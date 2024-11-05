Культовое противостояние в Лиге чемпионов! «Реал» и «Милан» играют на «Бернабеу»! LIVE

Сегодня, 5 ноября, состоится наикрутейший матч. В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов сойдутся «Реал» и «Милан»! Классика еврокубков как она есть.

Что «Реал», что «Милан» пока идут в ЛЧ не без потерь. Испанцы сенсационно уступили «Лиллю» (0:1), а итальянцы проиграли стартовые матчи «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1). Но нужно принять во внимание, что к нынешней встрече команды подходят после успехов в 3-м туре.

Важно понимать, что на поле не будет всех лучших. У «Реала» травмированы Давид Алаба, Дани Карвахаль и Тибо Куртуа, а у «Милана» – Алессандро Флоренци, Исмаэль Беннасер и Маттео Габбиа.

Что же до истории противостояния, то она легендарна. При этом в Лиге чемпионов клубы последний раз пересекались аж в 2010 году. С учётом того и предыдущего розыгрыша, в четырёх матчах у грандов по одной победе, а ещё дважды они сыграли вничью – причём всегда результативно.

Интересно, как будет сегодня.

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