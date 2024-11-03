«ЦСКА выглядел командой ФНЛ». Жёсткие итоги дерби от легенды «Спартака» Аленичева

От главного матча 14-го тура РПЛ все ожидали зрелищного футбола. Но запомнится он не столько красивыми комбинациями и голами, сколько грандиозной массовой потасовкой. Легенда красно-белых и единственный в России обладатель двух главных еврокубков Дмитрий Аленичев тоже остался разочарован качеством игры в дерби.

— Какие у вас впечатления от дерби ЦСКА — «Спартак»?

— Скучное дерби в очередной раз. Особенно со стороны ЦСКА. Всё-таки народ ждал этого матча. За главным дерби нашей страны следят болельщики не только ЦСКА и «Спартака», но и других команд. Наверное, все остались в плохом настроении от увиденного. ЦСКА выглядел командой ФНЛ. «Спартак» заслуженно победил, даже не показав хорошего футбола — полтора удара в створ за всю игру. Это говорит о том, что дерби не удалось со стороны обеих команд. Но «Спартак» был чуть лучше.

— Удивило решение Николича играть дома на контратаках?

— Посмотрев первые 10 минут, я удивился, как ЦСКА глубоко оборонялся. Сразу понял, что для ЦСКА самой главной задачей было не пропустить. Это сильно удивило — всё-таки игра дома, при своих болельщиках. «Спартак» очень много пропускает, и есть проблемы в обороне, но ЦСКА так откровенно играл «автобусом»… Наверное, это удивило не только меня, но и болельщиков ЦСКА. План Николича не сработал. Никак. Удивило, почему Николич решил сыграть на контратаках со «Спартаком». Хотя у ЦСКА перед дерби просматривались проблемы. В трёх последних матчах забили всего два мяча: «Ахмату» в Кубке и в Махачкале. Но при этом пропустили 0 за три игры. В обороне выглядели неплохо. Но то, что армейцы решили играть со «Спартаком» откровенно в «автобус», сыграло с ними плохую шутку.

— Правильно ли поступил Николич, оставив в запасе Пьянича с Мусаевым и выпустив Гуарирапу и Кисляка?

— Я предполагал, что Пьянич останется на скамейке запасных, поскольку находится не в оптимальных физических кондициях. Николич планировал его выпустить по ходу игры, в зависимости от того, как она будет складываться. Что и произошло: когда ЦСКА проигрывал, конечно, нужен был такой мастер, как Пьянич. Что касается Мусаева, то я бы поставил его в основной состав вместо Гуарирапы. Мусаев более состоятельный форвард, нежели Гуарирапа. Да, он неплохо выглядел в «Сочи», забивал. Но тут другой уровень — это ЦСКА. Он в новом клубе ещё не забил и выглядит неважно. То, что в стартовом составе вышел Гуарирапа, а не Мусаев, вызвало удивление.

— Пьянич пока не оправдывает ожиданий? Приехал подзаработать под конец карьеры?

— Не согласен. Признаемся честно: он уже заработал себе на жизнь. Пьянич в интервью говорил, что у него 10 домов где-то. Он приехал в Россию не зарабатывать, а играть в хорошем российском клубе и доказать себе и болельщикам, что он ещё в состоянии приносить пользу и хорошо выглядеть на футбольном поле.

Миралем Пьянич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А Станкович уже нашёл оптимальный состав?

— Да. Думаю, Станкович теперь понял, что состав, который вышел вчера, будет основным в ближайших матчах. Может быть одна или две перестановки, но не больше. Станкович определился с основой.

— Бонгонда начинает напоминать себя образца начала прошлого сезона. Что изменилось в его игре?

— Я считал его очень квалифицированным футболистом. Да, когда-то он не играл при Абаскале. Думаю, что там было непонимание или некий конфликт. Сейчас видно, что Станкович доверяет Бонгонда, и тот вторую игру подряд забивает. То есть оправдывает доверие тренера. Видно, что он играет с огромным желанием. Старается и показывает всё то, на что способен. Поэтому и забил вчера такой прекрасный гол за счёт индивидуальных качеств. Он очень квалифицированный игрок. Думаю, что в оставшихся матчах до зимнего перерыва Бонгонда может доставить много проблем соперникам «Спартака».

— Как оцените действия Барко в концовке? Получив мяч после углового, он не стал выносить его, а рискнул, сохранил и устроил вторую голевую атаку. Мастер?

— Однозначно — мастер! Барко сохранил мяч после углового, отдал разрезающую передачу, и эта атака закончилась голом Медины. Барко в очередной раз доказал, что для нашего чемпионата он один из самых сильных иностранцев. Своими креативными действиями он показал класс. Вчера Барко напомнил самого себя в первых играх за «Спартак». Считаю, что он был если не лучшим, то одним из лучших на поле. Как только аргентинец получал мяч, у «Спартака» было много движения вперёд и креатива. Барко очень много брал игру на себя, заставляя нервничать игроков ЦСКА. Да, он не забил, но очень продуктивно отыграл весь матч.

Эсекьель Барко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Пруцев по делу получил «игрока матча»?

— Пруцев сыграл очень хорошо. Но я не стал бы делать какие-то глобальные выводы. На мой взгляд, Пруцев очень нестабильный игрок. Может выдать хорошую игру, как вчера, а может и провалить — такие матчи тоже были. Хотелось бы пожелать этому парню больше стабильности и уверенности в своих силах. И, конечно, завоевать место в стартовом составе и никому его не отдавать. У него виден большой потенциал — всё должно получиться. Тем более сейчас у Пруцева есть доверие от главного тренера.

— Чего не скажешь о Дуарте и особенно о Зиньковском. Антон пятый тур подряд не выходит на поле.

— Думаю, что у руководителей «Спартака» есть определённые мысли по поводу будущего Дуарте и Зиньковского. Учитывая, что Зиньковский уже пять матчей не играет, а Дуарте только выходит на замену, думаю, с ними хотят распроститься — либо отдать в аренду, либо продать.

— Что скажете насчёт потасовки?

— В первую очередь арбитр Сухой не смог справиться с напряжением и давлением. Не смог уладить конфликт вовремя. Может, стоило свистнуть раньше, когда было нарушение. Считаю, что в значительной степени виноват арбитр. В то же время футболисты ЦСКА очень много провоцировали. Сложилось впечатление, что они неделю перед игрой готовились не на футбольном поле, а где-то на боксёрском ринге. Конечно, это их не красит. По отношению к Роше нужно применять самые жёсткие дисциплинарные санкции.