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Начало прямой трансляции
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Акрон — Крылья Советов, прямая онлайн-трансляция матча 14-го тура РПЛ, где смотреть, 3 ноября 2024

«Краснодар» бьётся за отрыв, драка за выживание и новое дерби. Это 14-й тур РПЛ! LIVE
Кирилл Закатченко
14-й тур РПЛ
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Следим за чемпионатом России вместе.

Сегодня, 3 ноября, состоятся матчи 14-го тура РПЛ. В дерби Самарской области сойдутся «Акрон» и «Крылья Советов», «Ахмат» примет «Пари НН», «Химки» приедут в гости к «Факелу», а «Краснодар» зарубится с «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Прежде в чемпионате России не было дерби Самарской области, поэтому радуемся новшествам сезона-2024/2025! Команды вообще в официальных матчах встречались друг с другом только дважды – и оба раза сильнее оказывались «Крылья Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» и «Пари НН» бьются за выживание. Матч между прямыми конкурентами за вылет – это всегда огненно по ожиданиям, но осторожно по факту. Ожидать голевой феерии явно не стоит. Фаворит, наверное, грозненцы – они и дома играют, и в Кубке России с нижегородцами в нынешнем сезоне дважды разобрались (2:1, 4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Химки» последнее время радуют результативностью – пять голов в двух предыдущих турах РПЛ. И «Локомотив» обыграли (2:0), и с «Динамо» (3:4) шоу устроили. Теперь соперник явно попроще – «Факел». Но и матч не в Москве или Подмосковье. А значит, гости будут точно не в самом оптимальном состоянии после дороги до Воронежа. Кстати, история показывает, что команды уж очень любят играть вничью.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» могуч как никогда и заслуженно лидирует в РПЛ. «Оренбург» перезагружается по ходу сезона силами Владимира Слишковича. Кажется, всё тут понятно – особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне южане спокойно разобрались с уральцами в обоих кругах. А вдруг сенсация?

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