1:8 с «Оттавой».

Недавняя встреча в Торонто закончилась крупной победой «Сент-Луиса»:
Главный тренер «Торонто» раскритиковал команду за поражение в матче с «Сент-Луисом»

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Донован Митчелл и компания останутся непобеждёнными?

Регулярный чемпионат НБА сезона-2024/2025 пока удивляет. Прежде всего это связано с Восточной конференцией, где пока «Индиана», «Филадельфия» и «Милуоки» – одни из лидеров прошлого сезона – находятся в конце турнирной таблицы. У кого проблем нет, так это у «Кливленд Кавальерс». Команда сменила главного тренера в межсезонье, но это не помешало ей начать регулярку с шести побед кряду. В свою очередь, «олени» пока выглядят очень слабо – одна победа при четырёх поражениях. Удастся ли «Кливленду» сохранить серию побед?

«Милуоки» ждёт провал?
Ужасный старт, увольнение тренера и уход суперзвезды. Экс-чемпионы НБА на пороге перемен
Ужасный старт, увольнение тренера и уход суперзвезды. Экс-чемпионы НБА на пороге перемен

⚽️ 13:00: «Акрон» — «Крылья Советов», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первое дерби клубов в РПЛ

«Акрон» и «Крылья Советов» вместе делят стадион в Самаре и представляют один регион. Поэтому предстоящий матч носит принципиальный характер. У обеих команд тяжёлая ситуация в таблице: и «Акрон», и «Крылья» не так далеко от зоны стыков. Очки важны и нужны обоим клубам.

Интервью «Чемпионата» с футболистом «Акрона»:
«И тут из темноты выходит большой русский мужчина…» Приключения африканского новичка РПЛ
Эксклюзив
«И тут из темноты выходит большой русский мужчина…» Приключения африканского новичка РПЛ

⛸️ 13:00: Фигурное катание, второй этап Гран-при России в Казани, произвольные программы

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Женщины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Мужчины. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 2, Казань
Спортивные пары. Произвольная программа
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось
 Купить билет

Интрига: получатся ли четверные прыжки у Аделии Петросян?

В короткой программе Аделия Петросян первой из женщин в серии Гран-при этого сезона исполнила элемент ультра-си — тройной аксель. Теперь ей предстоит отличиться в произвольной программе, где разрешены четверные прыжки. Разумеется, чемпионка России лидирует, опережая Веронику Яметову и Софью Важнову.

У мужчин промежуточное первое место захватил Владислав Дикиджи, планирующий четыре квада. За ним расположились Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В парах после снятия Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука из-за травмы осталось только два дуэта — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в короткой программе перекатали Елизавету Осокину и Артёма Грицаенко.

Ещё одна ученица Тутберидзе не справилась с выступлением:
Глейхенгауз сдержал слово, и Петросян прыгнула триксель! А вот Садкова залила лёд кровью
Глейхенгауз сдержал слово, и Петросян прыгнула триксель! А вот Садкова залила лёд кровью

🏒 14:00: «Трактор» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой будет встреча лидеров конференций?

В КХЛ состоится едва ли не главный матч сезона на этот момент — в Челябинске сойдутся лидеры Восточной и Западной конференций. При этом обе команды в отличной форме — «Локомотив» выиграл семь встреч подряд, а «Трактор» на таком же отрезке потерпел лишь одно поражение. Битва обещает быть нешуточной — кто же заберёт два очка в этом противостоянии?

Капитан «Трактора» сохраняет трезвый взгляд на вещи:
«Мы не ловим эйфорию». Владимир Ткачёв — о лидерстве «Трактора» на Востоке

🏀 15:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» реабилитируется за первое поражение в сезоне?

«Локомотив-Кубань» в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги впервые в сезоне уступил. Случилось это в игре с действующим чемпионом ЦСКА. Команды на протяжении всей встречи боролись, но армейцы оказались сильнее со счётом 92:91. Теперь же «Локо» предстоит домашний матч с «Зенитом». Краснодарцы уже встречались с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге и увезли победу – 83:76. Поражение от ЦСКА придаст новых сил подопечным Андрея Ведищева?

Наш рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги!
Звёзды «Локо» или талант из УНИКСа? Рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги
Звёзды «Локо» или талант из УНИКСа? Рейтинг лучших молодых игроков Единой лиги

⚽️ 15:15: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ахмат» выберется из зоны вылета?

«Ахмат» в прошлом туре впервые в сезоне одержал победу. Грозненцы разобрались в гостях с «Ростовом» — 3:2. Теперь в гости к «Ахмату» приедет «Пари НН». В таблице команды разделяет три очка. Так что в случае победы «Ахмат» не только наверняка покинет зону вылета, но и догонит нижегородцев.

Тренер «Ахмата» оптимистично смотрит на РПЛ:
Сергей Ташуев: РПЛ входит в топ-8 лиг Европы, к нам приезжают хорошие легионеры

🏐 17:00: «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань», Кубок России, 1/4 финала. Первый матч

Кубок России (м) . 1/4 финала. 1-й матч
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Алекно взять реванш у Вербова?

Совсем недавно эти клубы встречались в рамках Суперлиги, тогда казанцы одержали уверенную победу. У Владимира Алекно в распоряжении сильные игроки, но пока ему не удаётся создать из них единое целое. Реабилитироваться петербуржцы могут в Кубке России. Но и казанцы не намерены делать подарков сопернику. Кто победит и сделает шаг к полуфиналу?

В первом дерби этого сезона «Зенит-Казань» сыграл намного чище:
Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге
Вербов обыграл Алекно! Казань осталась непобеждённой в Суперлиге

⚽️ 17:30: «Факел» — «Химки», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва аутсайдеров РПЛ

«Факел» и «Химки» — команды, располагающиеся в зоне стыковых матчей. Поэтому в предстоящей очной игре они могут решить две задачи: выбраться со дна и «насолить» конкуренту. В пользу «Факела» — фактор домашнего поля. Поможет он воронежцам? Всё же «Химки» набрали хороший ход, обыграв «Локомотив» (2:0) и зарубившись с московским «Динамо» (3:4) в прошлых турах.

Форвард «Факела» «поджёг» перед матчем:
Каштанов — о посещаемости матчей РПЛ: вот зачем эти «Химки» нужны? Для чего?

⚽️ 18:15: «Барселона» — «Эспаньол», Примера, 12-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каталонское дерби

«Барселона» уверенно идёт к золоту Примеры. После 11 туров каталонцы набрали 30 очков, а в прошлом матче разнесли мадридский «Реал» (4:0). «Эспаньол» прошлый сезон провёл в Сегунде, а теперь вернулся в элиту. Вернулось и дерби с «Барсой». Получится у менее статусного каталонского клуба отобрать очки у гранда? Задача очень сложная. Но в дерби может произойти что угодно.

«Барса» обыграла «Реал» детьми?
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом. Такого не было 108 лет
Истории
«Барселона» обыграла «Реал» уникальным составом. Такого не было 108 лет

⚽️ 19:30: «Манчестер Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 10-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» разберётся с «Челси» без тен Хага?

Первый матч «Манчестер Юнайтед» без Эрика тен Хага состоится на «Олд Траффорд». Команда примет дома «Челси». Лондонцы в нынешнем сезоне бьются за топ-4, а вот «МЮ» пока что оседает во второй части таблицы. Из-за этого нидерландца и уволили из «Юнайтед». Вместо него в клуб приходит Рубен Аморим, но на встрече с «Челси» его ещё не будет. Справятся ли манкунианцы с «Челси» с и. о. Рудом ван Нистелроем?

Что мы знаем об Амориме:
Роналду называл его «поэтом». Главное о новом тренере «Манчестер Юнайтед»
Роналду называл его «поэтом». Главное о новом тренере «Манчестер Юнайтед»

⚽️ 19:45: «Краснодар» — «Оренбург», РПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» продолжит победную серию?

«Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая на три очка «Зенит». Южане выдают серию из 13 матчей без поражений и с 10 победами подряд. Есть хороший шанс продолжить ход. В 14-м туре «Краснодар» принимает дома идущий на 16-м месте «Оренбург». Получится у команды Мурада Мусаева сделать ещё один шаг к золоту?

У «Краснодара» целая группа недооценённых игроков:
Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна
Четыре бриллианта «Краснодара», кроме Кордобы и Сперцяна

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Бразилии, гонка

Формула-1 2024. Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
03 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Не началось

Интрига: будет ли Пиастри снова помогать Норрису?

В субботней спринтерской гонке на «Интерлагосе» гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подарил своему напарнику Ландо Норрису победу, пропустив его вперёд. Благодаря этому британец отыграл лишнее очко в общем зачёте у Макса Ферстаппена. Но будет ли австралиец так же любезен по отношению к напарнику, если его помощь вновь понадобится в главной гонке уикенда? Всё-таки победа в спринте и одно очко не так важны и престижны, как выигрыш основной гонки. Может, конечно, ситуация разрешится сама собой благодаря раскладам после старта, но посмотрим, не придётся ли «Макларену» вновь изобретать командную тактику. Отдельный вопрос – не будет ли всё это происходить на фоне потенциально дождливой погоды…

Как прошёл субботний спринт:
Ферстаппен под подозрением, а напарник подарил Норрису победу. Спринт Ф-1 в Бразилии
Ферстаппен под подозрением, а напарник подарил Норрису победу. Спринт Ф-1 в Бразилии

⚽️ 20:30: «Севилья» — «Реал Сосьедад», Примера, 12-й тур

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян дебютирует в нынешнем сезоне?

Арсен Захарян восстановился после травмы и готов к дебюту в сезоне. Россиянин может появиться на поле в игре с «Севильей». «Сосьедад» плохо начал сезон: после 11 туров команда идёт на 13-м месте. Может, появление Арсена изменит положение? «Севилья» тоже не блещет результатами (10-е место), но обыграть андалусийцев в гостях — непростая задача в любое время.

Из-за чего «Сосьедад» не сыграл в Кубке:
Матч «Реала Сосьедад» в Кубке Испании перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

🏒 21:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто окажется сильнее в дерби?

Битва двух нью-йоркских команд — всегда захватывающее зрелище независимо от положения соперников в турнирной таблице. Сейчас оно говорит в пользу «Рейнджерс», которые по потерянным очкам возглавляют Восточную конференцию, в то время как «островитяне» не попадают даже в зону плей-офф. Значит ли это, что «синерубашечники» заберут два очка?

Игорь Шестёркин продолжает творить историю в «Рейнджерс»:
Игорь Шестёркин вышел на пятое место среди голкиперов «Рейнджерс» по матчам с 40+ сейвами
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