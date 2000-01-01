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«Сити» прервал рекордную серию клуба без поражений
«Сити» прервал рекордную серию клуба без поражений
«Манчестер Сити» неожиданно уступил «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре АПЛ. Из-за этого парни Гвардиолы прервали рекордную для клуба серию без поражений!
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Шикарный отрезок
Шикарный отрезок
«Манчестер Сити» не проигрывал в АПЛ 32 матча. За это время «горожане» 27 раз одержали победу и шесть раз сыграли вничью. Последнее поражение в АПЛ было 6 декабря 2023 года в матче с «Астон Виллой» (0:1).
«Манчестер Сити» прервал рекордную серию для клуба без поражений в АПЛ
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