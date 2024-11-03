«МЮ» и «Челси» выдали странный матч. Так губить моменты просто неприлично

«МЮ» – «Челси» – главный матч воскресенья в Европе. Тем более что «Юнайтед» получил импульс после ухода Эрика тен Хага, а «Челси» просто в порядке в этом сезоне по сравнению с двумя предыдущими. Победа и вовсе позволяла гостям выйти на третье место. Однако получилось иначе.

Игра получилась весьма раскрытой. В одном из эпизодов владение мячом переходило пять раз за пять секунд. Обе команды старались разыгрывать мяч низом, а не выбивать вперёд. Правда, иной раз это приводило к обрезам (с обеих сторон). То Онана рискованно отдал на Каземиро по центру штрафной, и Кайседо накрыл соперников. То Джеймс (опять вышел слева в защите) обрезался и подарил отличную атаку хозяевам, которая закончилась опасным штрафным.

Тяжело сказать, кто был лучше в первом тайме. Символично, что по ударам в штангу получилась ничья. Сначала Мадуэке ударил в каркас, а в самом конце тайма уже Рашфорд зарядил, скорее, в крестовину. Интересно, что он начал матч слева в нападении, но в районе 28-й минуты поменялся позициями с Гарначо.

Удар Рашфорда в крестовину Фото: кадр из трансляции

Моменты «МЮ» появлялись преимущественно за счёт быстрых атак. «Челси» старался их пресекать ещё на начальном этапе. Онана несколько раз мешали быстро ввести мяч в игру. Что касается гостей, то игра строилась преимущественно через Палмера, но это уже настолько привычно, что много говорить об этом не имеет смысла.

Во втором тайме игра складывалась по тому же сценарию – гол напрашивался в ворота обеих команд. Получилось так, что счёт открыл «МЮ». Сначала шикарный момент (само собой, после контратаки) запорол Гарначо, а затем пенальти заработал Хойлунд. Датчанин чуть приукрасил падение, но Санчес действительно коснулся не мяча, а ноги нападающего. Причём двумя руками сразу.

Фол Онана Фото: кадр из трансляции

С 11 метров точно пробил Бруну Фернандеш. Это его первый гол в этом чемпионате Англии. До этого момента он был худшим в топ-5 лигах Европы по реализации – 30 ударов и 0 голов. Правда, радовался «Юнайтед» недолго.

Уже через четыре минуты «Челси» подал угловой, Каземиро вынес мяч головой, и Кайседо пробил с лёта. Удар с линии штрафной пришёлся идеально в ближний угол. Онана кончиками пальцев дотянулся до мяча, но спасти ворота не смог – 1:1.

Гол Кайседо Фото: кадр из трансляции

Сразу же после этого де Лигт неудачно поскользнулся и подарил гостям ещё один опасный момент. Вышедший на замену Энцо Фернадес тоже бил с линии штрафной и уже прямо по центру ворот, но мяч пролетел выше цели. В конце матча «Челси» и «МЮ» создали ещё парочку крутых моментов. Как Гарначо ушёл без гола – вообще загадка. Последний значимый эпизод во встрече – фол Мартинеса. Защитник попал шипами в колено Палмеру, но получил за это лишь жёлтую карточку.

Фол Мартинеса на Палмере Фото: кадр из трансляции

Резвый матч в результате закончился вничью на радость конкурентам. По итогам тура «Форест» внезапно забрался на чистое третье место. На одно очко меньше у «Челси», «Арсенала» и «Виллы».