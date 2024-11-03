Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе

Ханс-Дитер Флик и «Барселона» приятно удивили на старте сезона. Команда одержала 10 побед в 11 турах Примеры, попутно разгромив на «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал». А в Лиге чемпионов каталонцы разобрали исторически неудобную «Баварию» (4:1).

Под руководством Флика команда показывает яркий и атакующий футбол, дерзко действуя в защите. Особенно крутым стал перформанс с высокой обороной против «Реала». Атакующие игроки мадридцев забрались в офсайд 12 раз за матч. Mundo Deportivo сообщила, что в перерыве Флик сказал своим футболистам: «Любого, кто отступит на метр назад, я сразу же заменю».

В преддверии каталонского дерби рассказываем, что ещё, кроме игрового стиля, изменил Ханс-Дитер.

Ещё в начале работы Флик принял решение, что ему необходимо снизить шум вокруг «Барсы». Одной из причиной проблем Хави стал чрезмерный контроль тренера за информацией вокруг клуба. Он был в курсе всего, что говорится о «Барселоне», а также искал источник каждой утечки. Это отвлекало от повседневной работы. Как отмечает ESPN, Флик действует иначе: он сосредоточен на работе. Немец сокращает свой круг общения в клубе, оставляя исключительно тех, с кем ему необходима коммуникация. Он дружелюбен со всеми сотрудниками и директорами, но ограничивается деловым общением.

В футболе не бывает мелочей. Топ-клубы и тренеры следуют этому принципу. А когда в этой цепочке появляются пунктуальные и прагматичные немцы, правило работает вдвойне. Если раньше футболисты «Барселоны» устраивали показ мод перед встречами (особенно усердствовал Жюль Кунде), то Флик ввёл новые правила. Теперь команда прибывает на матч в клубной одежде по единому стандарту. Единение во всём. А ещё каталонцы заезжают в отель в ночь перед играми.

Игроки «Барселоны» в единой форме перед матчем Фото: Alex Caparros/Getty Images

После прихода Флика «Барселона» проводит больше времени на тренировочной базе, а игроки обязаны обедать после занятий вместе (туда же приходит персонал каталонцев). Флик любит правила и структуру. Он ограничивает индивидуальную похвалу, вместо этого подчёркивая работу всей команды. Близкие к раздевалке «Барселоны» люди отмечают, что Ханс-Дитер доносит до игроков информацию «прямо и лаконично».

Пунктуальность — одно из его основополагающих убеждений, но при этом Флик не ввёл слишком много правил для футболистов. Системы штрафов также не существует. Но если игрока необходимо подвергнуть критике – тренер сделает это без проблем. Один из примеров – Кунде. Специалист вывел его из стартового состава после того, как француз опоздал на командный разговор перед матчем с «Алавесом».

Жоан Лапорта президент «Барселоны» «От Флика мы требуем, чтобы он был ответственным, много работал и давал тот стиль футбола, который нравится всем. Он закладывает основу для достижения целей, которые мы перед собой ставим. То, чего хочет Флик, — это то, чего хотим и мы».



Работающие внутри «Барселоны» люди отмечают способность Флика делегировать полномочия. Он привёл с собой штаб: Маркуса Зорга, Тони Тапаловича и Хайко Вестерманна. И немец не стесняется предоставлять им возможность вносить корректировки в процесс. Также Флик не отказался от работы с тренерами по физподготовке, которых до его прихода назначил спортивный директор каталонцев Деку. Одним из них стал Хулио Тус. Ранее он входил в штабы Антонио Конте в «Ювентусе», «Челси», «Интере», «Тоттенхэме» и сборной Италии.

«Я вижу большую интенсивность в тренировках. Я говорил с Хулио, он сказал мне, что теперь они используют новые методы. Упражнения на тренировках действительно динамичны, есть много силовой работы. У нас есть тренер, который хочет прессинговать до 90-й минуты, а специалисты по физподготовке довольны результатами, которых мы достигли», – отметил президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Ханс-Дитер Флик на тренировке Фото: ФК «Барселона»

Ещё один важный момент, заслуживающий похвалы от болельщиков – внимание Флика к молодёжным командам. Ханс-Дитер доверят воспитанникам в основе: Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Алехандро Бальде, Фермин Лопес и Марк Касадо становятся не просто игроками старта, а лидерами. Но Флик постоянно посещает матчи молодёжки «Барсы». Например, уже на следующий день после победного «класико» немца заметили на встрече «Барселоны Б» с «Баракальдо». «Флик знает, что академия — центр нашего проекта, и я рад, что он так быстро подвёл молодёжь к основе. Он смелый. Это тренер, который не ищет оправданий», – отмечает Лапорта.

Методы Флика пока что работают идеально. В тяжёлый финансовый период «Барселона» уверенно идёт за золотом Примеры и остаётся боеспособной в Лиге чемпионов. Получится ли у немца сохранить темп до конца сезона?