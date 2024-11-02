«Арсенал» — в кризисе? Теперь ещё одно сенсационное поражение

10-й тур АПЛ стартовал с большого матча. «Ньюкасл», который ещё в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов, принимал на своём поле «Арсенал». Лондонцы два сезона подряд боролись за чемпионство, и того же от них ждут и в этом. Однако они снова потеряли очки. Причём в матче с командой, которая не могла выиграть пять туров подряд.

Впрочем, «Арсенал» в первом тайме смотрелся неплохо. Казалось, гости хорошо изучили соперника и нашли его слабые места. Например, на 11-й минуте Давид Райя одним пасом перекинул всю оборону «Ньюкасла», который не ожидал рывка левого защитника Юрриена Тимбера в центр нападения.

Опасный момент «Арсенала» Фото: Скрин из трансляции

Получилось так, что Тино Ливраменто пришлось разрываться между Габриэлом Мартинелли на фланге и Тимбером в центре. Правда, нидерландец принял мяч спиной к воротам и упустил темп атаки, но проникать в опасные зоны гостям удавалось. Хотя Мартина Эдегора всё равно не хватало. На его позиции вышел Кай Хаверц, который помогал создавать пространство, но не был тем, кто отдаёт проникающие передачи в штрафную.

Пожалуй, до перерыва самый убойный момент «Арсенала» получил Микель Мерино. Испанец после углового бил с нескольких метров. Однако его выстрел пришёлся в отвернувшегося Льюиса Холла. Позже стало понятно, что это единственный удар в створ за весь матч у команды Микеля Артеты.

Момент Микеля Мерино Фото: George Wood/Getty Images

Ну а единственный гол в первом тайме остался за «Ньюкаслом». Его атака получилась на удивление простой. «Арсенал» в этом случае обошёлся без прессинга на чужой половине поля, но гости прошли от ворот до ворот за три передачи. Затем никто не помешал Энтони Гордону навесить с фланга, а Александеру Исаку – пробить головой. Для нападающего это 12-й гол за последние 12 домашних матчей в АПЛ.

Гол Исака Фото: Скрин из трансляции

Второй тайм «Арсенал» начал резво. Только вот мало бил по воротам – первые четыре удара после перерыва остались за гостями. Артета сделал несколько замен. В том числе заменил Тимбера на более склонного к атаке Александра Зинченко, который традиционно смещался в центр поля при владении. После этого опасно бил Деклан Райс в дальний угол, и неплохой момент был у Леандро Троссарда, который занял место Мартинелли на левом фланге.

До конца матча «Арсенал» больше владел мячом, но по-настоящему опасных моментов не создал. Разве что удар головой Райса на 90+3-й минуте. «Ньюкасл» не мог победить пять туров подряд, но теперь играл по счёту и относительно спокойно забрал три очка. «Арсенал» же не побеждает в АПЛ теперь три матча подряд (после 0:2 от «Борнмута» и 2:2 с «Ливерпулем»). По итогам тура «Сити» может оторваться от лондонцев на восемь очков.