Эту «Барсу» кто-то остановит?! Теперь — лёгкая победа в дерби и колдовство с офсайдами

«Эспаньол» вылетал в Сегунду и не играл с «Барсой» полтора года. Возможно, стоило там задержаться, ведь в каталонском дерби сине-гранатовые победили с запасом. Но это только если смотреть на счёт. Уж больно не везло аутсайдеру.

Флик оставил на лавке Кунде (его сменил Форт) и Фермина, зато впервые с середины сентября сразу вышел Ольмо. Интересно, что тогда играли тоже с земляками — в том числе за счёт гола Дани удалось разгромить «Жирону» (4:1). Как раз он должен был забивать и сегодня в самом начале матча после филигранной атаки: Ямаль пяткой переадресовал передачу Левандовского на Форта, и тот подал — а Ольмо головой пробил выше. Поменяй его местами с поляком — быть бы голу.

Зато у Ольмо всё получилось на 12-й минуте. Ямаль внешней стороной стопы красиво вырезал в центр штрафной, оставив в дураках сразу нескольких оппонентов, а Дани замкнул в касание. Гарсии удалось лишь перевести мяч в перекладину, от которой тот и залетел в ворота. Но главное тут — конфетные действия Ламина. Он и финт Зидана демонстрировал периодически. Не хочется сглазить (привет Ансу Фати), но такими темпами 17-летний гений скоро поднимет над головой «Золотой мяч».

Голевая передача Ямаля Фото: кадр из трансляции

«Эспаньол», конечно, пару раз огрызнулся. Но следующий мяч всё равно забила «Барселона», и долго ждать не пришлось. На 23-й минуте Касадо выступил идеальным плеймейкером и забросил вперёд из глубины на ход Рафиньи, который выдержал линию офсайда, как не выдерживают лучшие сорта вина, выскочил один на один с Гарсией и технично перебросил его. Помните, каким чужеродным элементом бразилец казался в предыдущем сезоне? Пора бы забыть, потому что в нынешнем он прекрасен.

Дальше стартовала череда везений. Через несколько минут гол Каррераса отменили из-за крошечного офсайда у Эль-Хилали, и чуть ли не сразу же Ольмо оформил дубль: его никто не держал, вот он и пробил из-за пределов штрафной. Спасибо и Рафинье за перехват у Техеро, и Бальде за передачу, и Кабрере — за небольшой рикошет.

Офсайд Эль-Хилали Фото: кадр из трансляции

Второй тайм должен был стать чистейшей формальностью. Вот только «Эспаньол» был против. Как же он сражался! И как ему не фартило. Второй гол — снова из мини-офсайда! В первый раз туда угодила стопа Эль-Хилали, и забитый мяч Каррераса аннулировали, а теперь «во вне» игры попала часть затылка самого Хофре! Этого парня явно кто-то заколдовал.

Офсайд Каррераса Фото: кадр из трансляции

Следом Пуадо на дуэль с Пеньей выскочил и не переиграл его. «Эспаньол» воспрял, однако на табло это не отражалось. И вот на 63-й минуте наконец-то всё было легитимно. Видимо, потому что в сторонке находился Каррерас. Ромеро прострелил слева на дальнюю штангу, и Пуадо рикошетом от штанги по правилам распечатал ворота сине-гранатовых.

Что же было дальше? Ещё один отменённый гол! Третий! Хотя тут всё стало понятно уже в момент паса… правильно, Каррераса. Мяч уже успел покинуть пределы поля перед тем, как Хофре переадресовал его на Пуадо.

Третий отменённый гол Фото: кадр из трансляции

Во второй половине «Барса» позволила «Эспаньолу» слишком многое. И тоже разок, чтобы соперникам не было так обидно, забила из офсайда — постарался Фати. Впрочем, ранее она добилась солидного преимущества, так что почему бы и нет? Могла себе позволить. По ожидаемым голам вышло 1,43 xG на 0,97. Это общий результат, а во втором тайме получилось 1,43 xG на 0,97. Ощутимая разница, правда?

Теперь «Барселона» опережает «Реал» на солидные девять очков. У мадридцев есть матч в запасе, и всё равно перевес каталонцев выглядит весьма существенным.