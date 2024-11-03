Миранчук снова в огне! Выдал голевую на последних минутах битвы с Месси! Видео

«Атланта» уже привыкла, что каждая игра для них – как последняя. Сначала был последний тур регулярного чемпионата, в котором команда Миранчука чудом пробилась в стыки. Потом был единственный стыковой матч, в котором вырвали победу у «Монреаля» по пенальти. И вот сейчас — ответный матч в 1/8 против «Интера» с Лионелем Месси. Первый матч «Атланта» проиграла 1:2, поэтому сегодня — либо победа, либо вылет. При этом для Алексея Миранчука матч в Майами сложился неудачно. Россиянин ничего не показал в первом тайме и был заменён в перерыве.

С первых минут «Интер» сразу решил показать, кто фаворит – и провёл несколько острых атак с участием звёздных Месси, Суареса и Жорди Альбы. Они не принесли результата и мячом завладела «Атланта». Миранчук постоянно пытался вывести один на один нападающего Джамала Тьяре, но сенегальца всегда накрывали защитники.

Миранчук в матче с «Интером» Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Затем россиянин стал пытаться забить сам. На 26-й минуте Лобжанидзе ворвался в штрафную и навесил на линию вратарской, где Миранчук мощно пробил головой в правый угол — мяч угодил в игрока хозяев и вылетел за пределы поля. На 28-й минуте Миранчук отлично пробил уже из-за пределов штрафной — на этот раз вратарь Дрейк Коллендер вытащил мяч из-под перекладины. А ведь именно дальний удар в ворота «Майами» два месяца назад помог Миранчуку забить свой дебютный гол за океаном.

Первый тайм хорошо складывался для «Атланты», но всё испортила курьёзная ошибка вратаря Бреда Гузана, которая привела к пропущенному голу. Выбивая мяч от своих ворот, вратарь споткнулся, упал и выпустил его из рук, после чего тот оказался у защитника «Майами» Давида Мартинеса. Парагвайцу оставалось лишь перевесить защитников и направить мяч в пустой створ ворот. Так и получилось.

«Атланта» долго приходила в себя и вернула уверенность лишь к середине второго тайма. На 58-й минуте Деррек Уильямс успешно замкнул подачу Педру Амадора. Счёт стал 1:1. А опасных моментов становилось всё больше. На этот раз Бред Гузан уже спасал «Атланту». В последнее время он часто косячит в начале, а потом пытается загладить свою вину успешными сейвами. А вот Миранчук во втором тайме был уже не так хорош. Он редко получал мяч, не создавал остроты и почти перестал бить по воротам. К счастью, на этот раз россиянина никто не менял, и у него оставалось время, чтобы проявить себя.

Месси снова не дали забить Фото: Photo by Kevin C. Cox/Getty Images

Разница в классе между «Интером» и «Атлантой» заметно ощущалась и в этой игре. Футболисты «Интера» лучше атакуют позиционно и быстрее принимают решения. В конце тайма они плотно осели у штрафной соперника, и казалось, что именно им нужно забивать второй гол, а не «Атланте». Во время контратак «Атланты» лишь три-четыре футболиста перебегало на чужую половину поля.

На 89-й минуте подача Миранчука с углового привела к небольшой суматохе в штрафной, в результате которой Сабо с разворота мощно пробил прямо в перекладину. 70 тысяч болельщиков громогласно «ахнули» от разочарования, но это было ещё не всё! На 94-й Миранчук поборолся за мяч в центре поля, отдал его партнёрам, получил обратно и выложил под удар Шандре Силве — мяч залетел в левую девятку. Потрясающий выход на замену для португальца и невероятная победа для хозяев. И конечно же, отличная игра для Миранчука!

По правилам плей-офф MLS, если по итогам двух матчей у команд ничья, они играют не дополнительное время или пенальти, а просто третий матч. Он пройдёт в Майами через неделю.

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Да, «Атланта» уступает «Интеру» в классе, но не уступает в характере. Вполне возможно, что его хватит Миранчуку и партнёрам, чтобы пройти в следующий раунд.