Сафонов внезапно оказался в основе «ПСЖ». В принципе, мог и не выходить

В 10-м туре Лиги 1 потеряли очки сразу и «Монако», и «Лилль», а «ПСЖ» победил. У команды Луиса Энрике теперь шесть очков отрыва от второго места. Это был тот случай, когда минимальный счёт не особо отражает происходящее в матче.

Внезапно место в воротах «ПСЖ» занял Матвей Сафонов. Российский вратарь уже отыграл три встречи за Париж (две игры в чемпионате и одну – в ЛЧ), когда Доннарумма был травмирован. Теперь же итальянец остался на скамейке, когда ничто этого не предвещало. Возможно, в этом матче Луис Энрике ожидал обильного прессинга гостей, а Сафонов хорош в игре ногами. Правда, точность передач Матвея оказалась худшей среди всех игроков «ПСЖ» (73%).

Главное впечатление от игры – количество опасных моментов у ворот «Ланса». В первом тайме у хозяев было всё, чтобы повести со счётом 5:0. Однако промахи нападающих и сейвы вратаря сборной Франции Самба позволили гостям пропустить лишь один раз. На четвёртой минуте у Баркола было предостаточно времени, чтобы дождаться партнёра и отдать ему ассист. Дембеле забил с метра в пустые ворота.

Гол «ПСЖ» Фото: кадр из трансляции

Каким образом «ПСЖ» умудрился не забить в остальных случаях, объяснить сложно. Будто команде хотелось сохранить интригу в матче до последней минуты. Дембеле был крайне близок к дублю, но его второй удар пришёлся в штангу.

Что касается Сафонова, то он много коммуницировал с партнёрами. На 11-й минуте защитник Пачо накрыл прострел вдоль ворот, и Сафонов громко крикнул ему «браво» и одно русское слово, которое нельзя писать в статьях. А в конце первого тайма пошёл что-то объяснять судье после фола узбекского футболиста Хусанова.

Реакция Сафонова на фол Хусанова Фото: кадр из трансляции

Что касается ударов в створ ворот Сафонова, то «Ланс» лишь два раза пробил точно. На 22-й минуте Зарури ударил издали – вратарь забрал мяч даже без прыжка. А на 32-й минуте Мачадо пробил головой с 10 метров почти по центру ворот. Матвей и тут забрал мяч намертво.

Во втором тайме моментов гостей не было вовсе, а «ПСЖ» продолжил транжирить моменты. Даже после того, как с поля ушёл ключевой футболист Дембеле. Он был первым, кто покинул поле у хозяев. По всей видимости, чтобы быть посвежее в среду, когда в Париж приедет «Атлетико».

Удаление Хусанова Фото: Кадр из трансляции

Не то чтобы у «Ланса» намечался камбэк, но всё стало совсем грустно на 59-й минуте. Уже упомянутый Хусанов, имея жёлтую карточку, въехал шипами по ноге Хакими. Главный судья этого не заметил, но внимание обратил VAR. После просмотра видео защитник «Ланса» получил прямую красную карточку.

В другой раз «ПСЖ» мог доиграться, не реализовав столько моментов, но в этом случае «Ланс» за весь матч толком ничего не создал. У Сафонова было не так много возможностей проявить себя, но то, что от него требовалось, он выполнил. Интересно, кто из вратарей теперь сыграет в среду в Лиге чемпионов?