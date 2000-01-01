«Спартак» не проигрывает в дерби с ЦСКА пять матчей подряд

Хорошая статистика

Последний раз «Спартак» уступал ЦСКА (0:1) в апреле 2022 года в четвертьфинале Кубка России. С тех пор спартаковцы один раз одержали победу над армейцами (2:1) и трижды сыграли с ними вничью (2:2, 2:2, 0:0).