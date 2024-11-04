У «Спартака» раскрылся неожиданный герой. Засверкал, когда пошли слухи о трансфере

Сейчас Тео Бонгонда – машина. Открываем любой статистический сайт и смотрим данные последних матчей. Например, дерби с ЦСКА. Там полузащитник забил гол, выиграл большинство единоборств, а точность пасов – почти 90%. Просто суперские цифры, которые привели к высокой оценке и сделали его одним из лучших игроков встречи. Тео хвалит Станкович, в комментариях восхищаются болельщики, а пресс-служба поставила именно его фото к картинке, сообщающей о победе над ЦСКА.

Хотя ещё в середине октября всё было грустно. Бонгонда укатил в сборную, и вряд ли его информировали о настроениях в российских медиа. А там появился инсайд, что «Спартак» готов продать футболиста в зимнее трансферное окно. По данным Metaratings, руководство клуба разочаровалось в высокооплачиваемом игроке. И не видит перспективы для его развития. Удивительной была и реакция: почти все опрашиваемые эксперты поддержали потенциальную возможность трансфера. Посыл один – Тео превратился в серую массу. В нашем подкасте «Премьер-лига несправедливости» недавно в гостях был Максим Никитин – автор телеграм-канала «КБ Телега» (который о «Спартаке» знает многое), и он также сказал, что зимой клуб не будет возражать против ухода Тео.

И действительно, к середине октября полузащитник хоть и имел место в составе, но особо не проявлял себя с точки зрения результативных действий. За 11 туров только две голевые передачи – с «Химками» и «Локо». И это на фоне сверкающих Барко и Угальде. Бонгонда действительно выглядел посредственно и словно сам провоцировал инсайдеров на подобную информацию.

Старт этого сезона для него особенно диссонировал с прошлым. Летом 2023-го парня только купили в «Спартак». Давайте вспомним, как всё начиналось. В 1-м туре Тео вышел на замену с «Оренбургом» и за предоставленные полчаса успел сделать голевую передачу. А в следующих трёх матчах – три гола. Бонгонда забивал «Балтике», «Рубину» и «Уралу» и выглядел – словно с другой планеты. Главное – скорость, принятия решений и мастерство. Болельщики тут же в него влюбились, а медиа были уверены – он станет открытием чемпионата.

Но с 5-го тура всё затухло. За следующие 19 матчей – только один гол. Сначала Тео ещё выходил в основе, потом начал делать это скорее по инерции, а в итоге всё чаще стал оставаться в запасе. Такая игра футболиста наложилась на кризис команды в целом. Помните же, как выглядел «Спартак» в последний сезон работы Абаскаля. Зато Бонгонда чуть воскрес уже при Слишковиче, отметившись несколькими результативными действиями. А дальше – новый сезон. И старт трудно назвать успешным.

Казалось, инсайды о возможной продаже вообще могут добить Тео. Ведь он только-только провёл не самые удачные 45 минут с «Краснодаром». Да и никто из представителей игрока и клуба не опровергал появившиеся новости. При этом все спекуляции никак не отразились на доверии Станковича. На матч с «Пари НН» он поставил Тео в стартовый состав, тот провёл 90 минут, а главное – забил победный гол. Причём очень элегантно. И благодаря индивидуальному мастерству.

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По статистическим показателям он тогда стал лучшим игроком команды. А после этого в медиа выступил агент игрока, который сообщил, что Тео горд быть в «Спартаке» и не собирается уходить. Очевидный заряд уверенности, который футболист перенёс на матч с ЦСКА, где снова выход в основе – и вновь победный гол.

Может, «Спартаку» давным-давно самостоятельно стоило намекнуть Бонгонда о возможной продаже, если это так мотивирует игрока включиться и проявлять свои лучшие качества? Иначе как ещё можно объяснить такую вовлечённость в игру и предельную мотивацию. Бонгонда 28 лет, и он точно понимает – условия по контракту с московским клубом вряд ли кто-то повторит. Поэтому за этот шанс нужно цепляться до последнего.

Тео Бонгонда в игре с ЦСКА Фото: spartak.com

Но главное, чтобы вспышка не оказалась временной. Иначе разговоры о возможном трансфере на выход могут появиться вновь.