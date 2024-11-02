«Оправдать красную Литвинову можно». Разбор скандального махача в дерби ЦСКА и «Спартака»

В начале второго тайма дерби ЦСКА и «Спартака» при счёте 1:0 в пользу красно-белых заискрило: команды сошлись в массовой стычке и схлопотали обоюдные удаления.

Началось всё с грубого подката Кисляка под Барко, который арбитр Сухой проигнорировал. А продолжилось неспортивным отбором Роши у Угальде. Умяров оттолкнул обидчика костариканца. В разборки вклинился Бабич, а потом и многие другие.

Моменты драки Фото: Кадр трансляции

Драка на матче Фото: кадр из трансляции

Драка продолжается Фото: кадр из трансляции

Сперва Сухой показал по жёлтой Умярову и Бабичу, а самого активного участника инцидента, Рошу, удалил с поля. Но потом вмешался VAR, за который отвечает Карасёв. Сергей подсказал Алексею — нужно выгонять и Литвинова, который в сутолоке хватал за лицо бразильца. Главный арбитр прислушался к помощнику и пригвоздил спартаковца красной.

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов, впрочем, уверен, что всего этого можно было избежать:

«Сухой не удержал матч. Вспомните, сначала взорвалось ещё в первом тайме, но как-то игроки успокоились. И Сухой должен был понимать: во втором тайме, после гола перед перерывом, всё может повториться. Так и случилось.

Главное – Сухой изначально не показал карточку Кисляку. Это ключевая ошибка. Дальше уже понеслось, и была ещё одна ошибка – Роше надо было сразу показывать жёлтую и пытаться случившееся остановить.

По удалению Роши вопросов вообще нет – он просто полетел всех бить. У Литвинова будет дисквалификация на меньший срок, но тут пошёл принцип обоюдности: удалил и у одних – и у вторых. Оправдать красную Литвинову за агрессивное поведение можно. И Карасёв тут разобрался. Но корень – не здесь, а в том, что Сухой упустил матч».

Позже ещё и Обляков два предупреждения схватил, всё-таки оставив ЦСКА в меньшинстве. «Спартак» сохранил преимущество, тем не менее судейский скандал громыхать будет ещё долго.