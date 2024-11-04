Бомбардир «Спартака», гений «Краснодара» или трудяга «Зенита». Кто лучший в 14-м туре РПЛ?

14-й тур Премьер-Лиги порадовал множеством ярких афиш и индивидуальных перформансов. Чей порадовал вас больше остальных? Пришла пора выбрать.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — самый достойный. По ходу голосования игроки распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Данил Пруцев («Спартак»)
На счету Данила голевая передача на Медину, когда в самом финале он вывел Хесуса один на один с Игорем Акинфеевым. Ну и на Тео Бонгонда он также ассистировал. Это на поверхности. А глубже — уйма выигранных единоборств, большая работоспособность и высокая заряженность. Его качества прекрасно знакомы, и всё же Деян Станкович Пруцеву не слишком-то доверяет. Против ЦСКА Данил вышел во многом из-за травм Романа Зобнина и Кристофера Мартинса. Возможно, теперь тренер станет ему доверять чаще, независимо от сторонних обстоятельств?
Тео Бонгонда («Спартак»)
Главное дерби страны прошло, как всегда, огненно. В основном, конечно, за счёт жёстких стычек и массовой разборки в начале второго тайма. Но и по-футбольному было на что посмотреть. Бонгонда вновь проявил себя во всей красе, став лидером «Спартака» во второй встрече подряд. Защитникам ЦСКА пришлось с ним как следует помучиться. И не только в единоборствах, куда Тео активно лез. Его били по ногам, он бил по ногам. Но ещё и по воротам, в конце первого тайма, обогнав Мойзеса и смачно уложив мяч в дальний угол. Его гол оставался единственным в матче вплоть до спартаковской контратаки на последних секундах.
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
После матча с «Краснодара» с «Оренбургом» в голове крутился только один вопрос — почему Сперцян до сих пор играет в РПЛ? Видимо, чтобы всё-таки выполнить сложный челлендж «Стать чемпионом России не в составе «Зенита». Но это потом. А пока он, во-первых, подал угловой, после которого забил Ленини. Во-вторых, отдал на Батчи предголевую. Ну а в-третьих и в-главных, положил идеальный гол со штрафного. Гений, просто гений. Тут можно даже не считать статистику: и так понятно, что армянин провёл превосходный матч. Скауты европейских топ-клубов, обратите внимание. Хотя и так наверняка уже давно обратили.
Никита Медведев («Пари НН»)
«Ахмат» в прошлом туре наконец-то победил в РПЛ, обыграв «Ростов». Многие могли подумать, что грозненцы заодно справятся и с «Пари НН», тем более дома. Многие, но не Медведев. Опасный удар Лечи Садулаева в ближний угол? Без проблем. Опасный рикошет от своего после «пушки» Исмаэла? Аналогично. Пенальти от того же Садулаева? Легко! Всё это было при счёте 0:0. Одноклубники вдохновились подвигами Никиты и дважды забили. Победа — во многом его заслуга. Всего у вратаря нижегородцев пять сейвов, два перехвата навеса и оценка 8,9 от Sofascore. Выдающийся матч.
Джон Кордоба («Краснодар»)
Статуэтку за звание лучшего игрока матча с «Оренбургом» заслуженно выдали Сперцяну. Но не менее заслуженно было бы распилить её и вторую половину вручить Кордобе. Колумбиец уже в добавленное время забил восьмой гол в нынешней РПЛ и стал её лучшим бомбардиром наравне с Алексеем Батраковым, обыграв Матиаса Переса и эффектно завершив контратаку. То была награда за привычно бешеную нацеленность на ворота: Джон трижды попал в цель, дважды пробил мимо плюс ещё один его удар заблокировали. Успешная борьба за позицию тоже на месте (три из семи случаев), как и удачная верховая игра (в двух случаях из шести). А ещё писали, якобы нападающий немотивирован после срывов трансферов в «Зенит» и «Спартак».
Густаво Мантуан («Зенит»)
Мантуан — настоящий трудяга и универсал. Он играет в Петербурге уже третий сезон и сменил множество позиций, наконец-то став стабильно основным и устроившись при этом правым защитником. Махачкалинскому «Динамо» Густаво не забил, тем не менее на несвойственном для себя месте совершил пять отборов, заработал четыре фола, 10 раз из 13 выиграл борьбу за позицию, дважды пробил в створ, сделал 6 из 13 удачных навесов и шесть из девяти длинных передач, отдал 48 из 55 точных пасов (87%), два из которых — ключевые. Он был абсолютно везде, ну а на правом фланге просто царил. Рейтинг 8,2 от Sofascore для такого трудяги максимально оправдан.
Сергей Пиняев («Локомотив»)
«Локомотив» никак не мог взломать неуступчивый «Рубин». Пожалуй, единственный реальный шанс забить упустил попавший в штангу Тимур Сулейманов. Матч совсем не назвать зрелищным, и он планомерно двигался к нулевой ничьей. В такой ситуации что-либо изменить могла либо грубая ошибка, либо что-то экстраординарное. Случилось второе — спасибо Пиняеву. Сергей вышел на замену и напомнил, почему его давно считают большим талантом, и на 89-й минуте с разворота в касание отдал точный пас на Артёма Тимофеева. Тот не промахнулся. Голевые в двух подряд матчах — отличная заявка на возвращение в основу.
Родригу Эшковал («Акрон»)
Самарское дерби за явным преимуществом забрал «Акрон». Скажи такое перед сезоном, мало бы кто поверил. И дело даже не в длительном спаде «Крыльев», просто тольяттинцы выступают ну очень уверенно. Они доминировали весь матч и, пока соперник ничего не мог поделать, создали несколько классных подходов. Открыл счёт центральный защитник Эшковал, который почувствовал себя Роберто Карлосом. И чуйка его не подвела. Отбор на чужой половине поля, обратный пас от Максима Кузьмина, слаломный проход, чёткий удар внешней стороной стопы — здравствуйте, приятно познакомиться. В концовке, правда, Родригу чуть смазал впечатления о себе и завалил в штрафной Игоря Дмитриева. Но и на табло уже было 2:0, да и Иван Сергеев с 11 метров пробил мимо.
Кто-то другой
Мы выделили далеко не всех, определив нескольких футболистов в одну группу. Если она окажется высоко по итогам голосования, значит, кого-то явно недооценили. Кого? Например, Рустам Ятимов нейтрализовал выход один на один динамовца Муми Нгамалё и добыл ничью для «Ростова». Александр Кутицкий прибежал в нападение и сравнял счёт в том же матче. Артём Тимофеев забил решающий гол «Локомотива» в ворота «Рубина». Артём Дзюба удачно вышел на замену и окончательно «прибил» «Крылья Советов». Зенитовцы Лусиано Гонду и Андрей Мостовой организовали второй и, как позже выяснилось, важнейший мяч в ворота махачкалинского «Динамо». Вариантов уйма.
Мохамед Браими («Факел»)
«Факел» снова не победил дома, тем не менее был гораздо острее «Химок». Да и к судейству явно будут вопросы. Но сейчас не о нём. Браими по привычке терроризировал правый фланг, часто шёл в обводку (в основном удачно) и выигрывал верх, заодно сравняв счёт: опередил Александра Филина и эстетски замкнул прострел Ильнура Альшина. Даже удивительно, что это лишь первый гол француза в России. Возможно, теперь его прорвёт на подвиги?