Главная сенсация сезона ворвалась в топ-3 АПЛ. А нападающему уже вручают «Золотой мяч»

Среди английских болельщиков начался забавный тренд: они просят вручить «Золотой мяч» новозеландскому форварду Крису Вуду. В 10 матчах он забил восемь мячей и уступает по голам в АПЛ только Эрлингу Холанду. При этом бомбардирские успехи Криса привели к ещё большей сенсации: по итогам прошедшего тура «Ноттингем Форест» влетел в топ-3 АПЛ.

Нуну поставил команде элитную контратаку

Посреди прошлого сезона на пост главного тренера «Ноттингема» взошёл Нуну Эшпириту Санту – знатный фанат контратакующей игры и молниеносных флангов. Вы можете помнить его по работе в «Вулверхэмптоне» (был головной болью для всех топ-6 клубов, особенно для «Сити») и по провалу в «Тоттенхэме».

Вернувшись в Премьер-лигу, португалец не изменил себе: он ставит ровно такой же футбол, что и пять лет назад в «Вулвз». «Форест» владеет мячом в среднем 41% – ниже показатель только у «Эвертона». Плюсом у команды худший показатель по отборам на чужой трети поля, что лишний раз подтверждает оборонительный и пассивный стиль «Ноттингема».

Матч «Ноттингем Форест» — «Вест Хэм» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Базисом стала схема 4-2-3-1 – классика контратакующего футбола, которую возвёл в абсолют Жозе Моуринью. Крепкий средний (иногда и низкий) блок, с редкими очертаниями контрпрессинга, работящие опорники и даже «десятка» – вот рецепт побед.

Для атак Нуну обычно облегчает одному вингеру оборонительные инструкции (но не освобождает от них полностью) и велит ему располагаться выше остальных – чтобы разорвать в клочья соперника в быстрой атаке. Фланг меняется в зависимости от соперника и его слабостей: иногда это может быть Каллум Хадсон-Одои, иногда – Энтони Эланга. Другая интересная особенность «Ноттингема» – любовь к лонгшотам. Средняя дальность их ударов – 16,9 метра, дальше бьёт лишь «Кристал Пэлас».

Объективно говоря, Санту ставит классический футбол нулевых, отбросив занудные xG, модные схемы при владении и обороне, а также короткие розыгрыши от вратарей – Матц Селс не думая выбивает вперёд на высокорослого нападающего. Кстати, говоря о нападающем.

Вуд всю карьеру играет в Англии, а сейчас проводит лучший сезон

Крис Вуд Фото: Michael Regan/Getty Image

«Форест» забивает редко, но метко. За 10 туров они отличились всего 11 раз (меньше – лишь шесть команд), а восемь голов принадлежат форварду Крису Вуду. Новозеландский высокорослик переживает лучший этап своей карьеры – до этого он не забивал в высших лигах больше 14 мячей. Столько же Вуд забил в прошлом сезоне, но 90% заслуги здесь принадлежит Нуну. До прихода португальского специалиста Крис отметился тремя мячами в 16 турах сезона-2023/2024, а потом бомбардира прорвало на 11 голов в 15 матчах.

И что же Нуну сделал с 31-летним нападающим? Может, нашёл ему специфическую роль? Вы разочаруетесь, но Крис стал ещё меньше взаимодействовать с командой и ещё больше походить на замыкальщика – у него меньше всех касаний из состава «Фореста». Забавный факт на тему: The Guardian высчитал перед 10-м туром АПЛ, что у Вуда 25 касаний в штрафной соперника – меньше, чем у опорника Вильфреда Ндиди и защитника Даниэля Муньоса.

С другой стороны, Вуд забивает в среднем каждые четыре касания в чужой штрафной, а его реализация – одна из лучших в лиге (перед тем же 10-м туром: реализация в 36,8% и шестое место в лиге). Этого хватает, чтобы забить столько же мячей, сколько и весь состав «МЮ».

Крис Вуд и Нуну Эшпириту Санту Фото: Marc Atkins/Getty Images

Вуд и Нуну вовремя нашли друг друга и переживают лучшие этапы своей карьеры за долгие годы. Крис снова сделал классических форвардов модными, а Нуну метит на главную сенсацию сезона. И ведь никто не скажет, что не по делу: по ожидаемым очкам «Ноттингем» занимает шестое место, незначительно уступая другим.

С учётом того, что Вуд почти год показывает стабильную игру при Нуну, нет особых опасений, что вскоре его результативность просядет. Помешать Крису могут две вещи: смена системы (равно увольнение Нуну, что маловероятно) и травмы. В прошедшем матче с «Вест Хэмом» форвард повредил колено и может выбыть на небольшой срок.

И всё-таки не хочется, чтобы ноттингемская сказка обрывалась досрочно. Кто бы выступил против возвращения двукратного победителя Лиги чемпионов, а также рекорда Криса Вуда – новозеландцу осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром «Ноттингема» в истории АПЛ.