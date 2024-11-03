Что будет с «Крыльями Советов»? Всё очень и очень печально

«Крылья» чуть ли не самый обсуждаемый клуб РПЛ. Всё началось ещё на старте сезона, но тогда дискуссия шла вокруг провальных результатов и отсутствия трансферов. Потом очки стали набираться, но инсайдеры продолжали работать в информпространстве Самары. Новый взрыв – информация о вероятном увольнении Игоря Осинькина и приходе на его место Сергея Игнашевича. Однако внутри этого настолько не хотели, что включили максимальные ресурсы – звонок губернатору, который собрал в своём кабинете всех ключевых лиц и сообщил, что они работают до конца сезона.

Среди них был уже бывший спортивный директор Сергей Корниленко. 31 октября клуб объявил об уходе одного из руководителей по взаимному согласию сторон. Общественность возмутила новость – как так вышло, ведь совсем недавно губернатор говорил о доверии. А через пару недель снимают одного из ключевых людей. Тем более – местную легенду, ведь Сергей не только работал в «Крыльях», но и много лет играл.

Нужно было снова гасить пожар народного недовольства. И власть на удивление не проигнорировала вопросы. И со временем хотя бы в качестве намёков люди получили на них ответы.

На следующий день после увольнения Корниленко губернатор Вячеслав Федорищев написал на своей странице в социальной сети о проведении проверок профессиональных клубов в части расхода бюджетных средств. Якобы в этом отношении есть вопросы. Посыл – регион не хочет вкладывать столько денег в профспорт и предпочтёт развивать массовый. При этом глава региона подчеркнул, что тренерский штаб продолжит работу до конца сезона. Хоть и про Корниленко тогда не было сказано ни слова.

Добавил информации инсайдер Иван Карпов – по его данным, клуб потеряет 30% финансирования, а средств для обеспечения нормальной жизнедеятельности в нынешней реальности будет недостаточно. Под вопросом якобы даже лицензирование на следующий сезон. В один момент «Крылья» из клуба со светлым будущим, где по просьбе игроков и болельщиков оставили тренера, превратились в проект, который хотят бросить. Именно так это подавалось в крупных болельщицких пабликах.

Что делать власти? Реагировать снова. И в этот раз – куда конкретнее. У неё получилось. За это важно сказать спасибо пиарщикам Федорищева. Они увидели локальное возгорание и не захотели доводить дело до пожара. Поэтому выделили полчаса времени у своего босса на встречу (внимание!) с несколькими телеграм-блогерами о «Крыльях», журналистом и главным тренером. Это немного выбивается из привычной реальности. Обычно кураторы серьёзных проектов если и проводят такие слёты, то они в основном непубличные, плюс акцент делается на традиционные СМИ. А здесь большой управленец встретился с блогерами, чтобы всё объяснить. И потом опубликовал видео встречи на своей странице в соцсети.

Понятно, что прямую причину увольнения он не назвал. Отделался формулировкой, что это было взаимное решение клуба и менеджера. Однако всё же дал конкретный намёк на причину. По словам губернатора, руководство региона не устраивает, как ведётся финансовая работа, в том числе на трансферном рынке. Явно имея в виду связь нынешних руководителей с агентом Павлом Андреевым. Понятно, что Корниленко в этой истории стал, скорее, крайним. Основной намёк от властей – нужно выстраивать новую модель трансферного взаимодействия. Чтобы деньги от продажи игроков оставались в клубе, а не растекались по карманам заинтересованных лиц.

Также Федорищев заявил, что финансовому положению «Крыльев» ничего не угрожает. А средства из бюджета будут замещены частными. Сейчас, например, ищется титульный спонсор. И к марту история должна быть завершена.

С одной стороны, звучит убедительно. Нового губернатора не устроили старые порядки, и он решил внедрить свои. Нормальная история. С другой стороны, странно после гарантий сохранения нынешней команды убирать спортивного директора. А потом ещё и говорить о сокращении бюджетных вливаний, пусть и аргументируя это замещением из других источников.

Пока не всё последовательно. Зато Федорищев подтвердил, что является болельщиком «Крыльев Советов». А «Акрону» скорее просто симпатизирует. Но интересно, что к клубу-дебютанту сейчас куда меньше информационного внимания. И живёт он чуть более здоровой жизнью. В то время как «Крылья», наоборот, превращаются скорее в токсичный актив, за который приходится объясняться.

Здорово, если всё это закончится и приведёт к хорошему финалу. Но вряд ли кто-то удивится, если ситуация качнётся совсем в другую сторону.