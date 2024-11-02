«Зенит» не без проблем победил новичка РПЛ. Ещё и потерял двух лидеров

Махачкалинское «Динамо» вышло против «Зенита» без шести игроков и конкретно четырёх центральных защитников: по здоровью не готовы Зинович, Сандрачук, Табидзе, Котин и Алибеков, дисквалифицирован Пальцев. Казалось, интрига здесь одна — сколько раз дагестанцы пропустят. Напрасно, ведь они как следует удивили.

Петербуржцы в начале матча воплощали в жизнь фирменную кричалку местных болельщиков «доминируй-унижай» и насоздавали уйму моментов, дважды забив уже к 15-й минуте. Причём оба гола не спишешь на проблемы «Динамо» с составом.

В первом случае Дуглас подал с угла поля, Эракович на ближней штанге опередил Джапо и головой скинул на дальнюю, где Нино ушёл от Мрезига и занёс мяч в ворота. Что Ян, что Хуссем пропустили только два матча РПЛ с тех пор, как сюда приехали. Другой вопрос, почему центральных защитников держали латераль и опорник.

С другой стороны, динамовцам не привыкать пускать со стандартов — и совсем не важно, кто на поле и кто в соперниках. Ведь это первый гол «Зенита» со стандарта без учёта пенальти в нынешней Премьер-Лиге!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Во втором случае тот же Мрезиг дал исполнить подачу Мостовому, а железно основной Шумахов никак не помешал Гонду её замкнуть.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Далее и Дуглас с Мостовым должны были забивать, но первый вслед за неудачной срезкой Волка попал в Кагермазова, а второй выскочил один на один с вратарём и исполнил чуть-чуть выше цели.

3:0 по такой игре были вопросом времени. Тем не менее в первом тайме, за исключением прохода и неточного удача в дальний угол Вендела на последних секундах добавленного времени, больше ничего опасного «Зенит» не создал. А вот «Динамо» дважды подряд здорово заставило попотеть Адамова, который не без труда потащил выстрелы Карегмазова и Шумахова.

Да, вам не показалось, именно Адамова: на 34-й минуте Латышонок под давлением Джавада неудачно вынес мяч, потянул мышцу опорной ноги и попросил замену. Здоровья Евгению!

Латышонок травмирован в матче с «Динамо» Мх Фото: fc-zenit.ru

В целом махачкалинцы много прессинговали, и показателен не только случай с повреждением Латышонка: ещё при 0:0 Агаларов задавил Нино и напряг зенитовскую оборону. Правда, высокой линией обороны нужно ещё и уметь пользоваться — не всем дано быть «Барселоной» Ханси Флика.

На 58-й минуте «Зенит» из-за травмы потерял ещё и Нино — в единоборстве с Агаларовым бразилец повредил заднюю поверхность бедра. Его заменил Алип, и тут же гости отквитали один мяч со стандарта: подача Гаджиева и отскок от Агаларова привели к точному удару низом Кагермазова. Вот это поворот!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Махачкалинцам чуть не испортила всё ну очень длительная проверка VAR. Пока судейская бригада разбиралась, футболистам даже пришлось разминаться. Офсайд она не обнаружила, и матч продолжился. Прошло как минимум пять минут.

Как вам, кстати, вот такая офсайдная линия? Почему её так изобразили? Всё ли по ней понятно? Вопросы, не требующие ответов.

Определение офсайда Фото: кадр из трансляции

Футболисты «Зенита» поняли, что маячит совсем не обязательная потеря очков, и максимально включились: «Динамо» больше Адамову проблем не принесло, а вот Волку пришлось геройствовать — особенно после попытки Мантуана. И всё же больше счёт не менялся, и это несмотря на восемь компенсированных ко второму тайму минут. По ожидаемым голам получилось 3,06 xG на 0,89.

Фаворит не без нервов забрал три очка. Хотя пора привыкнуть — с махачкалинцами непросто всем. Да, они не побеждали в РПЛ с августа, тем не менее с разницей в два мяча уступили всего дважды за 14 туров. Ну а петербуржцам осталось до зимней паузы сыграть с «Ахматом», «Оренбургом» (на выезде), «Крыльями» и «Акроном» (дома). Календарь не самый сложный, чтобы нагнать и, возможно, даже обойти «Краснодар». Лишь бы Латышонок и Нино быстро поправились.