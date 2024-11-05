«Лучшее воспоминание — день, когда покинул «Реал». Уход из «Милана» — главный провал Кака

Бразилец пошёл на спад уже в 27 лет. И винил в этом Моуринью и травмы.

Осенью 2007 года в прессе поползли слухи о грядущем уходе Кака из «Милана». Тогда бразилец закрепился в ранге главной звезды Серии А и бразильского футбола – отомстил «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов, забил великий гол в ворота «Манчестер Юнайтед», выставив дураками всю оборону, и ждал заслуженный «Золотой мяч».

Такой игрок – мечта любого клуба, особенно такого падкого на имена, как «Реал». Мадридцы захотели воспользоваться слухами о конфликте Кака с Анчелотти и уже готовили предложение руководству. Тогда на связь моментально вышел Сильвио Берлускони – он почти поклялся, что Кака проведёт в «Милане» всю оставшуюся жизнь, а «Реал» может только кусать локти.

Кака в «Милане» Фото: New Press/Getty Images

Спустя два года, летом 2009-го, Берлускони принял мадридское предложение и расстался с бразильцем. «Мы не можем позволить «Милану» потерять € 70 млн. Главной причиной отъезда Кака являются финансовые проблемы», – утверждал Адриано Галлиани, вице-президент клуба. Кака объяснял кризис «Милана» последствиями мирового финансового кризиса, который случился годом ранее.

Так футбол потерял одного из главных волшебников нулевых и начал подготовку к смене поколений.

Фанаты ждали от Кака огня за «Реал» – а это сделал Роналду

Галлиани слукавил: главной причиной отъезда Кака стал Флорентино Перес, вернувшийся на пост президента «Реала». Дядя Фло без раскачки начал возрождать «галактикос», а Кака был всего лишь частью его плана – признаться, не самой важной.

Кака на презентации в «Реале» Фото: Denis Doyle/Getty Images

Сам Кака и не думал покидать «Милан» – сыграв последний матч в сезоне-2008/2009, он отправился в отпуск с одним рюкзаком, сказав: «До встречи». Уходить не было смысла: Кака сам по себе выходец из обеспеченной семьи, в деньгах не нуждался, а его команда стабильно боролась за высокие места.

Но у Переса была идея фикс с покупкой главных звёзд топ-5 лиг, и Кака входил в этот перечень. Проблема в том, что все новоприбывшие звёзды меркли перед трансфером из Англии: в том же июне в испанскую столицу переехал Криштиану Роналду. Более хайповый, горячий и перспективный, нежели бразилец и остальные.

Новички «Реала» летом 2009 года Фото: Victor Carretero/Getty Images

Болельщики всё равно восторгались и боготворили кошелёк Переса. Не скрывал радости и главный тренер «Реала» Мануэль Пеллегрини, умевший работать со звёздами и свободными художниками. Кака быстро нашёл общий язык с чилийским тренером и начал показывать класс с первых игр, хотя уже тогда можно было заметить разрыв в статусе между бразильцем и Роналду. Достижения Кака отмечались дружеским похлопыванием по плечу и отбитым кулачком, тогда как очередной гол Криштиану разносился по мировым СМИ.

Впрочем, «галактикос 2.0» дали сбой: сезон закончили без трофеев, уступив в чемпионате «Барселоне» два очка и не преодолев проклятие 1/8 финала ЛЧ. Переса и игроков сразу подвергли критике, отругав за нулевой выхлоп – Флорентино отреагировал заменой (как выяснилось, исторической) Пеллегрини на Жозе Моуринью. Португалец ни много ни мало заложил фундамент и определил будущее «Реала» на последующее десятилетие (а то и на все 15 лет).

Кака получил травму Фото: Elisa Estrada/Getty Images

Вот только Кака не удалось стать полноценным помощником Моуринью. После ЧМ-2010 бразилец сделал операцию на колене и выбыл почти на полгода. Во время восстановления пошли слухи, что полузащитник вообще завяжет с футболом – настолько серьёзной оказалась травма. Перес не стал рисковать и купил на замену Месута Озила, который всех очаровал игрой на чемпионате мира в ЮАР.

Кака вернулся на поле только в начале 2011-го. Несмотря на форму Озила, Моуринью нашёл место и для бразильца, а тот отблагодарил Жозе 7+5 в 14 матчах Примеры. Следующий сезон вышел ещё более крутым: 8+16 в 40 матчах. Статистика выглядит ещё внушительнее, если учесть, что Кака не был стабильным игроком основы – отыграл всего 2000 минут, то есть на одно результативное действие у него уходило 83 минуты.

Звучит хорошо, вот только сам Кака, как и болельщики, не желал мириться с ролью запасного. От бразильца ждали большего, но Жозе и так давал полузащитнику максимум по своим меркам. Огорчённый Кака начал требовать трансфер, и на помощь пришёл родной «Милан». Перес не противился уходу, однако он должен был произойти на его условиях. В итоге итальянцы не потянули требования клуба и футболиста, и Кака остался в Мадриде.

Так бразилец потерял год карьеры: Жозе основательно усадил полузащитника на скамейку – первые полгода он если и выходил на поле, то на жалкие 10-20 минут. Из 32 матчей хавбек полностью просидел в запасе в 13 играх (в основе вышел только 12 раз), хотя особых проблем со здоровьем у него не было.

Летом 2013 года стороны поняли, что точно пора расставаться. На место «несправедливого» Жозе пришёл старый знакомый Карло Анчелотти, который предпочёл расстаться с Кака: Перес вместе с тренером решил обновить команду, попрощавшись с рядом ветеранов. Стороны договорились о расторжении контракта, а «Милан» всё-таки поднажал и вернул художника в родные пенаты.

Кака с грустью и уважением вспоминает о «Реале»

Кака после завершения карьеры Фото: Alex Menendez/Getty Images

Кака с досадой говорил об этапе в «Реале». По словам бразильца, его карьере в Мадриде помешали две вещи: травмы и Моуринью.

Кака экс-игрок «Реала» «Я потратил три года, пытаясь убедить Моуринью, что у меня должно быть больше возможностей. Но это был его выбор, и я не мог его контролировать».

Спустя годы игрок обсудил с тренером мадридский этап, и Кака рассказал, что испытывает к Жозе уважение и только. Столь же комплиментарно бразилец отзывался и о президенте клуба – хотя в словах Кака по-прежнему чувствовалось разочарование из-за потухшей карьеры. После «Реала» он год отбегал в «Милане» и уехал доигрывать в США – уже в 32 года. Примечательно, что с окончательным уходом Кака начался длительный кризис и у «россонери» – полузащитник расторг контракт с клубом после непопадания в Лигу чемпионов, и те не отбирались в турнир аж девять лет.

И всё же, глядя на статистику Кака в «Реале», чувствуется, что провал лишь частичный. За четыре года в Испании бразилец показал себя профессионалом, не строил внутренних интриг и по максимуму пользовался отведённым временем. Беда в том, что от полузащитника ждали миланской магии, что именно он будет ставить точку в матчах – но бразилец будто чувствовал дискомфорт, находясь в кругу гламурных «галактикос», и сам перестал ощущать себя звездой. Символично, что Кака «передал» Роналду лидерство не только в «Реале», но и в футболе в целом, ознаменовав приход нового поколения.

Кака экс-игрок «Реала» «Лучшее воспоминание в «Реале»? Это может показаться странным, но это день, когда я покинул клуб. Флорентино сказал, что во мне видели большого профессионала, который сделал всё возможное, чтобы добиться отличных результатов, но травмы и игровое время, которое мне дал тренер, не позволили сделать это. Уход был большим удовлетворением, потому что я чувствовал, что двери клуба открыты. Вот почему вы никогда не услышите, чтобы я плохо отзывался о «Реале» или Моуринью».

Резкий спад Кака особенно обиден, ведь он произошёл не из-за разгильдяйства или тусовочной жизни игрока, а из-за травм и неудачного карьерного решения. По сути, спад начался в 27 лет. Слишком рано для обладателя «Золотого мяча» и иконы футбола нулевых. Но естественно для бразильца.