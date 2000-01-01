«Манчестер Сити» прервал рекордную серию для клуба без поражений в АПЛ

Шикарный отрезок

«Манчестер Сити» не проигрывал в АПЛ 32 матча. За это время «горожане» 27 раз одержали победу и шесть раз сыграли вничью. Последнее поражение в АПЛ было 6 декабря 2023 года в матче с «Астон Виллой» (0:1).