Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Спартака» — сразу трое

А ещё есть по два человека от «Зенита» и «Краснодара».

Сыгран 14-й тур РПЛ. По традиции составляем символическую сборную прошедшего уикенда. В команду героев недели вошли игроки из семи клубов. Это представители «Спартака», «Краснодара», «Зенита», «Пари НН», «Динамо», «Акрона» и «Локомотива». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-5-2. Главный тренер – из «Пари НН».

Вратарь: Никита Медведев, «Пари НН»

В этом туре многие вратари показали класс, но лучшим, безусловно, был голкипер «Пари НН». Два ключевых эпизода с участием Медведева – отбитый пенальти в исполнении Лечи Садулаева при счёте 0:0 и передача в голевой атаке своей команды. Всего же в «сухом» победном матче нижегородцев с «Ахматом» Никита совершил пять сейвов.

Никита Медведев Фото: ФК «Пари НН»

Центральный защитник: Александр Кутицкий, «Динамо» М

В тактической схеме 3-5-2, которую мы выбрали под символическую сборную этого тура, было непросто найти место для правого защитника. Поэтому условно сдвигаем Кутицкого в тройку центральных, тем более это как раз привычное для динамовца амплуа, в отличие от фланга обороны. Александр забил гол, который спас хозяев от поражения, сделал два паса под удар и выиграл четыре из семи единоборств.

Александр Кутицкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Родригу Эшковал, «Акрон»

«Акрон» сыграл «на ноль» в победном дерби с «Крыльями Советов», а Эшковал забил сногсшибательный для центрального защитника гол. Португалец протащил мяч в штрафную самарской команды и точно пробил в угол ворот соперника. В этом матче у Родригу также 7 из 10 выигранных единоборств и семь полезных оборонительных действий (один отбор, один перехват и пять выносов мяча).

Родригу Эшковал Фото: ФК «Акрон»

Центральный защитник: Срджан Бабич, «Спартак»

Сербский легионер «Спартака» пострадал в стычке с Виллианом Рошей, но в целом должен быть доволен тем, как сложилось для него дерби с ЦСКА. Бабич был надёжен и помог красно-белым победить всухую. В статистике центрального защитника пять из шести выигранных единоборств, восемь успешных оборонительных действий (шесть выносов, по одному перехвату и заблокированному удару) и 96% точных передач.

Срджан Бабич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Тео Бонгонда, «Спартак»

Вингер красно-белых – один из главных героев дерби «Спартака» и ЦСКА. Бонгонда забил победный мяч команды Деяна Станковича, совершив классный проход: ушёл от Мойзеса и безупречно пробил в дальний угол. В активе конголезского легионера три удара по воротам армейцев, 89% точных передач, три из пяти выигранных единоборств и два отбора.

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Данил Пруцев, «Спартак»

Два голевых паса сделали Пруцева самой яркой звездой жаркого противостояния «Спартака» с ЦСКА. В первом случае центральный полузащитник тонкой передачей помог разогнаться Бонгонда, а во втором вывел один на один Хесуса Медину. Из оборонительных показателей Данила можно выделить два отбора мяча.

Данил Пруцев Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Артём Тимофеев, «Локомотив»

Опорный полузащитник «Локомотива» получил шанс в основе благодаря дисквалификации Дмитрия Баринова и использовал его. Главное достижение Тимофеева в матче с «Рубином» – победный гол в концовке благодаря хорошему открыванию в быстрой атаке. Всего же Артём нанёс пять ударов по воротам казанцев, кроме того, в его статистике четыре выноса мяча и по одному отбору, перехвату и заблокированному удару.

Артём Тимофеев Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Капитан «Краснодара» внёс большой вклад в разгром «Оренбурга» двумя предголевыми передачами и забитым мячом, который довёл счёт до 3:0. Исполнение Сперцяном штрафного – действие мастера топ-уровня: полузащитник идеально обвёл стенку. У Эдуарда в этом матче также пять передач под удар, две обводки, 9 из 14 выигранных единоборств, три заработанных на себе фола, по два отбора и выноса мяча.

Эдуард Сперцян Фото: ФК «Краснодар»

Левый полузащитник: Андрей Мостовой, «Зенит»

Мостовой наконец-то вернул свою прежнюю форму: во встрече с махачкалинским «Динамо» он был признан лучшим игроком матча и сделал голевой пас в эпизоде с победным мячом. Всего же у Андрея шесть передач под удар в этой встрече. Ещё из статистики вингера «Зенита» отметим два заработанных на себе фола и три из пяти выигранных единоборств.

Андрей Мостовой Фото: fc-zenit.ru

Нападающий: Лусиано, «Зенит»

Аргентинец отыграл всего тайм в матче с махачкалинским «Динамо», но 45 минут ему хватило, чтобы стать одним из лучших в туре. Сергей Семак признался, что заменил Лусиано только потому, что тот висел на карточке. Форвард стал автором победного гола «Зенита», нанёс три удара (когда Лусиано классно пробил головой, южан спас чудо-сейв вратаря Давида Волка) и вдобавок вывел своим пасом Андрея Мостового один на один.

Лусиано Фото: fc-zenit.ru

Нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар»

Центрфорвард «Краснодара» провёл матч с «Оренбургом» в привычном стиле, словно это была встреча не с аутсайдером, а какое-нибудь очередное дерби в туре. Кордоба стал автором четвёртого гола «быков», а до этого заработал штрафной, с которого забил Сперцян. В активе колумбийца шесть ударов, включая три в створ, он вступил в 13 единоборств (второй результат в «Краснодаре» после Сперцяна).

Джон Кордоба Фото: ФК «Краснодар»

Главный тренер: Виктор Гончаренко, «Пари НН»

По итогам 14-го тура сразу несколько тренеров претендовали на звание лучшего. Отлично выполнили работу Виктор Гончаренко из «Пари НН», Заур Тедеев из «Акрона» и Деян Станкович из «Спартака». Победу в номинации отдаём все-таки специалисту из Беларуси, который только недавно возглавил нижегородскую команду. «Пари НН» одержал важнейшую победу на выезде в битве за выживание. Несмотря на то что не обошлось без удачи (Медведев отбил пенальти), нижегородцы заслужили свой успех.

Виктор Гончаренко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сборная 14-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Символическая сборная 14-го тура Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Не все игроки, которые достойны попадания в сборную тура, оказались в ней. К сожалению, для других героев уикенда количество мест ограниченно 11. Хорошо проявили себя также Станислав Агкацев, Витор Тормена и Кевин Ленини (все – «Краснодар»), Рустам Ятимов и Николай Комличенко (оба – «Ростов»), Дуглас Сантос и Нино (оба – «Зенит»), Александр Эктов и Хуан Босельи (оба – «Пари НН»), Ильнур Альшин («Факел»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Александр Руденко («Химки»). Кого мы забыли? Пишите в комментариях!