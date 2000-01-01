«Спартак» не проигрывает ЦСКА пять матчей подряд
«Спартак» победил ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ. Красно-белые не уступают в московских дерби с армейцами уже пять матчей подряд. Более крутая серия была лишь однажды!
Хорошая статистика
Последний раз «Спартак» уступал ЦСКА (0:1) в апреле 2022 года в четвертьфинале Кубка России. С тех пор спартаковцы один раз одержали победу над армейцами (2:1) и трижды сыграли с ними вничью (2:2, 2:2, 0:0).
Рекорд
Но до рекорда ещё далеко. В 1992-1998 годах красно-белые выдали 13 матчей с ЦСКА без поражений.
«Спартак» не проигрывает в дерби с ЦСКА пять матчей подряд
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