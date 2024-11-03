Царский разгром от «Краснодара». А пушка Сперцяна со штрафного — украшение тура! Видео

«Краснодар» сделал ещё один широкий шаг к титулу как минимум чемпиона зимы. Команда Мурада Мусаева одержала 11-ю победу подряд в РПЛ – теперь над «Оренбургом». «Быки» сохранили отрыв в три очка от «Зенита».

Матч первой и последней команд РПЛ начался очень интенсивно. «Краснодар» давил на максимальных скоростях, тем не менее первый голевой момент создала команда Владимира Слишковича. Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Башич сумел просочиться на ударную позицию и зарядил издали – Акгацев потащил. Зрителям понравилось.

«Оренбург» стремился отодвигать игру от собственной штрафной. Команда Слишковича за счёт прессинга в среднем блоке ненадолго успокоила хозяев, организовала несколько контрвыпадов. Но в середине первого тайма новая волна атак накатила на ворота Москвичёва. Кордоба, как обычно, напрягал защитников, однако моментов, которые принято называть 100-процентными, не получал. Самым опасным оружием соперников стали стандарты. У «Краснодара» после подачи со штрафного едва не забил центрбек Диего Коста.

У «Оренбурга», искавшего в атаке длинными передачами быстрых Сахархизана и Марина, был лучший шанс забить до перерыва после углового. Гости разыграли стандарт справа, последовал кросс на ближнюю штангу, а там иранский форвард выиграл воздух у Петрова. Вот только Сахархизану не повезло – мяч искал сетку, но нашёл лишь штангу. Да и Агкацев, кажется, не зря вытягивал руку. Плюс один сейв.

Зато «Краснодар» до конца первого тайма забил с углового. Хозяевам принёс успех простой, но эффективный розыгрыш. Сперцян подал, куда нужно, Тормена сделал скидку, а Ленини подставил ногу, словно клюшку. Башич невнимательно отработал эпизод в обороне, дал свободу оппоненту. Что ж, очередное классное действие в этом сезоне от легионера из Кабо-Верде, который ещё летом выглядел лишней фигурой в составе «быков». Герой заслужил приятную награду – поцелуй.

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Первые минуты второго тайма «Краснодар» провёл достаточно осторожно. А «Оренбург», вынужденный больше раскрываться, поначалу как будто не мог разобраться в собственном прессинге. И всё же вскоре после перерыва команда Слишковича выдала приличный отрезок, создала голевой момент. Опорный полузащитник Михайлов забрал подбор у чужой штрафной, на ложном замахе убрал Ленини и бил оттуда, откуда нередко забивают. Но перестарался – послал мяч на трибуны.

«Краснодар» это завело, и команда Мусаева вернулась к своему футболу. Сам тренер хозяев освежил игру заменами, выпустив в том числе полузащитника Козлова. А вот Слишкович поменял форварда – вышел Барановский. И два молодых воспитанника «Зенита», которых так выделял Андрей Аршавин, стали героями следующих ярких эпизодов. Именно Козлов забил второй гол «Краснодара» (и свой первый в РПЛ за «быков») на 73-й минуте, завершив классную комбинацию с участием Гонсалеса, Сперцяна и Батчи.

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Барановский тут же мог вернуть интригу. Очень классно сыграл 19-летний нападающий после кросса Марина, отклеившись от Тормены и подправив мяч в касание. Однако штанга снова спасла «Краснодар». В ответ чудо-гол сотворил Сперцян. Хозяева заработали штрафной, и капитан «быков» блестящим ударом обвёл стенку.

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«Оренбург» не заслуживал по игре крупного поражения, а в итоге был разгромлен. Гости более-менее справлялись с Кордобой, но в концовке и колумбиец забил на контратаке. Началась она с потери Прохина на половине поля южан.

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Единственный приятный факт для Слишковича – его команда перебила лидера РПЛ (20:18).