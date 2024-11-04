«Сказал Пруцеву: «Терпи!» Главные итоги дерби ЦСКА — «Спартак» от Егора Титова

Обсудили прошедшее дерби ЦСКА — «Спартак» с легендой красно-белых Егором Титовым. Составы команд, всплеск Бонгонда, запас Пьянича, шансы Пруцева и Дуарте и, конечно же, массовая потасовка — затронули все важнейшие темы игры.

— Какие впечатления и эмоции остались после просмотра дерби?

— После дерби мы больше обсуждаем эмоции вокруг футбола, драки, судейские ошибки, но никак не футбол. Это очень печально. Хотелось бы говорить о красивых голах — например, о мяче Медины, который удачно вышел на замену. Многие удивились: зачем Станкович его выпускает, если есть нападающий Николсон? Но Станкович выбрал Медину и не ошибся. Очень красиво на паузе сыграл Барко – убрал двоих и отдал передачу. Дальше — великолепный и своевременный пас в одно касание Пруцева. А там уже мастер всё исполнил. Но мастер в кавычках: всё же Медина сегодня не игрок стартового состава.

— Как раз о составе: Станкович определился с основой?

— Для меня непонятно, кто сегодня игрок стартового состава в «Спартаке». Всё очень быстро может меняться. Есть футболисты, которые долгое время не играют. Если говорить об оптимальном составе, то очень сложно предположить, какой он будет в следующий раз. Понятно, что матч будет кубковый, но его надо выигрывать, учитывая, что в РПЛ у «Спартака» большое отставание от первого места. Не знаю, как оно может сократиться. Значит, надо делать некую ставку на Кубок. В «Ростове» есть Карпин и Онопко — бывшие спартаковцы. Хотя бывших не бывает. Конечно, им хочется обыграть «Спартак». Здесь есть маленький нюанс: на что будет сделан упор? В наше время не было такого, что мы делаем ставку на Кубок, чемпионат или Лигу чемпионов. Сегодня есть два турнира. Хотелось бы, чтобы «Спартак» играл так, чтобы болельщики понимали, ради чего и кого они ходят на футбол. А они хотят побед и эмоций. На последнем матче с ЦСКА их было очень хорошо слышно. Я был рад этому. Болельщик идёт на «Спартак», и неважно, это дерби или какой-то обычный матч. Болельщик голосует ногами. Дерби было интересным для них.

— Но больше всего запомнилась драка.

— Мне неинтересно, кто и кого ударил. Это всё выглядело некрасиво: что сделал Роша, что до этого делал Мойзес, толкая, хватая и поднимая футболистов. Нет культуры футбола. Конечно, мы все спортсмены, и у нас есть эмоции. Но мне кажется, что так делать нельзя. Если мы говорим про действия Литвинова, то это не красная карточка, а скорее полуторная жёлтая. Мы видим, что идёт удар от Роши, как сзади хватали Литвинова. Это можно долго обсуждать. Но это неправильно, что обсуждение такого матча сводится к дискуссии, кто и кого ударил и кто и за что получит наказание. Это будет непросто для КДК, но все получат по заслугам.

— Кажется, что Бонгонда снова захотел играть в футбол.

— По Бонгонда есть большие вопросы. Могу сказать, что забил гол в дерби и забил до этого. Однако здесь вопрос эффективности. Не знаю, какие стоят у него задачи. Я смотрю на его игру — мне грустно. Есть моменты, которые я хотел бы спросить у него: почему он делает так, а не иначе. Но здесь ему в помощники партнёры: нет забеганий, нет игры на третьего. Единственный момент, когда он забивал гол. Конечно, там большая ошибка Мойзеса. Это единственный момент, когда сыграли на третьего. Бонгонда очень грамотно разобрался, забил красивый гол Акинфееву — классному вратарю. Дальше — всё. Ни до забитого мяча, ни после я не вспомню, что такого интересного сделал Бонгонда, чтобы мы сказали, что это тот футболист, который должен играть в основе. И, опять же, есть вопросы по составу — и у ветеранов, и у болельщиков. Смотришь на скамейку «Спартака»: там есть имена и фамилии, но эти футболисты не играют, увы, уже давно. Есть сомнения, что футболисты без практики выйдут и сразу помогут команде. Есть тренерский штаб, который видит команду каждый день. И им виднее, кто готов, а кто нет, кто может выйти со скамейки и поможет, а кто вообще не в состоянии помочь. У меня вопросы по Игнатову и Зорину — ребятам, которые раньше выходили и играли. Тот же Игнатов играл постоянно в составе, а сегодня мы его давно не видим.

Тео Бонгонда Фото: spartak.com

— Пруцева заслуженно признали лучшим игроком матча?

— Я всегда говорил про Пруцева, что он очень интересный и смелый футболист. У него есть спартаковский стиль: играет в одно-два касания, даёт объём. Но ситуация, когда он долго не играл, конечно же, его немножко надломила. И видно, что в первом тайме дерби он боялся, что-то не получалось. Заметно было, что футболист без практики. Ему доверяют, но у него что-то не получается, нервничает и сам хочет сыграть лучше. Пруцев молодец, что терпел! Его по праву признали лучшим игроком матча: стелился, дал объём, отдавал хорошие передачи. А самое главное — он боец. Я общался с ним на матче, приуроченном ко дню рождения «Лукойл Арены», буквально минутку, но видно, что парень переживает. Я ему сказал: «Терпи, и у тебя всё будет хорошо и всё получится». Получается так, что парень терпел, так же, как и Умяров. Потому что до этого Наиль то играл, то нет, а сейчас в составе и видно, что уверен в себе. Дай бог, чтобы Пруцев и дальше играл так же продуктивно. Парень достоин места в составе.

— Дуарте достойно вышел на замену. Понимаете, почему он в запасе?

— Я был критиком Дуарте в первый год. Очень много результативных ошибок он совершал, каждый матч «привозил». А сегодня мы видим, что человек, который должен играть в старте, не играет. Выходит Литвинов. Руслан — игрок центральный зоны и человек, который может отдать первый пас. Он умно играет в футбол. Так скажем, умница во всех отношениях. Но его ставят на позицию центрального защитника. А в обороне, к сожалению, Литвинов играет не лучшим образом. Любой центральный защитник должен видеть всё поле и отдавать передачи. Литвинов умеет это делать, однако есть ошибки. В следующем матче чемпионата Литвинов играть не будет — надеюсь, что выйдет Дуарте. Хотя у меня большие сомнения. Есть люди из «Ференцвароша», которые могут занять его место. Надеюсь, что Дуарте всё же будет играть. Немного странно слышать, что его могут продать. Всё-таки у «Спартака» не так много настоящих центральных защитников.

Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Многих неприятно удивила игра ЦСКА. Вас тоже?

— Игру ЦСКА должны обсуждать те люди, которые имеют отношение к армейцам. У них классная команда и хорошие футболисты. В дерби они выбрали ту тактику, которую наигрывали: все за линией мяча. У них есть классные центральные защитники — Роша, Дивеев, Мойзес. Кстати, ошибка Мойзеса в конце первого тайма сыграла большую роль. Вот после неё он и начал всех поднимать, кидать и так далее. Все эмоции, драки идут от бразильцев. Понятно, что они живут далеко от нас и их темперамент говорит, что может быть всё. Мы видели, как пропал Файзуллаев — человек, который должен играть с мячом. Оборона — нужная вещь, но нужно ещё и получать мяч. Если брать полный матч, то Файзуллаев просто исчез. Жаль.

— Удивились, что Пьянич остался на скамейке запасных в дерби?

— Я сам работал и знаю, что бывают всякие ситуации: кто-то заболел, жизненные ситуации и так далее. Играют те, кто находится в лучшем состоянии. Тренерский штаб всё видит. А у Николича в помощниках есть очень значимый для ЦСКА человек — Алексей Березуцкий, который всё видит, знает и подскажет. В дерби играли, наверное, лучшие. Пьянич — мастер с большой буквы. Если он играет в составе, то это одна ситуация, если нет — другая. Мы говорим про интенсивность. Готов Пьянич играть весь матч в том темпе, который поддерживает команда? Готов ли он весь матч обороняться, как делали армейцы в матче со «Спартаком»? Тренерский штаб всё знает и видит.

— Вместо Пьянича поставили Кисляка.

— Моё мнение: Кисляк — игрок стартового состава. Видно, что он обученный, с прекрасной школой. Уверен на 100%, что это будущее армейцев на ближайшие несколько лет. Он должен играть. Видно, что пока это маленький мастер. Надеюсь, что он вырастет в большого игрока.