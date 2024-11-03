На такую игру защитников больно смотреть. Дзюба забил — и «Акрон» смял «Крылья»

Перед стартом сезона вряд ли кто-то мог представить, что дебютант РПЛ окажется выше в таблице перед очным матчем. Встречу «Акрон» – «Крылья» в медиа уже окрестили «самарским дерби», хотя лексически это странная конструкция. Ведь из двух этих клубов город представляет только команда Игоря Осинькина. «Акрон» же базируется в Тольятти и рассчитывает, что там в недалёком будущем будет построен стадион для участия в РПЛ. Так что если и применять какое-то клише, то что-то в духе областного или волжского дерби.

Но это всё не так важно по сравнению с тем, что происходило на неделе в «Крыльях». Ещё во время матча с «Краснодаром» появилась информация о скором увольнении спортивного директора Сергея Корниленко. В итоге так и случилось. А резонанс был настолько мощным, что объяснять происходящее пришлось напрямую губернатору области. Также он сообщил о планах по сокращению финансирования профессиональных клубов. Но успокоил болельщиков тем, что для «Крыльев» будет найден титульный спонсор. Поэтому на задачах и перспективах это никак не отразится.

Вообще, «Акрон» уже раз в этом сезоне посмеялся над самолюбием «Крыльев», когда перекрасил кресла самарского стадиона. Конечно, это было сделано в первую очередь, чтобы вызвать локальный резонанс. У них получилось. Но дальше требовалось показывать себя на поле. В том числе в очном матче.

Тренеры вряд ли могли удивить составами. Обращало на себя внимание разве что отсутствие Артёма Дзюбы в старте «Акрона». Футболист на неделе начал заниматься в общей группе. Понятно, что к полноценному матчу вряд ли был готов, однако некоторые прогнозировали его появление в основе. Не дождались. Там свои места заняли Данилин, Беншимол и Хубулов. И уже в первом тайме эта тройка показала свои возможности.

Матч начался не в самом быстром темпе, однако с территориальным преимуществом «Акрона». Они больше контролировали мяч и в целом выглядели солиднее. На 11-й минуте – первый момент. Савичев с правого фланга прострелил через всю штрафную, а мяч оказался в ногах у Хубулова. Но тот не смог добить даже до ворот, попав в соперника. Через пять минут – аналогичная ситуация, и снова Владимир оказался в выгодной позиции. В этот раз мяч прилетел в руки Ломаеву.

Самарцы искали возможность ответить, но какой-то серьёзной опасности у ворот Волкова не возникало. А на 20-й минуте счёт открыл очень неожиданный персонаж. Центральный защитник Эшковал перехватил мяч, обыгрался с партнёром и тараном попёр в штрафную. Евгеньев стоя наблюдал за движениями коллеги, но никак не вмешивался. В итоге игрок оказался на ударной позиции и пульнул точно в угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только после 30-й минуты «Крылья» смогли создать что-то опасное впереди. Оба момента были у Олейникова. Сначала соперник отпасовал ему мяч, но удар у Ивана не получился. А через несколько минут Олейников бил уже в падении. Но тоже не совсем точно. Ничем, кроме этого, номинальные гости в первом тайме не запомнились.

Удивительно, но в перерыве Осинькин обошёлся без перестановок. А вторая половина встречи началась, как и первая – с опасного удара Хубулова. Но здесь аплодируем Ломаеву. Голкипер действительно потащил. «Акрон» продолжал владеть инициативой, а тренеры постепенно запускали процесс замен. На 61-й минуте появился Дзюба. И вскоре забил.

Что делали в этом эпизоде центральные защитники «Крыльев» Солдатенков и Евгеньев, угадать трудно. Просто влетели друг в друга и позволили Дзюбе выскочить один на один. Феноменальная по своей странности ошибка. Артём, естественно, забил. И приблизился к голевому рекорду Кержакова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И это уже был финал. У «Крыльев» не получилось даже итогового навала. Хоть и в концовке они заработали пенальти, который не реализовал Сергеев. Грустные глаза Осинькина после финального свистка надо было видеть. Да, губернатор заявил, что тренерский штаб доработает до конца сезона, но с такими результатами решение явно может быть изменено.