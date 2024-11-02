«Локомотив» мучился без Батракова. Но режим гения включил Пиняев

«Локомотив» продолжает погоню за золотом. После двух туров без побед команда Михаила Галактионова выиграла дома у «Рубина». Отставание от «Краснодара» – два очка.

Для Галактионова готовиться к «Рубину», вероятно, было даже труднее, чем к «Зениту» в прошлом туре. Всё дело в потере ключевых игроков – Баринов и Батраков выбыли из-за дисквалификаций, а Сильянов приболел. В результате редкий шанс в основе получили Тимофеев с Сарвели.

В первой же опасной атаке «Локомотива» Сарвели мог оправдать своё появление в стартовом составе. Железнодорожники организовали выпад на скорости при помощи шустрых ног Севикяна, а Владислав ворвался в штрафную «Рубина» и свалился после единоборства с Тесленко. Эпизод выглядел неоднозначно. Тем не менее рефери Иванов не разглядел фола, а судьи на VAR не увидели ошибки в решении главного. Возможно, форвард хозяев действительно сам искал этот контакт.

У команды Рашида Рахимова возникали проблемы с контролем движения Сарвели между линий, однако сменщик Батракова, получая мяч, не всегда распоряжался им так, как должен. И как мог бы это сделать юная звезда «Локомотива». В целом же железнодорожники были предсказуемы в своих атаках, по крайней мере, голевых моментов казанцы хозяевам создавать не позволяли. Три центральных защитника «Рубина» вместе с остальными справлялись и с кроссами красно-зелёных. В первом тайме команда Галактионова при 63% владения нанесла всего пару ударов в створ ворот Ставера.

С другой стороны, и у «Рубина» совершенно не клеилась контригра. Забросы мяча на Даку, как правило, оказывались бесполезными. Действовавший в этом матче на позиции левого защитника Самошников заужал, помогая небыстрым Ньямси и Монтесу. Ширину хозяева контролировали, встречая латералей казанцев, за счёт Ненахова и Тикнизяна. Команда Рахимова за 45 минут не соорудила ни одного голевого момента и вообще не била в створ.

В дебюте второго тайма «Локомотив» сделал акцент на давление через свой правый фланг. Там зажигал, танцуя с мячом, Севикян, туда смещались для комбинирования другие игроки группы атаки железнодорожников. Хозяева искали свой гол, но не находили. Уже вскоре после перерыва Галактионов произвёл двойную замену, убрав с поля Воробьёва и, как ни удивительно, Севикяна. Вышли Сулейманов с Пиняевым, которому в день матча исполнилось 20 лет.

Рахимов ответил Галактионову – освежил свой левый фланг, чтобы закрыть действовавшего в этой зоне Пиняева. «Рубин» очень качественно защищался, превратился в непробиваемую стену. Впрочем, в середине тайма сам себе «привёз» момент на собственном ауте. Ставер поспешил на подстраховку – оставил ворота пустыми. Быть бы голу, если бы Сулейманов не послал мяч в штангу.

Не забиваешь ты – забьют тебе? Старое правило едва не сработало за 10 минут до конца. В том эпизоде «Рубин» наконец поймал хозяев на контрвыпаде. Ньямси не закрыл зону для Чумича, который влетел в штрафную и «проткнул» мяч. Но Лантратов не заснул без работы в воротах «Локо». Его сейв ногой спас железнодорожников.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Правило сработало в другую сторону! В концовке «Локомотив» улетел в быструю атаку, а в её завершающей стадии гениально сыграл Пиняев. Он спиной почувствовал, что партнёр открылся в полукруге, и сделал точную передачу в самую опасную зону. Победный гол забил Тимофеев, которого слухи отправляли из «Локо» в ближайшее трансферное окно. Вот так дела!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был один из всего лишь трёх ударов в створ команды Галактионова за матч, и его хватило «Локо», чтобы забрать тяжелейшие три очка.