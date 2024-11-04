«Головин ни в чём не уступал Родри». Каким был будущий обладатель «Золотого мяча» в юности

Присуждение Родри «Золотого мяча» стало главной сенсацией даже не месяца, а всего 2024 года в мировом футболе. В последний раз испанец забирал самый ценный индивидуальный трофей задолго до рождения опорника «Манчестер Сити» — Луис Суарес в 1960-м. А единственным полузащитником, премированным France Football в эру Месси — Роналду, был Лука Модрич.

Дмитрий Хомуха знал Родри ещё до того, как тот стал известен даже у себя на родине. На юношеском Евро-2015 в Греции рослый мадридец, ещё ноунейм даже в Испании, дважды противостоял сборной России в составе сборной своей страны. Причём в групповом турнире Головин и компания вдесятером обыграли фаворита со счётом 3:1, а уже в финале в те же два мяча уступили (0:2).

Мы расспросили тренера чемпионов и вице-чемпионов континента, каким был будущий обладатель «Золотого мяча» в начале своего пути и почему так по-разному сложились судьбы участников того финала в греческом городке Катерини.

— Вам наверняка хорошо запомнились матчи с испанцами в 2015-м?

— Конечно, для той плеяды они были одними из самых запоминающихся.

— По делу победили их на групповом этапе 3:1?

— Ну да. По всей видимости, после нашего первого матча с голландцами (0:1. — Прим «Чемпионата») небольшая недооценка сборной России со стороны испанцев была. Мы 0:1 уступали, но потом сравняли счёт и ещё дважды забили на быстрых атаках. Последние 20 минут доигрывали в меньшинстве (красную карточку получил защитник Ходжаниязов. — Прим «Чемпионата»), но всё-таки выстояли. В памяти остались яркие воспоминания об этой победе — она стала ключевой для нас.

— Это самая выдающаяся победа для той плеяды с точки зрения статуса соперника?

— На предыдущем чемпионате Европы мы играли с итальянцами. Не менее статусная команда. Но Испания в 2015-м располагала очень хорошим подбором ярких молодых футболистов. Недаром многие из них потом играли и продолжают играть в европейских топ-клубах.

— Никита Чернов в гостях у «Чемпионата» сильно удивился, когда мы ему напомнили, что за Испанию тогда играл Родри. Вы-то как тренер на него наверняка обращали внимание?

— Да, Родри входил в группу игроков, на которых мы акцентировали внимание. Но на том чемпионате намного ярче проявлял себя Асенсио. Он и получил приз лучшего игрока турнира. Нападающий Борха Майораль стал лучшим нападающим чемпионата и в целом себя ярко зарекомендовал. Эти двое прямо сильно выделялись на общем фоне и были ведущими игроками своей сборной. А Родри проявил себя как хороший, качественный полузащитник.

— У испанцев в опорной зоне играли будущие чемпионы Европы — Родри с Мерино. На том этапе Головин с Бариновым ни в чём им не уступали?

— Как раз в победном матче Дмитрий забил гол и в целом действовал очень хорошо. Да, было видно, что техническое оснащение у испанцев приличное, но тот же Головин в этом плане им не уступал.

Дмитрий Баринов Фото: Михаил Шапаев, Российский футбольный союз

— Мерино тогда тоже особо выделялся?

— Родри с Мерино были футболистами хорошего уровня, но самое яркое впечатление, повторюсь, произвели Асенсио с Майоралем. Их игра прямо бросилась в глаза.

— У Головина к тому Евро уже было семь выходов за основу ЦСКА, тогда как Родри только в дубль «Вильярреала» попал. О чём это говорит?

— Наши ребята хорошо себя зарекомендовали на чемпионате Европы среди 17-летних и тем самым обратили на себя внимание тренеров своих клубов. Испании же на том первенстве не было в числе участников. Зато дальше они выигрывали всё подряд, вплоть до молодёжного и взрослого Евро, а также Олимпийских игр. Сегодня уже те же Родри, Мерино — футболисты топ-уровня.

— В 19 лет Головин выглядел ярче Родри?

— Может быть, и не ярче, но ни в чём не уступал.

— Можно было тогда предположить, что Родри так далеко пойдёт?

— Мне казалось, что из того поколения большего добьются Асенсио, Себальос. И уже после Евро-2015 они начали играть за «Реал». Из 1996 года также выделялся Руис, который сейчас в «ПСЖ» играет. Но его не было на том чемпионате. Эта плеяда постепенно выигрывала все турниры на своём пути и в целом очень ярко себя проявляла.

— Современный Родри по делу получил «Золотой мяч»?

— Для меня Родри — системообразующий игрок. И он стабильно выступал как на клубном уровне, где выиграл Лигу чемпионов, так и в сборной, с которой стал чемпионом Европы. По совокупности достижений выбор Родри футболистом года меня не удивил.

Родри против Гасилина на юношеском Евро-2015 Фото: Михаил Шапаев, Российский футбольный союз

— Просто полузащитников чаще всего обделяют вниманием.

— Конечно, они не столь результативны, как форварды, но их вклад в командную игру очень и очень большой.

— Ваш коллега Шабаров говорит, что у тех же испанцев система подготовки футболистов построена так, чтобы они созревали позднее, но и надолго оставались на высоком уровне. Согласитесь?

— Никто не будет спорить, что испанская система подготовки на сегодня лучшая в Европе. Они дают возможность своим молодым футболистам постепенно окрепнуть и, что очень важно, воспитанникам своих академий доверяют в клубах. Это очень важно. У них переход из молодёжного футбола во взрослый проходит не так резко, как у нас.

— Их в более щадящем режиме подводят ко взрослому футболу?

— Конечно, они учитывают возраст ребят и раньше времени их не загоняют, дозируют нагрузку. Молодые футболисты участвуют не во всех матчах, а постепенно подтягиваются к основному составу. Только когда они дозревают физиологически и психологически, их начинают использовать по полной программе. И они сполна раскрываются.

— Эту систему подготовки возможно спроецировать на российские реалии?

— У нас лимит на легионеров. Свои воспитанники должны играть. Хорошо, что в «Локомотиве» ставка сделана на российских футболистов, и вот уже Батраков себя ярко проявляет. А в том же «Зените» молодых игроков с российским паспортом нет. Все уже состоявшиеся футболисты.

— Пример Батракова подтверждает, что в России игрок уже в 17-18 лет должен быть, образно говоря, мужичком?

— Да, к этому моменту ребята уже психологически и физиологически начинают крепнуть. 16-17 лет — это ранний период, хотя, если проецировать на ту же Испанию, у них в таком возрасте уже играют Кубарси, Ямаль. Им дают возможность проявлять себя на уровне Лиги чемпионов, чемпионата Европы, Олимпиады. Тем не менее их тоже постепенно подводят к этому.

— Это уже новый тренд или скорее исключение из правил?

— Думаю, что новый. В той же «Барселоне» ротация очень высокая. У меня перед глазами два поколения испанцев. Из 2022 года Фати уже в 16-17 лет начал ярко себя проявлять в «Барселоне». А теперь Кубарси, Ямаль в юном возрасте вышли на высочайший уровень. Это какая-то новая веха в развитии футбола.

— В то же время Фати буквально замучили травмы. Не оттого, что его аномально рано запустили во взрослый футбол?

— Согласен. После того как Фати стал ярко себя проявлять, его начали использовать во всех встречах. Клубы сделали выводы. Тот же Кубарси в прошлом сезоне выходил через матч и постепенно адаптировался. А сейчас, окрепнув, он уже является игроком основного состава «Барселоны».

— Батраков вам не напоминает 19-летнего Головина?

— Саша Головин в его возрасте немножко порезче был. Но по техническому оснащению и игровому мышлению это сопоставимые футболисты. Батраков более результативен, чётко считывает игровые ситуации и в самый неожиданный момент заполняет пространства в штрафной площади, откуда забивает голы. Это очень редкое качество для полузащитников.

Александр Головин и Алексей Батраков в сборной России Фото: «Чемпионат»/РФС

— Отсутствие состязательной практики на международном уровне — ощутимый минус для Батракова и его сверстников?

— Несомненно. Встречаясь с лучшими, ты прогрессируешь и понимаешь свой реальный уровень, где ты находишься и что из себя представляешь.

— Что нужно изменить в системе подготовки, чтобы и в России молодые таланты дорастали до уровня больших звёзд?

— Если проецировать ситуацию на того же Батракова, то он по своим физическим качествам был поздним. Хотя уже тогда было понятно, что Алексей обладает хорошим уровнем понимания игры и технического оснащения, но его постепенно адаптировали ко взрослому футболу, не опережая событий. В итоге грамотно подготовили и вывели на этот уровень. Теперь ему нужно делать шаг вперёд: окрепнуть в чемпионате России и, если поступит предложение от зарубежного клуба, нужно обязательно идти, чтобы прогрессировать дальше.

— Вы тоже разделяете мнение Карпина, что для профессионального роста молодым нужно стремиться в Европу?

— Несомненно. Когда ты играешь в топ-5 лигах Европы, постоянно участвуешь в Лиге чемпионов и Лиге Европы, ты начинаешь реально понимать, куда двигаться дальше.

— Головин, по-вашему, достиг своего потолка или ещё способен подняться выше «Монако»?

— Саша сейчас в расцвете находится, но ему уже 28 лет. Если сейчас будет предложение от топ-клуба — нужно идти. Другого такого шанса, скорее всего, не представится.

— По своей стилистике какому топу Головин подошёл бы?

— Он уже адаптирован к французскому чемпионату. Мне кажется, в «ПСЖ» он составил бы достойную конкуренцию любому игроку.

— Реально кому-то из российских футболистов когда-нибудь выиграть «Золотой мяч»?

— Пока наши сборные и клубы не вернут на европейский уровень, рассчитывать, что кто-то из россиян будет претендовать на «Золотой мяч», не приходится. А так наша земля всегда была полна талантами. В Советском Союзе игроки не только претендовали на «Золотой мяч», но и выигрывали его. Поэтому нет ничего невозможного. Важно только вернуться на этот уровень соревнований. Только тогда можно будет о чём-то говорить.

— Таланты есть?

— Несомненно. И пример Батракова это подтверждает. Другое дело, что их должно быть гораздо больше. Если, опять-таки, сравнить наши сборные с юношеского Евро-2015, то у испанцев представительство в топ-клубах сегодня намного выше. А у нас только Головин играет в ведущей французской команде. Всё-таки европейским топ-клубом «Монако» не назовёшь.