«Спартак» и ЦСКА устроили побоище с 3 удалениями! Всё решили 2 чудо-гола парней Станковича

Странное послевкусие от дерби ЦСКА и «Спартака», которое так долго ждали. Словно мы не футбольный матч посмотрели, а что-то из ММА. Но победа красно-белых – заслуженная.

У ЦСКА вернулся в основу Виллиан Роша и выпал Пьянич. Видимо, Марко Николич согласился с мнением экспертов, утверждавших, что босниец из-за своих физических кондиций замедляет игру армейцев. У «Спартака» отсутствовали в заявке Мартинс и Зобнин – оба получили повреждения.

Чтобы в дерби разгорелись эмоции, потребовалось семь-восемь минут. Первая стычка случилась после того, как судья Сухой пропустил фол Мойзеса на Бонгонда у штрафной армейцев. Решил, что легионер «Спартака» симулирует. Тео завёлся – срубил Кругового. Интересно, что Бонгонда не получил жёлтую карточку ни за «дайвинг», ни за жёсткое нарушение минутой позже.

Встречу «Спартака» и ЦСКА можно было назвать боевой и какой угодно, но только не зрелищной. Результат сильно давил на команды, футболисты чувствовали, что цена ошибки слишком высока. Поэтому шла в основном позиционная игра с простой доставкой мяча вперёд. Армейцы, пусть и вышли на поле в роли хозяев, отдали территорию. Красно-белые имели почти двукратный перевес по владению. При обороне центрфорвард ЦСКА Гуарирапа, как правило, действовал по опорнику Умярову, чтобы соперник не получал перевес в середине поля. В результате центральные защитники «Спартака» могли относительно свободно распоряжаться мячом, но все адресаты для передач на чужой трети были закрыты.

Соперники висели на ногах друг у друга. У команды Николича в течение получаса тоже абсолютно не клеилась игра с мячом, не получались атаки с ходу. «Спартак» при обороне зачастую сажал пятым в линию защитников Маркиньоса, чтобы с помощью бразильца слева и Денисова справа контролировать ширину – против латералей ЦСКА. Лишь на исходе трети матча проход Мойзеса подарил хозяевам первый момент. Файзуллаев опасно бил из-за штрафной. Затем едва не забил после стандарта Виллиан Роша.

Первый тайм должен был завершаться нулевой ничьей. Но перед перерывом «Спартак» вдруг забил! Похоже, сработала наигранная атака. Пруцев вытянул за собой Кисляка и тонко сыграл на третьего – Бонгонда, а тот нырнул в свободную зону, переиграв один в один Мойзеса. Ошибка бразильца стала роковой. Тео долетел до штрафной и зарядил в дальний угол – без шансов для Акинфееева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва картина дерби, как ни удивительно, не поменялась. «Спартак» владел мячом и территорией, а ЦСКА не мог толком выйти из обороны. И после пары грубоватых фолов со стороны армейцев загорелся огонь. Что тут началось – вечер бокса на футбольной арене! Два рецидивиста Виллиан Роша и Бабич (помните их конфликты с Соболевым и Швецом?) сцепились, к ним присоединился Литвинов и ещё несколько человек. Бразилец одним ударом рукой попал по голове Руслану и разбил губу Срджану. Получил абсолютно заслуженную красную карточку. Более того, Сухой после подсказки работавшего на VAR Карасёва отправил в раздевалку и Литвинова. Это более дискуссионное решение рефери. Защитник «Спартака» хватал Виллиана Рошу за лицо, но тянули ли его действия на удаление?

Когда команды остались 10 на 10, игра стала раскрываться. Николич сделал сразу тройную замену, выпустив в том числе Пьянича в центр поля. ЦСКА ничего не оставалось, кроме как рисковать и поднимать линии. У «Спартака» же появилось пространство в переходных фазах. Тем временем конфликты на поле не прекращались – Пьянич зацепился с Пруцевым. В их стычке обошлось без удаления, а вот Обляков вскоре получил по делу красную карточку (за вторую жёлтую), сфолив на Пруцеве.

Во втором тайме футбол, к сожалению, превратился в какую-то бойню. Это дерби войдёт в историю как одно из самых грязных в XII веке. После всех пауз рефери добавил восемь минут компенсированного времени, хотя, казалось, мог дать и более десяти.

Вдевятером ЦСКА не хватило ни сил, ни класса, чтобы спасти матч. Пьянич вроде бы неплохо вышел, пару-тройку раз обострил пасами вперёд, но именно его потеря привела к опасному моменту в концовке. Барко уже на тяжёлых ногах обезмячил боснийца и из последних сил убежал к воротам Акинфеева. В том эпизоде обошлось – ЦСКА не пропустил. А вот на 90+8-й минуте Медина забил своей бывшей команде, реализовав выход один на один: технично перебросил Акинфеева.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Это был пятый удар «Спартака» в створ. Команда Николича завершила матч только с одним.