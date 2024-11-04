Россия потеряет кандидата в сборную? Наш игрок решил остаться в Норвегии

Россия может потерять кандидата в сборную. Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин, пока не сыгравший ни одного матча за нашу национальную команду, но попадавший в заявку на встречи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, занимается получением норвежского гражданства. Он решил остаться в скандинавской стране. Об этом рассказал сам 29-летний вратарь.

«Да, это то, чего я хочу, – приводит слова россиянина NRK. – Не по футбольным причинам, а из-за моей семьи. Моя невеста – норвежка, и я планирую остаться здесь жить. Я бы хотел стать норвежцем, так как люблю эту страну».

Поскольку Хайкин не был заигран в официальных матчах ни за какую сборную, он получит право выступать за Норвегию. Местные СМИ подняли уже и эту тему. Главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен прокомментировал возможный вызов Никиты:

«Конечно, Хайкин был бы уместен как кандидат в сборную. Думаю, он проводит очень хороший сезон. У него был небольшой спад после того, как Никита вернулся [из «Бристоль Сити» в «Будё-Глимт»], но затем, на мой взгляд, он хорошо проявил себя, особенно в международных матчах за свою команду».

Безусловный первый номер сборной Норвегии Эрьян Нюланд получил серьёзную травму в октябре – разрыв связки колена. Вернётся он, очевидно, не скоро, вдобавок голкиперу «Севильи» уже 34 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в Примере, пропустил 15 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Нюланд входит в топ-4 вратарей чемпионата Испании по общему количеству сейвов (33), но по проценту отбитых ударов (72%) его нет даже в десятке.

Эрьян Нюланд в сборной Норвегии Фото: Pedro Lopes/Getty Images

Ещё в сборную Норвегии вызываются два голкипера из местной лиги – 27-летний Эгиль Сельвик из «Хёугесунна» и 29-летний Матиас Дюнгеланд из «Бранна», а также выступающий в Дании за «Оденсе» 28-летний Вильяр Мюра. В общем, вратарская проблема налицо. Поэтому Сольбаккена можно понять.

Хайкин в сезоне-2024 (норвежцы играют по системе «весна-осень») провёл 26 матчей в чемпионате, пропустил 24 мяча и выдал 11 «сухарей». Пока ещё россиянин отражает 75% ударов по своим воротам. Для сравнения, Сельвик парирует 70% мячей, а Дюнгеланд – 72%. «Будё-Глимт» идёт с Никитой в воротах к четвёртому за последние пять лет чемпионскому титулу. За четыре тура до финиша лидер и действующий обладатель золотых медалей опережает «Бранн» на два очка, а «Мольде» и «Викинг» – на семь.

В еврокубках Хайкин в нынешнем сезоне провёл восемь матчей в квалификации Лиги чемпионов и на групповом этапе Лиги Европы. Пропустил всего семь мячей, трижды отыграл «на ноль». В ЛЕ «Будё-Глимт» стартовал успешно – победил португальские «Порту» (3:2) и «Брагу» (2:1), сыграл вничью с бельгийским «Юнионом» (0:0).

Хайкин живёт и выступает в Норвегии с начала 2019 года, когда, оказавшись без клуба, нашёл вариант с «Будё-Глимт». Никита уезжал только на пару месяцев в Англию в 2023-м – подписал контракт с «Бристоль Сити» из Чемпионшипа. Но там шансов не получил, поэтому вскоре разорвал договор и вернулся в Будё. В Норвегии Хайкин уже давно стал своим, о желании получить паспорт этой страны он говорил в интервью на норвежском языке. Отвечая на вопрос о возможном выступлении за местную сборную, голкипер сказал:

«Люди из сборной Норвегии никогда не контактировали со мной. В таком случае им придётся это сделать, потому что сам я не буду выходить на связь. Я в первую очередь думаю о будущем моей семьи и жены. Вот почему хочу получить норвежское гражданство. Но очевидно, что мне понравится эта идея, так что посмотрим».

Хайкина можно назвать человеком мира. Он родился в Израиле, в городе Нетания. Рос сначала в России, а потом – в Великобритании, где учился в академиях «Челси», «Портсмута» и «Рединга». Пробовал себя в паре клубов РПЛ – «Мордовии» и «Кубани», но в молодости просто не потянул. В российском чемпионате ни разу не сыграл, хотя в 2015 году Никита попадал в заявку на 14 матчей саранской и краснодарской команд. Когда Хайкин находился на распутье с точки зрения развития карьеры, его спас переезд в Норвегию – только в «Будё-Глимт» голкипер сделал себе имя.

Супруга Хайкина – бывшая участница шоу «Остров любви» Таня Лёвик, которая старше футболиста на шесть лет. В 2022-м девушка рассказывала в интервью норвежским СМИ, что переехала к Никите в Будё. В этом году Таня показала в соцсетях обручальное кольцо, подаренное россиянином.

Никита Хайкин с Таней Лёвик Фото: из личного архива Тани Лёвик

«Это фантастическое чувство. Мы вместе три с половиной года. Это давно уже было в планах. Приятно жениться на человеке, которого ты можешь назвать своим лучшим другом», – признался в интервью Хайкин.

К слову, Лёвик также родом из России, но выросла в Тронхейме.

Между тем в ноябре 2023-го тренер вратарей нашей сборной Виталий Кафанов, отвечая на вопрос о Хайкине, говорил, что Никита хочет играть за Россию, но опасается, что «может потерять место работы» в случае приезда в национальную команду. Голкипера не вызывали, чтобы «не портить ему будущее». По уровню своей игры Хайкин устраивал штаб Валерия Карпина, впрочем, вряд ли выиграл бы конкуренцию у Матвея Сафонова.